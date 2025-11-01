Банк России установил макропруденциальные лимиты по ипотечным и потребительским кредитам на I квартал 2026 года. Разобрались вместе с экспертами, на что повлияют решения регулятора.

Макропруденциальными лимитами (МПЛ) называют ограничения, не позволяющие банкам выдавать слишком много рискованных кредитов — больше определённого процента от общего портфеля. С апреля 2025 года ЦБ начал устанавливать предел не только для необеспеченных потребительских кредитов, но и для ипотеки и автокредитов.

Если раньше банк мог выдать четверть таких займов заёмщикам с высоким показателем долговой нагрузки (ПДН) — соотношением доходов и ежемесячных платежей по кредитам, — то теперь только пятую часть. Это значит, что оформить кредит станет труднее, если у вас уже есть несколько долгов или низкий доход. Ольга Чирикова Старший преподаватель кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г.В. Плеханова

Также Банк России ввёл более строгие ограничения по выдаче ипотеки на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) и потребительских кредитов под залог недвижимости, пояснила Ольга Чирикова. Нормы для них будут постепенно ужесточаться, пока не станут такими же строгими, как для обычной ипотеки на квартиры и потребительских кредитов без залога. Макропруденциальные лимиты по двум последним видам кредитования остались прежними. При этом МПЛ по ипотеке на новостройки повышались ранее, и это уже дало определённый эффект, отметила эксперт.

За год доля ипотек с минимальным взносом упала с половины до 3%, а доля заёмщиков с критической нагрузкой сократилась почти в восемь раз. То есть банки стали проверять клиентов тщательнее, а сами заёмщики чаще рассчитывают силы трезво. Ольга Чирикова Старший преподаватель кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г.В. Плеханова

Эксперт уточнила, что получить кредит высокорисковым заёмщикам теперь будет труднее, но это снижает вероятность попасть в долговую ловушку. Это означает, что кредитование будет доступно прежде всего тем, кто готов подтвердить стабильный доход и внести ощутимый первоначальный взнос.

Со II квартала 2026 года Центробанк планирует изменить структуру выдачи необеспеченных потребительских кредитов. Доля займов с долговой нагрузкой более 80% дохода будет учитываться внутри лимита, установленного для кредитов с долговой нагрузкой более 50% дохода. Это означает, что банки смогут быть более гибкими и выдавать меньше высокорискованных кредитов, но взамен предоставлять чуть больше кредитов с меньшим риском. Общий лимит на выдачу при этом сохранится.

Ограничения для банков по выдаче автокредитов (как на покупку машин, так и под залог мото- или автотранспорта) остаются прежними. Однако с начала 2026 года банки больше не смогут оценивать ПДН клиентов в сфере автокредитования по собственным методикам — они будут обязаны использовать согласованные с ЦБ подходы.

