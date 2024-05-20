Силуанов рассказал, кого затронет прогрессивная шкала НДФЛ

Глава Министерства финансов России Антон Силуанов в понедельник, 20 мая, прокомментировал предложения о параметрах изменения ставок НДФЛ. Вечерняя Москва

Известно, что на данный момент параметры прорабатываются изменения НДФЛ для разных категорий доходов. Силуанов заверил, что прогрессивная шкала НДФЛ должна затронуть только граждан с высокими доходами. Газета.Ru

«Действующий спецрежим для малого бизнеса необходимо донастроить. Так, чтобы, с одной стороны, изменения не коснулись 95% таких предпринимателей, а с другой — компании, созданные для оптимизации налогообложения путем дробления крупного бизнеса, платили справедливые налоги», — приводит Минфин слова Силуанова. Ura.Ru