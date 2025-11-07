Юристы объяснили, как вернуть страховку по кредиту

Оформление кредита в банке часто сопровождается предложением, а порой и требованием оформить страховку. Иногда это может значительно увеличить общую стоимость займа. Но во многих случаях уплаченные за страховой полис деньги можно вернуть. Разобрались вместе с экспертами, когда и на каких условиях можно претендовать на возврат страховой премии.

© BernardaSv/iStock.com

Что такое страховка и для чего её оформляют

Снижение рисков невозврата кредита

Страховка — механизм защиты банка. При наступлении непредвиденных обстоятельств — смерти заёмщика, потери трудоспособности, увольнения — страховая компания берёт на себя погашение оставшейся части кредита. Перечень рисков, которые покрывает страховка, прописывается в договоре.

Получение дополнительной прибыли

Продажа страховых полисов является значительным источником дохода для банков. Большинство из них или имеют собственные дочерние страховые компании, или получают существенные комиссионные от страховых партнёров за каждый проданный полис.

Защита залогового имущества

При выдаче крупных кредитов под залог — например, ипотеки или автокредита — страхование самого залогового имущества является обязательным требованием банка. Это гарантирует, что в случае повреждения или уничтожения предмета залога страховая возместит его стоимость.

Когда страховку отменить нельзя

Вернуть потраченные на полис деньги не получится, если предметом страхования выступает залоговая недвижимость, например купленная в ипотеку квартира. Обязанность заёмщика страховать ипотечную недвижимость закреплена федеральным законом № 102-ФЗ. Аннулирование такой страховки чревато расторжением кредитного договора, после чего заёмщику придётся срочно выплатить весь долг.

Также деньги нельзя вернуть, если страховое событие уже произошло, например заёмщик получил травму, был госпитализирован и обратился за выплатой. В таком случае услуга считается оказанной.

Когда можно вернуть деньги за страховку

В течение периода охлаждения

При оформлении страховки законом предусмотрен так называемый период охлаждения. Это интервал в 30 дней, в течение которого возможен добровольный отказ от страховки без объяснения причин. В этом случае клиент может получить назад полную стоимость страховой премии. Если заёмщик обращается в банк или страховую компанию позже, право на безусловный отказ от договора страхования теряется.

Период охлаждения для кредитов: как новые правила защитят заёмщиков с 1 сентября

При полном досрочном погашении кредита

С 1 сентября 2020 года вступили в силу изменения в ч. 10–11 ст. 11 Федерального закона № 353-ФЗ, которые дают заёмщикам право на возврат части страховой премии при полном досрочном погашении потребительского кредита, напоминает независимый член совета НАПКА Эльман Мехтиев. Если человек полностью закрыл кредит раньше срока, застрахованный риск исчезает, так как кредитор получил свои деньги.

«Не надо забывать о подаче заявления в свою страховую компанию. Она обязана рассчитать и вернуть вам сумму пропорционально оставшемуся сроку кредита. Компенсацию должны предоставить в течение семи рабочих дней» Эльман Мехтиев Независимый член совета НАПКА

При нарушениях со стороны кредитора

Отказ от страховки по кредиту после периода охлаждения возможен, если доказать, что банк или страховая компания нарушили закон или условия договора. Как объяснил практикующий юрист Александр Пилипенко, в таком случае досрочная выплата кредита перестаёт быть необходимым условием для возврата страховой премии. Добиться возврата в таких случаях сложнее, и часто для этого требуется юридическая помощь, но это вполне реально.

«В этих случаях не существует принципиальной разницы между действующим и закрытым кредитом. Есть только нюансы в этапах и времени возврата. Вернуть можно любую страховку, если она оформлена с нарушением законодательства и соблюдены определённые нюансы, которые у каждого банка свои», — рассказал Пилипенко.

Сумма возврата зависит от условий кредитного договора и величины страховой премии. Обычно чем больше кредит, тем на больший возврат можно рассчитывать. Причём вернуть часть страховой премии можно не только по потребительским кредитам, но и по кредитным картам, отметил эксперт.

«По кредитным картам можно вернуть не только страховку, но и многочисленные комиссии. Разница с потребительскими кредитами лишь в том, что по картам практически все начисления происходят раз в месяц небольшими суммами, поэтому их не всегда видно», — объяснил Пилипенко.

Как отмечает Эльман Мехтиев, нарушением закона о защите прав потребителей будет считаться и ненадлежащее информирование заёмщика — если страховку навязали или не проинформировали о добровольности услуги.

Как вернуть страховку по кредиту — пошаговая инструкция

В срок до 30 дней заёмщик, как правило, может отказаться от страхового полиса, просто направив заявление. Зачастую банк является агентом, а полис выдаёт отдельная страховая компания. Заявление на возврат страховки нужно подавать именно страховщику, а не в банк.

Из документов понадобятся:

Заявление об отказе от договора страхования — обычно у страховых компаний есть стандартные формы такого документа. Если шаблона нет, составить заявление можно в свободной форме.

Копия паспорта.

Оригинал страхового полиса.

Копия кредитного соглашения.

Платёжные реквизиты для зачисления возврата.

С этим набором документов можно обратиться в офис компании-страховщика. К рассмотрению примут и обращение, направленное по почте заказным письмом на юридический адрес. Воспользоваться электронной почтой можно, если такой способ разрешён договором.

В случаях, когда возврат страховой премии происходит вне периода охлаждения, помимо перечисленных выше документов, понадобится обоснование причины отказа. Для этого может потребоваться помощь юристов, которые изучат кредитный договор и страховой полис на предмет возможности возврата.

Когда страховку не стоит возвращать

Эльман Мехтиев предупреждает, что отказ от страховки по действующему кредиту может привести к повышению процентной ставки, если на этапе оформления был выбран вариант со скидкой при условии страхования. Поэтому прежде чем принимать решение, проверьте, что выгоднее: вернуть страховую премию или платить кредит по возросшей ставке.

Кроме того, отказ от договора страхования влечёт за собой потерю защиты от непредвиденных обстоятельств. При наступлении страхового случая полис предотвращает просрочки. А при его отсутствии придётся искать другие выходы, например пытаться оформить кредитные каникулы.

Как оформить кредитные каникулы

Главное

В некоторых случаях заёмщики могут вернуть часть денег за страховку, купленную при оформлении кредита. Это возможно при досрочном погашении долга — в таком случае средства вернут за тот период, когда страхование больше не понадобится. Ещё одна возможность вернуть деньги — доказать, что банк или страховая компания нарушили закон или условия договора.

Есть и ситуации, в которых вернуть страховку невозможно, например при оформлении кредита под залог имущества или если страховой случай уже произошёл. Также отказаться от полиса без веских причин нельзя, если с момента заключения договора уже прошло 30 дней.

При этом отказ от страховки по действующему кредиту не всегда выгоден. Вернув полис, заёмщик рискует столкнуться с повышением кредитной ставки, а значит, и с ростом общей переплаты и ежемесячных платежей. Кроме того, все риски невозврата долга в таком случае придётся нести самостоятельно.

Коллективное страхование кредита: плюсы и скрытые риски, о которых важно знать