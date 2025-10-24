Набиуллина: экономика выйдет из перегрева в первом полугодии 2026 года

Банк России сохраняет нейтральный сигнал по ключевой ставке, сказала председатель Банка России Эльвира Набиуллина. Регулятор находится в цикле смягчения денежно-кредитной политики, но не исключает пауз. Экономика может выйти из состояния перегрева в первом полугодии 2026 года. Собрали главные тезисы с пресс-конференции главы ЦБ.

© Кирилл Зыков/РИА Новости

Сигнал ЦБ по ключевой ставке

На сегодняшнем заседании регулятор рассматривал три варианта, рассказала Набиуллина:

Снижение «ключа» до 16% годовых. Снижение до 16,5% годовых. Сохранение ставки на уровне 17% годовых.

В результате Банк России выбрал снижение ставки с шагом 50 базисных пунктов, до 16,5% годовых.

Ситуация развивается в целом в рамках нашего прогноза. Денежно-кредитные условия остаются жёсткими, что создаёт предпосылки для снижения инфляции. Поэтому мы приняли решение продолжить смягчение своей политики, — Эльвира Набиуллина.

Денежно-кредитные условия

В июле — августе ставки в экономике снижались под влиянием смягчения денежно-кредитной политики (ДКП), к октябрю это снижение приостановилось, сказала Набиуллина. Она объяснила это ожиданиями более плавного снижения ключевой ставки, новыми бюджетными параметрами и переоценкой рисков.

Темпы роста корпоративного кредитования в последние месяцы ускорились по сравнению с первым полугодием. В обновлённом прогнозе ЦБ повысил оценку роста корпоративного кредитного портфеля до 10–13% на 2025 год. Прогноз розничного кредитования остался без изменений и предполагает рост на 8–11%.

На депозитном рынке подстройка под ранее принятые решения по ключевой ставке завершена, отметила Набиуллина. Банки скорректировали ставки по вкладам вверх после их значительного снижения летом. У населения сохраняется высокая сберегательная активность, подчеркнула Набиуллина.

Как выросли ставки по вкладам перед заседанием ЦБ

Экономика

В третьем квартале экономический рост замедлялся. Распределение роста по секторам по-прежнему неоднородно: наиболее устойчивы отрасли, ориентированные на внутренний спрос, отметила Набиуллина.

Уверенный рост продолжают демонстрировать: фармацевтика, пищевая промышленность, услуги общественного питания, туризм. Сокращение производства происходит в металлургии, добыче угля. Ситуация в указанных отраслях обусловлена скорее негативными изменениями внешнеэкономической обстановки и сокращением экспортных перспектив, нежели жёсткой ДКП.

Рост потребительского спроса в третьем квартале ускорился на фоне увеличения покупок автомобилей перед повышением утилизационного сбора. Инвестиционный спрос остаётся на высоком уровне.

Экономика постепенно выходит из состояния сильного перегрева прошлого года. Это происходит за счёт более сдержанной, по сравнению с прошлым годом, динамики спроса при продолжающемся росте производственных возможностей компаний, — Эльвира Набиуллина.

Но этот процесс всё ещё не завершен, подчеркнула глава Банка России. Об этом говорят такие индикаторы, как показатели жёсткости рынка труда: исторически низкие уровни безработицы и опережающие производительность темпы роста зарплат, отметила Набиуллина.

По оценкам ЦБ, экономика в первом полугодии 2026 года выйдет из состояния перегрева. Учитывая динамику роста потребительских цен, регулятор снизил прогноз по росту ВВП на этот год до 0,5–1%. В следующие годы регулятор ждёт ускорения роста этого показателя.

Глава ЦБ прокомментировала потенциальное влияние новых санкций США на дальнейшие решения ЦБ по ключевой ставке. По её словам, на данный момент точно оценить их эффект не представляется возможным.

Предсказать точно влияние новых санкций США сложно. Поэтому сейчас оценивать, потребует ли это изменения в решениях по ДКП, не приходится. Посмотрим, как будет развиваться ситуация, — Эльвира Набиуллина.

Инфляция и инфляционные ожидания

Инфляционные ожидания населения в октябре не изменились. Однако с прошлого заседания реализовались существенные инфляционные риски — увеличение дефицита бюджета в этом году и рост стоимости моторного топлива. В сентябре приостановилось замедление показателей устойчивой инфляции.

Текущие темпы роста цен ускорились. В основном это связано с динамикой цен на бензин и овощи. Изменение сезонности в ценах на овощи и напряжённость на топливном рынке — временные факторы, которые привели к ускорению текущих темпов роста цен.

Если очистить инфляцию от этих и других временных факторов, то её устойчивые показатели всё ещё выше 4%. И нет выраженной тенденции к их снижению. Большинство индикаторов устойчивой инфляции уже несколько месяцев находятся в диапазоне 4–6%, — Эльвира Набиуллина.

Ценовые ожидания предприятий в октябре выросли после того, как несколько месяцев практически не менялись. Компании объясняют повышение своих оценок в том числе предстоящим увеличением налога на добавленную стоимость (НДС) с текущих 20 до 22%.

Ожидаемое повышение налогов поможет снизить инфляцию в среднесрочной перспективе, но в краткосрочной это даст разовое повышение цен, —отметила Набиуллина.

Баланс рисков по-прежнему смещён в сторону проинфляционных, отметили в ЦБ. Неопределённость относительно цен на бензин, повышенных темпов индексации тарифов ЖКХ и увеличения налогов транслируется в инфляционные ожидания.

Среди других проинфляционных рисков:

Активизация кредитования темпами, превышающими прогноз ЦБ.

Рост дефицита кадров.

Рост рисков для цен на нефть.

Мировой рынок нефти перешёл к профициту. Это может существенно влиять на цены. Для России ситуация будет дополнительно осложняться санкциями. Сохраняется неопределённость в части геополитики. Всё зависит от того, как будет развиваться ситуация, — Эльвира Набиуллина.

В условиях временных проинфляционных факторов ЦБ в обновлённом прогнозе на 2026 год повысил оценку инфляции до 4–5%. Устойчивая инфляция достигнет 4% во втором полугодии 2026 года. В 2027 году и далее годовая инфляция будет оставаться на цели.

Как снижение ключевой ставки повлияет на кошельки россиян