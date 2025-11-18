Эксперты оценили вероятность выдачи кредита при действующих микрозаймах

Долги в микрофинансовых организациях (МФО) могут становиться непосильной ношей из-за высоких процентных ставок. Закрывать их в большом количестве бывает сложно, и на этом фоне кредит в банке на рефинансирование обязательств перед МФО предстаёт выгодным решением. Вместе с экспертами разобрались, реально ли взять в долг у банка при действующих микрозаймах и выгодно ли предпринять этот шаг на самом деле.

© south_agency/iStock.com

Что такое рефинансирование

Рефинансирование — это когда должник берёт кредит в новом банке, чтобы закрыть старый долг в другой финансовой организации. Как правило, новый кредит предполагает более выгодные условия по величине процентной ставки, размеру или графику платежей.

Рефинансирование выгодно, если у вас

несколько кредитов или займов с высокими ставками;

кредит на невыгодных условиях, даже если он один;

просрочка и вы хотите перекрыть её новым займом;

необходимость изменить условия кредита, к примеру, его срок или дату платежей;

кредитная история улучшилась — и стали доступны более выгодные предложения;

нет средств на текущие ежемесячные платежи.

Как правило, микрозаймы — это невыгодные финансовые обязательства, так как у них крупные единовременные платежи и высокая процентная ставка. Поэтому заёмщики, столкнувшись с высокой нагрузкой по займам в МФО, часто ищут возможность рефинансировать задолженность.

Как считается долговая нагрузка заёмщика

Важный показатель, который банки используют для принятия решения о выдаче кредита, — долговая нагрузка заёмщика. Она показывает, какую часть его совокупного дохода занимают ежемесячные платежи по всем кредитам и займам.

ПДН рассчитывают по простой формуле:

ПДН = СрмП / СрмД х 100%, где:

СрмП — сумма платежей по всем кредитам и займам клиента, которые он платит каждый месяц;

СрмД — средний размер его месячного дохода.

С 1 июля 2025 года для оценки величины дохода заёмщика банки и МФО смотрят только на реальные доходы, подтверждённые налоговой службой или сервисом «Госуслуги». Ранее финансовые организации могли полагаться на информацию из кредитной истории, указанную самим клиентом.

При расчёте долговой нагрузки учитываются платежи по всем обязательствам — кредитам, займам, алиментам и другим статьям расходов. Если ты берёшь микрозаём, то должен вернуть всю сумму долга вместе с процентами. Это значит, что твоя долговая нагрузка резко увеличивается, потому что сумма платежа большая.

Получается такая ситуация: в формулу расчёта долговой нагрузки добавляется большой платёж и сама нагрузка становится выше. Это уменьшает шансы на одобрение нового кредита.

Выдают ли банки кредиты на рефинансирование микрозаймов

Решение о реструктуризации займа зависит в первую очередь от собственной стратегии банка, говорит директор по риск-менеджмент-методологии и дата-аналитике Объединённого кредитного бюро Николай Филиппов.

МФО относятся к займам в кредитной истории максимально лояльно. Банки, напротив, могут быть консервативны и расценить их как признак неустойчивого финансового положения или нерациональности в потреблении финансовых продуктов, что приведёт к отказу в реструктуризации или одобрению её на менее выгодных для заёмщика условиях. Николай Филиппов директор по риск-менеджмент-методологии и дата-аналитике Объединённого кредитного бюро

Практика показывает, что выдача кредита в банке на перекрытие микрозаймов в МФО — редкий случай, отмечает специалист по банковскому риск-менеджменту Ольга Горюкова.

Большая часть банков откажет по такой заявке. Однако на рынке есть банки, кто готов одобрить кредит при наличии одного активного (действующего) микрозайма. Если активных микрозаймов два и более, высока вероятность, что банк откажет такому клиенту. Ольга Горюкова отраслевой эксперт, кандидат экономических наук

Нередко наличие в кредитной истории множества микрозаймов свидетельствует о финансовых трудностях, которые испытывает заёмщик. Это в глазах банков означает и то, что ему сложно гасить платежи по действующим кредитам, и поэтому он привлекает средства из МФО, отмечает эксперт.

