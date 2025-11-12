Ситуации, когда невыгодно закрывать кредит досрочно

Кажется, что закрыть кредит — значит освободиться от долгов, перестать платить проценты и вздохнуть спокойно. Но бывают ситуации, когда досрочное закрытие может ударить по бюджету сильнее, чем плановые ежемесячные платежи. СберСова разъясняет пять ситуаций, когда с погашением кредита лучше не торопиться.

Льготные условия кредита

Иногда кредит сам по себе не так уж и страшен, если ставка по нему низкая. Например, вам оформили льготную ипотеку с господдержкой или заём по сниженной ставке как сотруднику банка. В таких случаях закрывать кредит досрочно может быть невыгодно: проценты маленькие, а деньги можно использовать с пользой в других направлениях.

Как принять решение о досрочном погашении?

Если кредит взят под 8%, но цены при этом растут быстрее, то фактически долг дешевеет со временем. Сравните со ставкой по вкладам. Если депозит приносит 7–12% годовых, то, положив деньги в банк, вы заработаете больше, чем сэкономите на досрочном закрытии.

Пример. Марина оформила льготную ипотеку под 8%. Через пару лет у неё появилась крупная сумма, и она задумалась, стоит ли закрыть кредит досрочно. Но когда сравнила ставки, оказалось, что банковский вклад приносит 13% годовых. В итоге Марина решила не спешить с закрытием, а сохранить кредит и при этом приумножать капитал.

Стоит ли бояться комиссий и штрафов?

Если кредит не связан с предпринимательской деятельностью, закон даёт заёмщику право досрочного погашения без штрафов и комиссий — это закреплено в Законе о потребительском кредите.

Нюансы:

Заёмщик должен уведомить банк заранее — не менее чем за 30 календарных дней, если в договоре не прописан другой срок.

Частичное погашение — когда вы вносите сумму сверх обязательного платежа, но не закрываете весь долг, банк пересчитывает график (либо сокращает срок, либо уменьшает размер платежей).

В случае полного погашения по потребительскому кредиту вы имеете право потребовать справку об отсутствии долга.

Отсутствие финансовой подушки

Желание поскорее рассчитаться с банком вполне понятно. Но часто именно из-за этой спешки люди допускают ошибку: отдают все свободные деньги на досрочное закрытие и остаются без финансовой подушки.

Болезнь, ремонт, поломка машины, задержка зарплаты — любая непредвиденная ситуация требует денег здесь и сейчас. Если запасов на этот случай нет, придётся снова брать кредит или оформлять кредитную карту. Получается замкнутый круг: вы вроде бы только что освободились от долга, а через месяц снова оформили новый заём.

Что важно помнить:

Подушка безопасности важнее досрочного погашения. Сначала создайте резерв хотя бы на 3–6 месяцев жизни.

Сначала создайте резерв хотя бы на 3–6 месяцев жизни. Кредит никуда не денется. Лучше платить по графику и параллельно копить деньги, чем остаться с нулевым балансом на дебетовой карте.

Пример. Ольга решила закрыть автокредит на год раньше и внесла все накопленные 200 тысяч рублей. Через пару месяцев ей понадобилось срочно чинить сантехнику дома, а денег на счёте не осталось. Пришлось оформлять кредитку, и проценты по ней оказались выше, чем по автокредиту.

Возможности для инвестиций

Если ставка по кредиту низкая, можно задуматься о вложении денег в то, что может помочь в будущем сформировать капитал.

Куда можно вложить:

Образование и развитие — курсы, повышение квалификации — в перспективе это может обеспечить рост дохода.

— курсы, повышение квалификации — в перспективе это может обеспечить рост дохода. Финансовые инструменты — инвестиции иногда могут давать доходность выше кредитной ставки.

Пример. Сергей собирался закрыть кредит на 500 тысяч рублей досрочно, но в итоге решил вложить часть денег в курсы программирования. Через год он устроился в ИТ-компанию и увеличил доход почти в два раза. Экономия на процентах составила бы 30 тысяч рублей, а новый доход принёс ему в разы больше.

Несколько кредитов одновременно

Когда кредитов несколько, желание закрыть хотя бы один вполне понятно. Но здесь важно подходить к выплатам стратегически. Если направить все деньги в досрочное погашение самого дешёвого займа, выгода будет минимальной.

Что работает лучше всего:

Сначала закрывайте самый дорогой кредит — то есть тот, где ставка выше (обычно это потребительский заём или кредитка).

Дешёвые кредиты — в конце. Например, ипотека под 6–9% выгоднее в плане долговой нагрузки, чем кредитка под 20%.

Пример. Анна и Дмитрий оформили ипотеку под 8% и кредитную карту со ставкой 18%. Когда у них появились свободные деньги, они задумались закрыть ипотеку досрочно. Но потом решили в первую очередь закрыть кредитку — так они сэкономят на процентах.

Нестабильный доход

Если ваш доход сложно предсказать, спешка может обернуться проблемой. Фриланс, проектная или сезонная занятость, небольшой бизнес — в один месяц вы можете заработать больше среднего, а в другой почти ничего. В такой ситуации важно сохранять свободные деньги на руках.

Чем может обернуться досрочное закрытие:

Отсутствие накоплений — закрытие кредита снизит долговую нагрузку, но вы останетесь без подушки безопасности, которая пригодится в неприбыльные месяцы.

Стресс — потеря чувства безопасности и ощущение нестабильности может стать поводом для переживаний.

Пример. Иван работает дизайнером на фрилансе. В хорошие месяцы он получает 150–200 тысяч рублей и всерьёз задумывается погасить кредит на машину досрочно. Но в неудачные месяцы его доход едва дотягивает до 40 тысяч. Если бы он отдал все сбережения в банк, остался бы без запаса на аренду и расходы.

Закрыть кредит раньше срока приятно, но не всегда разумно. Иногда досрочное закрытие действительно даёт свободу, а иногда выгоднее продолжать платить по графику. Всё зависит от ваших целей, обстоятельств и планов на будущее.

Главное

Досрочное погашение кредита не всегда оправданно. Если ставка по займу низкая, лучше инвестировать свободные средства, так как они могут принести больший доход. Кроме того, важно создать финансовую подушку безопасности на случай непредвиденных расходов, прежде чем полностью закрывать кредит.

Перед принятием решения стоит проанализировать экономическую обстановку: сравнить ставку по кредиту с уровнем инфляции и доходностью возможных вложений. Только убедившись, что досрочное погашение принесёт реальную пользу, стоит идти на этот шаг.

