Взять кредит без трудоустройства по ТК россиянам станет сложнее

Кредит без отказа, по одному документу, без подтверждения доходов — такие уловки активно используют кредитные организации, чтобы привлечь клиентов. Однако на самом деле получить деньги без официального трудоустройства не так просто, а с марта 2026 года станет ещё сложнее. Рассказываем, можно ли получить кредит без трудоустройства и как ужесточатся требования кредиторов в ближайшем будущем.

Почему банкам важно трудоустройство заёмщиков

При принятии решения о выдаче кредита кредитные организации обязаны рассчитывать показатель долговой нагрузки для всех заёмщиков. Он определяется как отношение долговых обязательств заявителя к его доходам.

Поэтому в первую очередь банки интересует не трудоустройство заёмщика, а его доходы. Однако если человек на протяжении определённого времени имеет официальную работу, это повышает шансы на его платёжеспособность в будущем.

Официальное трудоустройство подтверждает стабильность доходов заёмщика, снижает риски невозврата кредита и помогает банкам объективно оценивать финансовое положение клиента. Мария Ермилова Кандидат экономических наук, доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова

По этой причине многие банки требуют, чтобы стаж работы заёмщика на текущем месте был не менее трёх месяцев. Данный критерий особенно важен при оформлении кредитов на большую сумму.

Можно ли получить кредит без официального трудоустройства

Официально трудоустроенные граждане могут подтвердить свои доходы справкой о доходах (бывшая форма 2-НДФЛ) или электронной выпиской из Социального фонда России (СФР). Без этих документов риск невозврата повышается, поэтому многие банки предпочитают выдавать кредиты при их наличии, говорит Ермилова.

Тем не менее в соответствии с приложением № 1 к указанию Банка России №6579-У кредитные организации могут использовать и другие документы, подтверждающие доходы заёмщика. В их числе:

выписки по счетам, подтверждающие денежные поступления;

справки о доходах по налогу на профессиональный доход;

налоговые декларации;

справки о размере пенсии.

Банки вправе самостоятельно решать, насколько приемлемы данные формы подтверждения дохода, отмечает Ермилова.

На рынке представлены кредитные продукты, доступные заёмщикам без официального трудоустройства. Однако обычно они имеют особенности: повышенные процентные ставки, ограниченные лимиты, небольшие сроки возврата. Мария Ермилова Кандидат экономических наук, доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова

Кроме того, при выдаче кредитов без официального подтверждения доходов банки часто требуют дополнительное обеспечение, продолжает эксперт. Это может быть поручительство третьих лиц или залог имущества.

Как ужесточат требования к заёмщикам в 2026 году

С марта 2026 года кредиторы — банки, микрофинансовые организации — при выдаче кредитов будут ориентироваться на официальные данные о доходах заёмщиков. Такое решение зафиксировано в дорожной карте, утверждённой Банком России.

Ожидается, что ужесточение контроля позволит сократить объём проблемных долгов: кредиты будут выдаваться лишь тем заёмщикам, чьи официальные доходы гарантируют возможность погашения обязательств.

Механизм получения сведений о доходах будет реализован через сервис «Цифровой профиль». Начиная с марта 2026 года кредиторы смогут оперативно запрашивать актуальные данные из информационных систем налоговой службы и СФР. Хотя банки сохранят возможность использовать альтернативные источники информации, приоритет будет отдан сведениям из государственных баз данных.

Благодаря нововведению заёмщики с подтверждёнными официальными доходами смогут быстрее оформить кредит без сбора большого пакета документов. Однако люди с неофициальной занятостью могут столкнуться с трудностями при получении займов — риск отказа возрастёт. Мария Ермилова Кандидат экономических наук, доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова

Как повысить вероятность одобрения кредита

Чтобы повысить вероятность получения кредита без официального трудоустройства, рекомендуется:

Предоставлять максимальное количество доказательств финансовой стабильности: выписки со счетов, сведения о наличии активов, своевременных налоговых отчислениях. Пользоваться услугами банка, клиентом которого вы являетесь. Таким кредитным учреждениям проще оценить вашу платёжеспособность. Подумать о предоставлении залога или поиске поручителя. Это повысит гарантии возврата задолженности.

Главное

Официальное трудоустройство позволяет кредитным организациям убедиться в финансовой стабильности заёмщика. Это увеличивает шансы на одобрение кредита.

При отсутствии официальной работы можно подтвердить свои доходы выписками по счетам, справками о получении соцвыплат и другими документами. Но в этом случае условия кредитования могут быть хуже.

С марта 2026 года кредиторы при выдаче кредитов будут ориентироваться на официальную информацию о доходах заявителей, которую будут получать из ФНС и СФР. Это может привести к увеличению числа отказов заёмщикам без официального трудоустройства.

