Запасы золота у россиян превысили резервы ЦБ

Суммарный объем золота россиян превышает резервы Центробанка РФ, пишет «Лента.ру» со ссылкой на генерального директора сети ломбардов «Сияй» Александра Портнова.

«В шкатулках россиян хранится почти 3000 тонн золота — это больше, чем в подвалах ЦБ. По сути, на руках у населения находится второй золотой запас России», — заявил Портнов.

Согласно исследованию, сегодня у среднестатистического жителя РФ дома имеется около 20 г золота.

Между тем драгоценный металл продолжает дорожать. Накануне мировые цены на золото обновили исторический максимум, поднявшись выше отметки $2450 за тройскую унцию.

По итогам первого квартала Россия опустилась с шестого на восьмое место в мире по объему резервов. Золотые запасы РФ оцениваются в $424 млрд.