Перечислены условия для выбора лучшего вклада до конца года

Чтобы выбрать наиболее прибыльный вклад до конца года, необходимо обратить внимание не только на размер ставки, но и на срок действия вклада, а также на возможность его досрочного закрытия. Об этом рассказал главный аналитик «Банки.ру» Богдан Зварич.

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Наиболее выгодными сейчас являются короткие вклады сроком до шести месяцев.

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— Это связано с ожиданиями снижения ключевой ставки во втором полугодии. Ставки по длинным вкладам ниже, но там можно выиграть за счет капитализации, когда начисляются проценты на процент, — подсказал эксперт.

Стоит также сравнивать вклады выбранной срочности. Банки обычно предлагают два варианта — выплату процентов в конце срока или же помесячно/поквартально. Во втором случае работает капитализация.

Если клиент решает не забирать полученный процент до конца срока действия вклада, то на эти деньги банк также начислит процент. Такая выгода очевиднее в долгосрочных вкладах, отметил аналитик. Он посоветовал не пользоваться опциями пополнения и частичного снятия денег, поскольку обычно ставки по таким вкладам существенно ниже.

Помимо этого, важны дополнительные условия. Иногда банк предлагает высокую ставку только некоторым группам клиентов — обычно это новые клиенты или же обеспеченные. Для остальных, являющихся подавляющим большинством, такие условия могут быть абсолютно невыгодными, заключил Зварич в беседе с агентством «Прайм».

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