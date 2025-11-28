Эксперты объяснили, как правильно закрыть кредитку

Момент, когда по кредитной карте будет внесён последний платёж, — долгожданный для многих заёмщиков. Однако важно правильно выполнить эту процедуру, ведь ошибки могут привести к неожиданным долгам, ухудшению кредитной истории и спорным ситуациям с банком. Вместе с экспертами разобрали, как правильно закрыть карту, какие сложности могут возникнуть и какие подтверждения необходимо получить.

Какие сложности могут возникнуть

Одна из таких неожиданностей — так называемая техническая задолженность, отмечает начальник отдела департамента розничного бизнеса «Цифра банк» Дмитрий Дворников.

После вашего последнего платежа могли списать небольшую сумму (например, плату за СМС-информирование). Если вы не учли её при погашении задолженности, это может стать препятствием к закрытию и банк не сможет обработать ваше заявление на закрытие. Если это случилось, нужно будет внести необходимую сумму и подать заявление повторно. Дмитрий Дворников Начальник отдела департамента розничного бизнеса «Цифра банк»

Даже мизерная сумма может стать причиной начисления штрафов, порчи кредитной истории и неожиданных звонков от коллекторов через месяцы.

Также не стоит забывать об автоматических списаниях, привязанных к карте. Они могут повлечь операции по карте уже после её закрытия. Из-за блокировки средств на кредитке может возникнуть просрочка платежа.

Ещё один момент, который нужно учесть: не забыть отменить платную страховку по карте. Она подключается автоматически, и плата за неё регулярно списывается, если не отключить услугу. Даже при досрочном закрытии карты начисления продолжатся.

При закрытии кредитки будьте готовы к тому, что банк может попытаться отговорить вас, особенно если вы активно пользовались картой, предупреждает Дворников.

После подачи заявления или в процессе его подачи с вами может связаться менеджер банка и предложить, например, бесплатный год обслуживания, пониженную процентную ставку или увеличение кредитного лимита. Если вы точно решили, что будете закрывать карту, то нужно будет отказаться от таких предложений. Дмитрий Дворников Начальник отдела департамента розничного бизнеса «Цифра банк»

Дворников отметил, что отдельные банки требуют личного визита клиента в офис, несмотря на обращение в контактный центр либо подачу заявления онлайн. Это делается с расчётом переубедить пользователя отказаться от закрытия кредитной карты.

Наконец, существует риск, что карта будет просто переведена в статус «неактивная», но не закрытая. Это означает, что кредитный лимит по ней сохраняется, а ежегодная плата за обслуживание продолжает начисляться. Это может привести к формированию долга.

Важно понимать различие между закрытой и замороженной картой. При заморозке вы сохраняете все отношения с банком и обязательства по существующему долгу. Закрытие предполагает погашение задолженности и прекращение действия кредитного продукта.

Как правильно закрыть кредитную карту

Перед закрытием карты потратьте баллы, мили или кешбэк заранее, поскольку они обычно сгорают. Если появилась возможность закрыть кредитку не обычным платежом, а досрочно, важно уточнить полную сумму к погашению, предупреждает Дворников.

Как это сделать:

Узнать точный остаток долга и сумму процентов на текущую дату через мобильное приложение или горячую линию банка. Пополнить карту на требуемую сумму. Убедиться, что отсутствуют «скрытые» начисления: комиссии, страховки, платные уведомления. Подать заявление на закрытие карты.

Когда карта используется до конца срока, закрыть её можно после внесения последнего платежа. Чтобы быть уверенным в деактивации на 100%, необходимо запросить в банке документы:

выписку по счёту за последние 30–45 дней — чтобы проверить, что нет начислений;

— чтобы проверить, что нет начислений; справку о закрытии кредитного договора. В ней должно быть указано, что:

договор закрыт, задолженность отсутствует, а обязательства сторон прекращены;

справку об отсутствии задолженности (иногда выдают отдельно).

Правильность закрытия можно проверить самостоятельно. В интернет-банке карта должна исчезнуть из списка продуктов. А в кредитной истории договор на кредит перейдет в статус «закрыт».

Как долго нужно хранить документы о закрытии карты

От документов по закрытию карты не стоит избавляться быстро. Храните их не менее 3–5 лет. Банковские системы не застрахованы от ошибок. Кредитор может ошибочно «вспомнить» о несуществующей задолженности спустя годы после фактического закрытия. И в случае передачи неверных данных третьим лицам, например коллекторским агентствам, вам потребуется доказательство отсутствия долга.

Иногда данные о закрытии кредитки могут потребовать бюро кредитных историй (БКИ), если информация отразилась с задержкой или неточностью. В БКИ подтверждённые записи хранятся 7 лет со дня последнего изменения. Центробанк рекомендует банкам также в течение этого срока сохранять сведения.

Что делать с физической картой после закрытия

После закрытия кредитной карты уничтожьте пластик в целях уберечь его от мошенников. Просто выбросить или разломать карту недостаточно. Нужно разрушить ключевые элементы, содержащие вашу конфиденциальную информацию, говорит Дворников.

Если вы решили избавиться от карты сами, то рекомендую разрезать ножницами магнитную полосу и чип, номер карты (особенно первые 6 и последние 4 цифры), а также выбросить обрезки в разные мусорные пакеты. Дмитрий Дворников Начальник отдела департамента розничного бизнеса «Цифра банк»

Или обратитесь в банк, если у него есть услуга по приёму и уничтожению старых карт.

Главное

Чтобы закрыть карту, нужно полностью погасить все задолженности: не только основные траты, но и начисленные проценты, комиссии за обслуживание, СМС-информирование, а также любые скрытые платежи, например плату за страховку.

Банк может начислить проценты после погашения долга по карте. Даже после обнуления баланса нельзя считать карту закрытой автоматически, пока не будет подано официальное заявление.

Важно не выбрасывать документы о закрытии сразу: справки о закрытии стоит хранить от 3 до 5 лет, потому что может понадобиться доказать отсутствие долга.

Не выбрасывайте карту целиком: разрежьте её на мелкие части, чтобы никто не смог воспользоваться информацией.

