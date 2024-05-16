В России задумались об упрощении открытия счетов без визита в банк

В России могут разрешить физическим лицам становиться клиентами банков без посещения отделения. Такая возможность будет предоставлена, если ранее была пройдена идентификация в другой кредитной организации, передает РБК.

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Отмечается, что речь идет о смягчении регулирования. Его планируют обсудить банки и Росфинмониторинг. Такие предложения направила ведомству Ассоциация банков России. Инициатива получила «концептуальную поддержку» властей, говорится в публикации.

Банки выступают за внесение изменений в «антиотмывочный» 115-ФЗ. Подчеркивается, что указанный механизм уже работает на финансовых маркетплейсах.

«Росфинмониторинг полагает возможным концептуально поддержать” это предложение банков, но считает необходимым дополнительно изучить детали, в том числе условия функционирования предлагаемого механизма», - следует из отчета ведомства.

Также власти считают необходимым оценить его востребованность на финансовом рынке в части готовности кредитных организаций осуществлять обмен клиентскими базами.

Ранее сообщалось, что Банк России разрешил финансовым организациям заключать договоры с банками-нерезидентами без легализации подтверждающих их статус иностранных официальных документов.