Силуанов рассказал, кто окажется в выигрыше от налоговых изменений в РФ

В России предстоят налоговые изменения. В выигрыше от них будут семьи с детьми, заявил министр финансов Антон Силуанов, передает РИА Новости.

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Сегодня министр выступил на заседании экспертного совета комитета по бюджету и налогам Госдумы. В настоящее время, как уточнил он, в стране много говорят о налогообложении в части доходов физических лиц.

«Необходимо, чтобы в выигрыше от налоговых изменений оказались семьи с детьми, то есть те категории наших граждан, которые нуждаются в налоговой поддержке», - добавил Силуанов.

Силуанов рассказал, кого затронет прогрессивная шкала НДФЛ

Ранее Силуанов сообщил о планах Минфина рассмотреть вопрос о прогрессивной шкале налогообложения физлиц в рамках совершенствования налоговой системы. Он обратил внимание на то, что за рассмотрение данного вопроса выступали ранее различные фракции. Как отмечалось, в ближайшем будущем данная инициатива будет обсуждаться.