МВД и операторы могут начать общую работу для выявления звонков мошенников

Операторов связи стоит обязать отслеживать звонки телефонных мошенников в режиме реального времени, заявил в беседе с «Парламентской газетой» член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Артем Шейкин. Сейчас необходимо установить каналы для работы между операторами и МВД, уточнил он.

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С учетом растущего количества фактов телефонного мошенничества важно сейчас наладить продуктивное взаимодействие между МВД и операторами связи в части вычисления противоправных звонков путем разработки специальных алгоритмов. Подобная совместная работа будет способствовать уменьшению количества мошеннических звонков и защите финансовых средств граждан, — добавил Шейкин.

По словам сенатора, опыт правоохранителей может положительно повлиять на проработку и совершенствование «фильтров», выявляющих «подозрительный трафик». Кроме того, операторы могли бы анализировать, откуда поступил звонок, его длительность, именование провайдеров, поставляющих услуги, а также местоположение злоумышленников, перечислил Шейкин.

Специалисты Центробанка ранее составили перечень фраз, по которым можно определить телефонного мошенника. В этот перечень вошли предложения о заявке на кредит, начале следственных действий, специальном и якобы безопасном счете и коде из СМС-сообщения.