По словам Горюковой, банки обращают внимание на то, как часто клиент пользуется услугами микрозаймов. Если этот инструмент привлекается редко, 1–2 раза в год, то такому клиенту банк одобрит заявку на кредит охотнее, чем клиенту, который пользуется микрозаймами значительно чаще. Наличие действующих микрозаймов может не вызвать опасений у банка при рассмотрении заявки, если размер займа незначителен по сравнению с суммой запрашиваемого кредита.

Очень важно, чтобы клиент не допускал просроченной задолженности по получаемым в МФО займам: наличие просрочки даже по закрытым микрозаймам будет серьёзным ограничением и в большинстве случаев серьёзным стоп-фактором в одобрении клиенту нового банковского кредита. Ольга Горюкова отраслевой эксперт, кандидат экономических наук

Однако Филиппов допустил смягчение кредитной политики банков вследствие расширения сферы влияния МФО на финансовом рынке. К примеру, с 22 октября 2025 года микрофинансовые компании получили право на выдачу ипотеки.

Чисто статистически это должно привести к постепенному размытию негативного оттенка микрозаймов. Со временем рынок придёт к тому, что факт наличия займов, выданных небанковскими организациями, перестанет оказывать отрицательное влияние на оценку заёмщика и его кредитной истории. Николай Филиппов директор по риск-менеджмент-методологии и дата-аналитике Объединённого кредитного бюро

Выгодно ли брать кредит в банке на рефинансирование микрозаймов

Потенциальная выгода от кредита на рефинансирование зависит от конкретной ситуации человека, указала Горюкова. Если клиенту в моменте требуется уменьшение ежемесячного платежа по имеющимся кредитным обязательствам, например он потерял работу, снизились его доходы, то рефинансирование может помочь ослабить долговую нагрузку. И даже при увеличении срока кредитования такая модель рефинансирования, как правило, клиента не смущает.

Не секрет, что рыночные процентные ставки по займам МФО существенно выше ставок по банковским кредитам. Поэтому рефинансирование может где-то помочь человеку сильно не переплачивать МФО, а платить банку в пределах значений, установленных Банком России. Ольга Горюкова отраслевой эксперт, кандидат экономических наук

Однако новый кредит всегда несёт в себе риски в конечном счёте усугубить положение должника на более долгий срок, ведь выплаты по этим финансовым обязательствам разбиты во времени на месяцы. Кроме того, процентная ставка для клиентов, у которых кредитная история ухудшилась из-за микрозаймов, может быть высокой, а переплата — существенной.

Альтернативные варианты

С высокой закредитованностью и нагрузкой из-за микрозаймов можно справиться и другими способами. К примеру, при падении дохода и увеличении финансового бремени решением могут стать кредитные каникулы. С микрофинансовыми компаниями можно напрямую договориться о реструктуризации долга и изменении условий платежей. Некоторые из них предоставляют должникам скидки и другие выгодные предложения для урегулирования ситуации.

Главное

Микрозаймы часто становятся тяжёлым финансовым бременем из-за крайне высоких процентных ставок и крупных единовременных платежей. В этой ситуации рефинансирование банковским кредитом предстаёт выгодным решением для тех, кто испытывает трудности с ежемесячными платежами.

Несмотря на то что рефинансирование микрозаймов банком может быть выгодно заёмщику, банки крайне консервативно относятся к таким заявкам. Кредиторы оценивают показатель долговой нагрузки (ПДН) заёмщика, который становится высоким при наличии обязательств перед МФО.

Эксперты отмечают, что большинство банков расценивают наличие микрозаймов как признак финансовой нестабильности или нерационального поведения, что часто приводит к отказу, особенно при наличии двух и более активных займов. Шансы на одобрение выше, если заёмщик редко пользуется микрозаймами, их сумма незначительна и, главное, отсутствует просроченная задолженность.

