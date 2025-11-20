Россиянам рассказали, как уплатить долги за ЖКУ в рассрочку

Коммунальные долги — больной вопрос для многих россиян. По последним данным, просроченная задолженность граждан за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) составляет 415 миллиардов рублей. Неплательщикам грозят санкции вплоть до выселения из жилья. Однако есть способ решить проблему мирным путём, без большой нагрузки на семейный бюджет — оформить реструктуризацию. Рассказываем, когда и как можно уплатить долги за ЖКУ в рассрочку или получить отсрочку на возврат долга.

Что такое реструктуризация долга за ЖКУ

Реструктуризация задолженности по коммунальным услугам представляет собой изменение условий выплаты задолженности. Она может производиться в форме рассрочки или отсрочки платежа. Такая возможность предусмотрена п. 72 и п. 75 постановления правительства № 354.

При оформлении рассрочки задолженность разбивается на равные части и вносится в течение определённого срока. Отсрочка позволяет отодвинуть выплату долга на оговорённый период.

Если сумма за коммунальную услугу в текущем месяце выросла больше чем на 25% по сравнению с тем же периодом прошлого года, компания обязана предоставить рассрочку без дополнительного заявления. Её срок составляет год, с равными платежами каждый месяц. Но при желании можно оплатить все сразу. Дмитрий Бондарь Общественный деятель, эксперт по ЖКХ

В случае обязательной рассрочки в платёжку по квартплате включают информацию об оплате коммунальных услуг в размере 1/12 размера платы за расчётный период, поясняет советник Федеральной палаты адвокатов РФ Ольга Власова. Превышение рассчитывают без учёта увеличения в жилом помещении числа постоянно и временно проживающих потребителей.

В других случаях рассрочку или отсрочку на выплату задолженности по ЖКУ можно получить по договорённости. Её предоставляют, если у плательщика появились проблемы с оплатой из-за сложной жизненной ситуации, например из-за потери работы, болезни или других причин, поясняет Бондарь.

Для реструктуризации долга необходимо подтвердить ситуацию с помощью справки о доходах, справки о болезни или другого документа, свидетельствующего об ухудшении финансового положения.

Порядок предоставления рассрочки и отсрочки по договорённости не регламентируется законом. Срок и другие условия погашения задолженности в таких случаях определяют вместе с управляющей компанией или поставщиком услуг.

Предоставление договорной рассрочки за оплату услуг ЖКХ, в том числе накопившегося к этому моменту долга, — это право, а не обязанность исполнителя ЖКУ. Поэтому он имеет право отказать заявителю. Ольга Власова адвокат, советник Федеральной палаты адвокатов РФ

При оформлении рассрочки важно своевременно оплачивать текущие начисления и долю задолженности в соответствии с графиком, иначе соглашение о рассрочке прекращает своё действие. Об этом предупредили в службе корпоративных коммуникаций МосОблЕИРЦ.

Как получить рассрочку или отсрочку по долгам за ЖКУ

Узнайте, перед кем у вас долг. Услуги ЖКХ нередко оказываются разными поставщиками: управляющая компания может отвечать за электроснабжение, ресурсоснабжающая организация — за водоснабжение. Если накопились долги по коммунальным начислениям, свяжитесь с каждым поставщиком услуг отдельно. Подготовьте документы. Получите выписку из ЕГРН, подтверждающую права на недвижимость. Соберите документы, обосновывающие отсутствие возможности оплачивать услуги ЖКХ. Обратитесь к поставщикам услуг. Напишите заявление на реструктуризацию в свободной форме. В нём укажите причины, по которым вы не можете оплачивать ЖКУ, приложите собранные документы. Подпишите договор об отсрочке/рассрочке выплат. В нём должны быть прописаны все условия: сумма задолженности, величина ежемесячных взносов, график погашения, штрафные санкции за нарушение обязательств.

Что будет, если не платить долги за ЖКУ

Начиная с 31-го дня просрочки должнику начислят пени на сумму задолженности. Их размер зависит от ставки Банка России:

с 31-го дня взимают 1/300 ставки рефинансирования Центробанка за каждый просроченный день;

с 91-го дня размер штрафных санкций увеличивается до 1/130 от ставки рефинансирования.

Важно: до 1 января 2027 года расчёт и взимание пеней за просроченную оплату квартплаты производятся на основе наименьшего из двух показателей: ключевой ставки ЦБ РФ на 27 февраля 2022 года либо ставки, актуальной на дату фактического погашения задолженности.

На 27 февраля 2022 года ставка составляла 9,5%. Таким образом, при долге в 10 тысяч рублей пени с 31-го дня будут составлять 3,17 рубля в день (10 000 х 9,5% / 300). А с 91-го дня — 7,3 рубля.

Однако штрафные санкции — это ещё не всё. Поставщики вправе временно прекратить подачу электроэнергии и горячего водоснабжения, а также подать в суд, если должник не погасит долг.

В случае коммунальной задолженности до 500 тысяч рублей обращение направляется в мировой суд. Судья рассматривает дело за 5 дней на основании представленных документов, не вызывая стороны на заседание, и издаёт судебный приказ.

Приказ служит исполнительным листом: заявитель получает его оригинал и передаёт приставам для принудительного исполнения. В этом случае списание долга могут произвести со счетов должника или наложить арест на имущество.

В отдельных ситуациях дело может дойти до выселения. При социальном найме суд может переселить нанимателя в жильё меньшей площади. Собственнику недвижимости грозят её изъятие и продажа через публичные торги, если долг невозможно покрыть иными средствами, а жильё не выступает единственным.

Рассрочка позволяет избежать начисления пеней, отключения от услуг и судебных исков за неуплату. Поэтому лучше не доводить ситуацию до крайних мер и сразу же обратиться к поставщику услуг за реструктуризацией, пояснили в службе корпоративных коммуникаций МосОблЕИРЦ.

