Россиянам перечислили новые виды мошенничества в сети в 2024 году

В период увеличения продаж туров мошенники создают большое количество поддельных сайтов бронирования билетов и отелей, рассказал руководитель проектов Центра цифровых технологий управления Института информационных систем ГУУ, замдиректора АНО «Институт цифровой трансформации образования» по информационной безопасности и техническим вопросам Андрей Стариковский. Новые виды мошенничества в сети в 2024 году специалист перечислил в беседе с «Лентой.ру».

Поддельные сайты бронирования билетов и отелей

«В разгар весеннего сезона набирают обороты продажи туров, билетов и отелей на период летнего отдыха. Одновременно с этим появляется множество поддельных сайтов мошенников, которые могут полностью повторять оригинальные сайты, но при оплате через такие сайты банковские данные и денежные средства окажутся в распоряжении злоумышленника», — поделился Стариковский.

Специалист рекомендовал посещать только официальные сайты компаний, чтобы не нарваться на компанию-однодневку.

В случае с турагентством следует проверить его наличие в Едином Федеральном реестре турагентов. Обращайте внимание на ошибки в адресе сайта, а также на самой странице. Проверьте возраст домена — это легко можно сделать через любой бесплатный сервис. Не стоит совершать покупки через сайт, который сделан совсем недавно

Андрей Стариковский руководитель проектов Центра цифровых технологий управления Института информационных систем ГУУ

Мошенничество с использованием поддельных QR-кодов

Также Стариковский отметил, что все чаще оплату в магазинах или кафе можно произвести путем считывания специального QR-кода.

«Подобные QR-коды легко генерируются и могут оказаться поддельными. QR-код может также привести вас на поддельный сайт для совершения платежа. Помимо этого, поддельный QR-код может оказаться и на различных платежках, которые бросают в почтовый ящик. Следует проверять, что ссылки, по которым вы переходите, начинаются с https — только в этом случае ваше подключение будет защищено», — посоветовал эксперт.

Звонки мошенников от якобы операторов сотовой связи

По данным специалиста, россиянам стали часто поступать звонки от имени операторов сотовой связи с целью обновления данных и проверки актуальности договора на использование сотовой связи под угрозой блокировки номера телефона.

«Для так называемой проверки злоумышленнику достаточно получить от вас код, который был отправлен по СМС. Однако, продиктовав этот код, вы дадите доступ злоумышленнику к вашему аккаунту на Госуслугах, а также он сможет настроить переадресацию вызовов и СМС на свой номер, чтобы в будущем можно было без вашего участия получать этот доступ», — рассказал он.

Мошенники выдают себя за сотрудников государственных ведомств

Стариковский сообщил, что звонки и СМС также могут совершать злоумышленники с целью сообщить о получении некой выплаты от государства.

«В этом случае нельзя называть или высылать данные своей банковской карты. Если в соцсети вам звонят из спецслужб и пугают блокировкой счета, вас обязательно торопят, а значит, перед вами мошенники», — добавил специалист.

Всегда можно взять паузу и проверить информацию о штрафах, задолженностях, открытых исполнительных производствах из уведомлений, которые приходят в личном кабинете на сайте Госуслуг

Андрей Стариковский руководитель проектов Центра цифровых технологий управления Института информационных систем ГУУ

Ранее главный эксперт кибербезопасности ГУ ЦБ по ЦФО Татьяна Постникова заявила, что мошенники активно представляются сотрудниками Центробанка (ЦБ) России, используют многоуровневые схемы звонков с якобы участием сотрудников правоохранительных органов.

Пять основных признаков телефонного мошенничества, которые грозят потерей денег

Специалист рассказала, что для убедительности злоумышленники присылают жертве в мессенджер или на электронную почту документы с логотипом и печатью ЦБ.