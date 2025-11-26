Россиянину потребуется около 6 лет для накопления первого взноса по ипотеке

Человеку с медианной зарплатой нужно около 6,2 года, чтобы накопить 20% первоначального взноса по ипотеке на покупку новостройки площадью 65 кв. м. В 2019 году на это уходило около 2,3 года. Об этом сообщил заместитель председателя правления Сбербанка Тарас Скворцов на конференции Domclick Digital Forum. Данные основаны на исследовании СберИндекса.

© prim91/iStock.com

Сроки, необходимые для накопления нужной суммы, различаются в зависимости от региона. Дольше всего придётся копить проживающим в Республике Алтай (11,8 года), Москве (7,8 года), Астраханской области (7,7 года).

За более короткий срок в 2 года накопить нужную сумму на первый взнос могут только около 8,3% работающих граждан, сообщил Скворцов.

Между тем спрос на жильё начинает восстанавливаться, сказал директор департамента Домклик Сбербанка Алексей Лейпи. По словам эксперта, ипотечный рынок постепенно адаптируется к текущим условиям.

С января 2025 года ставки по рыночным программам упали на 9% и в октябре составляли около 20% годовых. Пока что драйвером роста остаются льготные программы. Однако их доля в общем объёме выдач снижается и сегодня составляет менее 80%.

На фоне снижения ставок в 2026 году Сбербанк прогнозирует рост объёма ипотечных кредитов на 35%, до 5,6 триллиона рублей.

Домклик: спрос на рыночную ипотеку в октябре вырос на 40%