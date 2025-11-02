Как самозапрет на кредиты может помешать исполнению мечты

Иногда до мечты остаётся всего один шаг, и упирается он не в деньги, а в формальности. Например, установленный самозапрет на кредиты может неожиданно помешать планам: покупке билетов на сверхпопулярное мероприятие или горящего тура, срочному ремонту или открытию дела, когда появилась подходящая возможность. Разбираемся, как работает эта услуга и почему ей не стоит пользоваться необдуманно.

Что такое самозапрет и как им правильно пользоваться

Самозапрет — это инструмент финансовой безопасности, который призван защитить граждан от мошенников. Он блокирует оформление кредитов от вашего имени, если вы сами не подтверждали заявку. Эта мера помогает избежать неприятных ситуаций, когда злоумышленники пытаются оформить кредит, используя ваши данные.

Сервис работает с 1 марта 2025 года. Он бесплатный и доступен через портал «Госуслуги». Им уже воспользовались 14 миллионов россиян.

Как оформить самозапрет на кредиты: инструкция

Но важно помнить: самозапрет работает в обе стороны. Пока он активен, взять кредит нельзя — даже если это нужно именно вам.

Как снять самозапрет

Если планы изменились и кредит всё-таки нужен, снять самозапрет можно в любой момент.

Это можно сделать:

Через Госуслуги в разделе «Снятие запрета на получение кредита». Через МФЦ. Возьмите с собой паспорт и ИНН.

Через два дня ограничение перестанет действовать, и вы сможете взять заём на исполнение мечты. После того как банк перечислит вам деньги, запрет можно снова установить. Услуга бесплатная. Число обращений не ограничено.

Как заранее понять, дадут ли кредит

Вы можете заранее проверить, сколько денег и на каких условиях вам могут дать в кредит. Для этого рассчитайте свой кредитный потенциал в сервисе Сбера. Это быстро и удобно: всего за пару минут сервис оценит вашу кредитную нагрузку и шансы на новый кредит.

Используя доступные банку данные, сервис предварительно рассчитает для вас максимальную сумму и оптимальные условия. Оцените предложение заранее: если цифры вас устраивают, снимите самозапрет и смело подавайте заявку через два дня.

История из жизни: когда мечта ближе, чем кажется

Я мечтаю полететь на «Формулу-1» в Китай в марте 2026 года. Скоро стартует продажа билетов на Гран-При в Шанхае. Самые выгодные варианты очень быстро раскупают, а я не хочу переплачивать, поэтому намерена приобрести билет на старте продаж.

Стоимость билетов до сих пор неизвестна, возможно, собственных средств мне не хватит. Поэтому я решила подстраховаться и взять в кредит 100 тысяч рублей.

Ещё 1 марта я установила самозапрет на кредиты. И если я решу брать кредит на исполнение своей мечты, мне нужно будет заложить дополнительное время на его снятие.

Для начала я проверила, смогу ли получить нужную сумму и на каких условиях. Я зашла в сервис расчёта кредитного потенциала в СберБанк Онлайн, надеясь на лояльность банка, так как я зарплатный клиент. Я указала свой средний доход за последние полгода — 125 тысяч рублей. Других потребительских кредитов у меня нет, но есть ипотека с ежемесячным платежом около 34 тысяч рублей.

В течение минуты мне пришло пуш-уведомление с результатом. Сбер предварительно готов одобрить мне до 987 тысяч рублей на любые цели. Также я могу взять кредитную СберКарту с лимитом до 460 тысяч рублей и 120-дневным беспроцентным периодом.

Условия по кредитке меня полностью устраивают. Но чтобы её оформить, мне понадобится снять самозапрет. Я подумаю об этом заблаговременно, чтобы на момент старта продаж самозапрет не помешал мне оформить кредитную карту.

Главное

Самозапрет на кредиты — полезный инструмент для защиты от мошенников, но важно помнить, что он может временно ограничить ваши собственные возможности.

Если впереди крупная цель, лучше заранее проверить свой кредитный потенциал в приложении СберБанк Онлайн — это поможет оценить свои шансы, спланировать действия и спокойно реализовать задуманное.

