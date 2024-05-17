В России хотят изменить систему перерасчета неоказанных услуг ЖКХ

В России хотят изменить систему перерасчёта неоказанных услуг ЖКХ — с предложением автоматизировать процедуру в Минстрой РФ и ФАС обратились представители Международной конфедерации обществ потребителей (КонфОП). Об этом пишут «Известия» в пятницу, 17 мая.

Предлагается дополнить «Правила предоставления коммунальных услуг собственникам» пунктом, предполагающим делать автоматический перерасчёт платежей при оказании услуг ЖКХ ненадлежащего качества. В постановлении правительства № 354 закреплено право потребителей «требовать в случаях и порядке, которые установлены правилами, изменения размера платы за коммунальные услуги…», если их качество является ненадлежащим.

В документе при этом не указано, кто именно ответственен за перерасчёт платежей, за исполнителем такой обязанности не установлено. Чтобы вернуть деньги, людям приходится пройти большое количество процедур. Эксперты считают подобный подход дискриминирующим потребителей и объяснили, как может выглядеть процедура перерасчета, в случае её автоматизации.«Мы имеем некую сумму, оплачиваемую ежемесячно. Делим её на количество дней или часов в зависимости от избранного механизма перерасчёта.

В России хотят ввести стандарт допустимой доли расходов на ЖКХ

Предположим, происходит авария и в доме нет отопления два дня. Тогда из ежемесячной суммы автоматически вычитается стоимость этих двух дней», — рассказала юрист организации Диана Сорк, добавив, что коммунальщики с управляющей организацией должны потом сами разбираться, кто виноват и за чей счёт снизили цены услуг.