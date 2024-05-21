В Госдуму внесен законопроект об "удаленке" для аллергиков

Россиянам с сезонной аллергией предложили разрешить переходить на удаленную работу, когда это необходимо. Законопроект об этом внесли в Госдуму депутаты от ЛДПР во главе с лидером Леонидом Слуцким. Правительство РФ проект не поддержало.

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Согласно изменениям в Трудовой кодекс, на дистанционный режим работника следует переводить в период сезонной аллергии. При этом работодателю надо будет предоставить медицинское заключение о сезонной аллергии. Кроме того, оборудование для дистанционной работы, программы и т.п. сотруднику должно быть предоставлено. Либо должна выплачиваться компенсация за арендованное оборудование.

Также сотрудникам с сезонной аллергией предоставляется приоритет брать ежегодный оплачиваемый отпуск в удобное время.

Замглавы фракции Сергей Леонов, слова которого привели в пресс-службе фракции, отметил, что в случае принятия такого закона граждане смогут избегать активных контактов с аллергенами (в первую очередь с пыльцой), а в случае необходимости - уезжать в другой регион с иным климатом.

Во фракции привели подсчеты, согласно которым в России от аллергии страдает от 20 до 30 процентов населения.

Правительство РФ не поддержало проект, уточнив, что статьи в Трудовом кодексе уже предусмотрены нормы о переводе работника на другую доступную работу при наличии медицинского заключения, а также об обеспечении сотрудников на "удаленке" всем необходимым для работы. Кроме того, уже прописаны нормы о возможности переноса отпуска на удобное время. Так что дополнительные изменения не требуются, считает кабмин.