Как повышение прогноза по ставке на 2026 год повлияет на финансы россиян

Банк России представил стратегический план работы на 2026–2028 годы, определив главные цели в денежно-кредитной политике. Документ содержит несколько сценариев того, как будет развиваться экономика страны в ближайшей перспективе. Базовый вариант — ключевая ставка 13–15% при инфляции в 4–5%. Спросили у экспертов, как это отразится на вкладах, кредитах и инвестициях.

© Alexei Antropov/iStock.com

Почему ЦБ повысил прогноз по ставке

Центральный банк в понедельник опубликовал обновлённый стратегический документ «Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2026 год и период 2027 и 2028 годов». Теперь по базовому прогнозу в 2026 году ключевая ставка в среднем составит 13–15% годовых. Годовая инфляция снизится до 4–5%.

В 2027 году ЦБ допускает снижение «ключа» до 7,5–8,5% годовых и замедление годовой инфляции до целевых 4% с фиксацией показателей на этих уровнях на 2028 год.

Новый базовый сценарий регулятора основан на достаточно консервативном предположении о небольшом снижении цены на нефть в 2026 году и её умеренном повышении на период 2027–2028 годов, сказал «Рамблеру» главный экономист Института экономики роста им. П. А. Столыпина Борис Копейкин.

Одновременно предполагается сохранение санкционных ограничений. Но в целом в рамках этого варианта развития событий мировая экономика, а значит, и российские экспортёры будут чувствовать себя достаточно уверенно. Борис Копейкин главный экономист Института экономики роста им. Столыпина

По мнению экономиста, Минфин продолжит проводить осторожную бюджетную политику и наращивать активы Фонда национального благосостояния (ФНБ).

Что будет с вкладами, кредитами и инвестициями

При ключевой ставке в 12% годовых средние процентные ставки по вкладам к концу 2026 года могут снизиться до 11%. Таким прогнозом с «Рамблером» поделилась старший аналитик УК «Первая» Наталья Ващелюк. С учётом ожидаемой инфляции около 5% в следующие 12 месяцев и 4% в дальнейшем реальная ставка по депозитам может снизиться с 10 до 6,7% годовых, предупредила она.

Процентные ставки по кредитам, в том числе по ипотеке, также снизятся. Рыночная ипотека, вероятнее всего, станет востребованной: при ключевой ставке 12% ставки по ипотеке могут составлять 13–14%. Наталья Ващелюк Старший аналитик УК «Первая»

Повышение прогноза по средней ключевой ставке в 2026 году сигнализирует, что стоимость кредитов в России дольше будет оставаться на высоких уровнях, считает доцент Базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита ГКУ г. Москвы РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Тарасова. Рассчитывать на резкое снижение ипотечных ставок также не стоит, уверена эксперт. По её мнению, в 2026 году взять ипотеку можно будет под 15–16% годовых. Последствия плавного снижения ключевой ставки имеют длительный временной лаг, пояснила экономист.

В условиях высокой цены заёмных средств инвесторы тоже будут испытывать сложности, предупредила Тарасова. Банк России действительно ожидает кратковременный спад инвестиций по итогам 2025 года. Минэкономики прогнозирует снижение инвестиций в основной капитал России в 2026 году на 0,5%.

После ожидаемого спада инвестиции будут постепенно восстанавливаться, а средства в банках расти, отметил Копейкин. Одновременно будет выдаваться больше кредитов на фоне снижения процентных ставок по долговым продуктам вслед за «ключом», добавил экономист.

Ключевая ставка может опуститься ниже 10% уже к концу 2026 года. Во всяком случае в 2027-м ЦБ ожидает среднюю ключевую ставку на уровне 7,5–8,5%. Это способствует росту выдачи кредитов и восстановлению инвестиционной активности. Борис Копейкин главный экономист Института экономики роста им. Столыпина

