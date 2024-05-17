Российская платежная система "Юнистрим" возобновила переводы в Грузию, сообщили ТАСС в службе поддержки платежной системы.

"Отправка переводов в Грузию осуществляется в рублях из офисов "Юнистрим" с зачислением на счет в лари по номеру IBAN", - сообщили в службе поддержки компании.

Там отметили, что клиентская комиссия составит 0%, срок зачисления денежных средств - в течение 24 часов после внесения платежа, минимальная сумма - от 1 рубля.

Максимальная сумма одного перевода - 100 тыс. рублей. При этом для физических лиц - резидентов и нерезидентов РФ вводится ограничение на отправку переводов из РФ за рубеж не более $10 тыс. в месяц (пересчет по курсу ЦБ), либо в эквиваленте в других валютах.

20 июля 2023 года американские власти ввели санкции против пяти российских кредитных организаций, в том числе под ограничения попала система "Юнистрим". Грузинские банки на этом фоне приостановили обслуживание системы платежей.

"Юнистрим" - это одна из крупнейших в России систем денежных переводов.