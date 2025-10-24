На заседании 24 октября Банк России принял решение продолжить цикл смягчения денежно-кредитной политики. При этом регулятор действовал более осторожно, чем раньше, снизив ключевую ставку только на 50 базисных пунктов, до 16,5% годовых. Этот сдержанный шаг сигнализирует: ЦБ балансирует между замедлением инфляции и новыми рисками её разгона. Мы спросили экспертов, почему регулятор выбрал более умеренный шаг и как это отразится на процентах по кредитам и вкладам.

Что убедило ЦБ продолжить смягчение

Накануне сегодняшнего заседания большая часть экспертов рынка предполагала, что Центробанк возьмёт паузу в цикле смягчения денежно-кредитной политики (ДКП) и оставит ключевую ставку на прежнем уровне (17%). Такие прогнозы звучали на фоне того, что инфляционные ожидания населения и бизнеса оставались повышенными, а еженедельный рост потребительских цен демонстрировал ускорение. Текущие показатели по годовой инфляции — 8% в сентябре — существенно превышают целевой темп, необходимый для достижения годовой инфляции в 4%.

В своём решении и обновлённом среднесрочном прогнозе регулятор указал на сложную смесь позитивных и тревожных сигналов. С одной стороны, экономика продолжает возврат к сбалансированному росту, а устойчивые показатели инфляции находятся на прежнем уровне. С другой — они остаются заметно выше целевых значений.

Ключевыми причинами для осторожного снижения ставки стали:

Ускорение роста цен . Сезонно скорректированная инфляция в III квартале выросла до 6,4 с 4,4% тремя месяцами ранее. Это во многом результат разовых факторов, таких как резкий рост цен на бензин и плодоовощную продукцию.

. Сезонно скорректированная инфляция в III квартале выросла до 6,4 с 4,4% тремя месяцами ранее. Это во многом результат разовых факторов, таких как резкий рост цен на бензин и плодоовощную продукцию. Зашкаливающие инфляционные ожидания . Они, по мнению ЦБ, являются главным препятствием для устойчивого замедления инфляции.

. Они, по мнению ЦБ, являются главным препятствием для устойчивого замедления инфляции. Напряжённость на рынке труда . Безработица сохраняется на исторических минимумах, а зарплаты, хоть и замедлились, все ещё растут быстрее производительности, подпитывая потребительский спрос.

. Безработица сохраняется на исторических минимумах, а зарплаты, хоть и замедлились, все ещё растут быстрее производительности, подпитывая потребительский спрос. Предстоящее повышение НДС. Регулятор прямо предупредил, что в конце 2025 — начале 2026 года инфляционное давление временно усилится из-за реакции на грядущее налоговое изменение.

При этом ЦБ подтвердил, что будет и дальше проводить жёсткую денежно-кредитную политику, необходимую для возвращения инфляции к 4%. В базовом сценарии это предполагает среднюю ключевую ставку в диапазоне 13–15% в 2026 году, что означает продолжительный период дорогих денег.

Как изменятся ставки по вкладам

Снижение ключевой ставки на 50 базисных пунктов станет сигналом к очередной корректировке ставок по депозитам. Ожидается, что максимальные ставки по рублёвым вкладам в крупнейших банках, уже демонстрировавшие нисходящий тренд, в ближайшие недели возобновят снижение.

Эксперты полагают, что доходность по популярным сберегательным продуктам может снизиться в среднем на 0,25–0,5%. Банки будут действовать постепенно, чтобы не спровоцировать массовый отток средств вкладчиков, считает руководитель департамента по работе с клиентами компании AMCH Даниил Тюнь.

Ещё один вариант: банки могут не менять депозитные ставки до Нового года, чтобы привлекать вкладчиков по традиционным новогодним рекламным акциям, допустила ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

Изменение прогноза Банком России среднего «ключа» на 2026 год в сторону повышения говорит о том, что не стоит ждать снижения ставок по депозитам и кредитам теми же темпами, что и летом, отметил главный экономист Института экономики роста им. П. А. Столыпина Борис Копейкин. То есть в 2026 году высокодоходные вклады будут доступны россиянам, обнадёжил эксперт.

Высокая склонность россиян к накоплениям позволяет банкам не торопиться снижать проценты. Скорее всего, значительное уменьшение ставок коснётся именно краткосрочных вкладов, тогда как условия по долгосрочным депозитам окажутся устойчивее. Но, по мнению старшего аналитика банка «Свой Банк» Алексея Гусева, даже при таком сценарии короткие депозиты сроком на 2–4 месяца всё равно сохранят привлекательность.

Как изменятся ставки по кредитам

Заёмщикам решение ЦБ, скорее всего, принесёт лишь ограниченное облегчение. Ожидать скорого и значительного снижения ставок по потребительским и ипотечным кредитам не стоит. В ближайшее время ставки по кредитам и рыночной ипотеке могут уменьшиться на 0,5–1 п. п., считает Наталья Мильчакова.

Снижение стоимости заимствований будет происходить постепенно, по мере стабилизации инфляции и роста уверенности в долгосрочной политике регулятора, полагает Даниил Тюнь.

В сегменте ипотеки ситуация останется особенно сложной. Даже после снижения «ключа» ставки по жилищным кредитам останутся на высоком уровне, недоступном для многих россиян. Для перехода к по-настоящему доступным ипотечным программам требуется более уверенное снижение ключевой ставки. По прогнозам ЦБ, оно станет возможным лишь в среднесрочной перспективе. В ближайшее же время банки могут сосредоточиться на точечных и целевых предложениях, не меняя общий тренд на дорогие кредиты.

