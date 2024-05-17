Эксперты оценили перспективы новой криптомонеты Notcoin

Binance, OKX и другие крупные криптобиржи объявили о начале торгов токеном игры Notcoin, запущенной в начале 2024 года. Проект привлек более 35 миллионов игроков, которые могут конвертировать начисленные монеты в токены на блокчейне The Open Network (TON) и торговать ими на биржах. Об этом сообщает РБК.

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Notcoin – это Web3-игра, запущенная внутри экосистемы TON и представляющая собой приложение внутри Telegram. Разработчики предлагали пользователям добывать токены, просто нажимая на экран смартфона. Начисление монет в приложении завершилось 1 апреля, перед выводом токена на криптобиржи.

Старший аналитик Bestchange.ru Никита Зуборев назвал проект успешной промо-акцией для продвижения блокчейна TON в широкие массы. Разработчики игры привлекли огромное количество новых пользователей, используя простые квесты и упрощенные объяснения.

Листинг токена на крупные биржи также способствовал ускоренному листингу Toncoin, так как многие биржи не имели интеграции с этим блокчейном. NOT станет первым токеном на блокчейне TON, который будет добавлен в листинг крупных криптобирж.

По словам разработчиков, большинство невостребованных токенов «сожгут» после того, как пользователи получат свои токены и переведут их на биржи, кошельки или в стейкинг. Около 10 миллионов пользователей уже выразили намерение перевести NOT на биржи и кошельки.

Распределение токенов вышло неоднозначным, отметил Зуборев. Например, крупные инфлюенсеры получили скромные вознаграждения, тогда как простые модераторы чатов Notcoin получили в десять раз больше бонусных монет.

Разработчики Notcoin планируют создать торговый бот в Telegram и новые игровые приложения, а также конкурсы для разработчиков. NOT будет главной валютой инициатив.