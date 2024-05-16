В российском регионе появилась вакансия с зарплатой 620 тысяч рублей

В Мурманской области появилась вакансия капитана научно-исследовательского судна с зарплатой 620 тысяч рублей. Об этом сообщается на портале поиска работы.

© Lenta.ru

Из описания вакансии следует, что для получения работы в регионе кандидату нужно иметь дипломы капитана и оператора Глобальной морской системы связи при бедствии. Также у претендента должен быть сертификат оператора системы динамического позиционирования (DP Unlimited Certificate). Будущему капитану также предстоит пройти медицинскую комиссию.

В свою очередь, работодатель обещает зарплату в 626 тысяч рублей и устройство по Трудовому кодексу России.

Посадка на суда будет осуществляться в портах Мурманска, Владивостока и порту Корсаков.

Ранее сообщалось, что в Норильске появилась вакансия «продавца солнечных дней».