При этом юридические лица вскоре могут оказаться в более выгодной позиции, чем физические, полагает доцент Базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Коваленко. Для них ставки могут снизить сильнее, чтобы стимулировать развитие экономики, которое сейчас постепенно затухает.

Как решение повлияет на курс рубля

Валютный рынок отреагировал на решение ЦБ оптимистично, рубль продолжает укрепляться, хотя бурного ралли не происходит, отметил главный экономист рейтингового агентства «Эксперт РА» Антон Табах. Уверенное снижение «ключа» — скорее фактор для продолжения укрепления рубля, чем для его падения, убеждён эксперт.

С ним соглашается Михаил Зельцер, напоминая о падении курсов иностранных валют после сентябрьского решения ЦБ. По его словам, жёсткая ДКП располагает к сильному рублю. Но к концу года эксперт прогнозирует ослабление национальной валюты на фоне сокращения экспорта и снижения давления кредитного рынка. В итоге прогноз по доллару — диапазон 85–90 рублей, евро — 100 рублей, юань — 12 рублей.

Тюнь допустил небольшое ослабление национальной валюты, объяснив его снижением доходности по рублёвым активам. Он считает, что решение регулятора окажет на курс рубля умеренно нейтральное влияние. Но при сохранении внешнеэкономической стабильности и высоких цен на сырьё рубль останется в текущем диапазоне: доллар — 82 рубля, евро — 94, юань — 11,5 рубля.

Васильев из Совкомбанка считает, что при нынешних курсах валют экспортёрам выгоднее продавать валютную выручку, а не кредитоваться в рублях для финансирования текущих рублёвых расходов. В пользу укрепления рубля, по мнению аналитика, выступают продажи юаней из резервов в рамках бюджетных операций на 9,5 миллиарда рублей в день и пониженный спрос на валюту для оттока капитала и погашения внешних долгов. Эксперт полагает, что рубль продолжит торговаться в устоявшихся диапазонах 78–84 за доллар, 10,9–11,7 за юань, 91–98 за евро.

Поддержку рублю в перспективе ближайших месяцев окажут ожидания более высокой стоимости денег, считает Копейкин. Но предупреждает о вероятности того, что курс рубля будет находиться под давлением на фоне геополитики и ужесточения санкций.

Что будет дальше: прогнозы экспертов

Следующее заседание Совета директоров ЦБ состоится 19 декабря. Именно тогда станет ясно, был ли октябрьский шаг началом новой серии снижений или завершением этого тренда. Решение будет всецело зависеть от новых данных по инфляции, кредитованию и того, как рынок труда и потребительский спрос отреагируют на текущую ДКП.

Опрошенные «Рамблером» эксперты считают, что на ближайшем заседании регулятора будут рассматриваться два сценария:

Сохранение ключевой ставки на уровне 16,5%.

Снижение до 16%.

Снижение ключевой ставки до 16% может произойти, если инфляция и инфляционные ожидания устойчиво снизятся, динамика кредитования и других индикаторов внутреннего спроса останется умеренной, а рубль не ослабнет, объяснила старший аналитик УК «Первая» Наталья Ващелюк. Также ещё один шаг вниз ЦБ может сделать при улучшении геополитических условий, добавила она.

Васильев, прогнозируя дальнейшую динамику ставки, полагается на движение инфляции. ЦБ сузил прогноз по инфляции на конец года с 6–7 до 6,5–7%. Поэтому в базовом сценарии Васильев ожидает инфляцию на конец года в 6,6%, а ключевую ставку в 16%. Но в пессимистичном сценарии — если инфляция не замедлится в ближайшие месяцы, то ключевая ставка останется на уровне 16,5%, заключил эксперт.

Нынешнее снижение ставки на 50 б. п. и нейтральный сигнал от ЦБ сулят ещё одно снижение в декабре — до 16% и возврат «ключа» на уровень двухлетней давности, считает Антон Табах. В 2026 году ставка будет снижаться более медленно и в основном с середины года, прогнозирует эксперт. Об этом говорит переход к более дробным шагам.

Однако есть вероятность того, что на декабрьском заседании ЦБ возьмёт паузу в снижении ключевой ставки, заявила Наталья Мильчакова. Причина — приближающееся повышение НДС. В таком случае год завершится с действующей ставкой в 16,5%.

Практически все опрошенные «Рамблером» эксперты обратили внимание на ужесточение среднесрочного прогноза ЦБ, который компенсирует сегодняшнее смягчение ставки. Это означает, что в 2026 году регулятор продолжит придерживаться жёсткой денежно-кредитной политики, подчеркнула Наталья Ващелюк.

Ужесточённый прогноз ЦБ по ставке на 2026 год вступает в противоречие с заявлениями главы регулятора Эльвиры Набиуллиной, что проект бюджета РФ является дезинфляционным, отметила руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая. Она пояснила, что альтернатива в виде роста бюджетного дефицита потребовала бы от ЦБ ещё более высокого прогноза по ставке.

Эксперт добавила, что Минфин, который ориентировался на предыдущий прогноз регулятора (12–13%), теперь столкнётся с ростом расходов на обслуживание госдолга и льготных ипотечных программ. По оценке «Финама», новый прогноз ЦБ соответствует диапазону «ключа» 11–13% на конец 2026 года. Главный вывод, по словам Беленькой: в 2026 году экономике предстоит работать в условиях более жёсткой ДКП, что будет сдерживать кредитование и инвестиции.

