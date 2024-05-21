Названы зарплатные ожидания зумеров во время стажировки

Треть зумеров рассчитывает получать во время стажировки не менее 50 тысяч рублей, а после ее окончания - не менее 100 тысяч рублей. Это объясняется тем, что самое большое количество стажировок предлагается в сферах деятельности с высоким уровнем доходов. И высокими зарплатными ожиданиями, которые работодатели, на самом деле, не готовы удовлетворить.

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Каждый третий зумер хотел бы получать во время стажировки от 50 тыс. рублей, выяснили в компании Level Group и агентстве А2 Research. Каждый пятый - от 30 до 40 тыс. рублей, каждый шестой - от 40 до 50 тыс. рублей. Еще треть стажеров готовы получать в период стажировки меньше 30 тыс. рублей. После ее прохождения зарплата сразу должна возрастать до 100 тыс. рублей, считает 42% молодых специалистов.

Самое большое количество предложений для стажеров размещают IT-компании, организации финансового сектора, сферы продаж, промышленные предприятия и строительные организации, рассказали в Superjob.

Высокое вознаграждение стажеру встречается. В Москве бизнес-консультанту на стажировке готовы платить 80 тыс. рублей в месяц. В отделе логистики стажер может получать 74 тыс. рублей. Но большинство работодателей не готовы на такую высокую оплату. Среди тех зумеров, которые уже проходили стажировку, 34% получали от 30 до 40 тыс. рублей, 24% - от 20 до 30 тыс рублей, еще 24% - от 10 до 20 тыс. рублей, а каждый пятый получал менее 10 тыс. рублей.

Стажировки становятся все более распространенным явлением. Они есть почти в 70% компаний. И в трети из них - это специально разработанные программы, сообщили в Superjob.

Для молодых специалистов стажировка - возможность получить место в штате. "В конкурентной борьбе за таланты все большее число компаний делает ставку на "выращивание" собственных кадров", - считает Валентина Романова, HR-директор Level Group.

Термин "стажировка" не закреплен в Трудовом кодексе РФ, трудовой договор заключается после приказа о трудоустройстве, поэтому в период стажировки молодых сотрудников оформляют на работу с помощью срочного договора, пояснили в "Авито Работа". При этом период прохождения стажировки фиксируется в трудовой книжке.