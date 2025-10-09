Сбер нарастил выдачу ипотеки в сентябре, сохранив за собой 70% рынка

В сентябре 2025 года Сбер выдал ипотечных кредитов на сумму около 280 миллиардов рублей, увеличив объёмы на 5% по сравнению с августом. Доля банка на рынке ипотечного кредитования достигла 70%. Больше всего выдач — 186 миллиардов рублей — традиционно пришлось на первичное жильё.

© Lacheev/iStock.com

Рынок ипотечного кредитования продолжает устойчиво расти. Вторичный рынок вновь стал лидером по спросу: объёмы выдач в этом сегменте выросли на 11,4%. Демонстрирует рост после небольшой коррекции и первичный рынок с увеличением объёмов выдачи на 7,4% к августу 2025 года, — отметил директор департамента Домклик СберБанка Алексей Лейпи.

В абсолютных значениях рост кредитования вторичного жилья составил рекордные для 2025 года 46 миллиардов рублей. Лидерами по спросу на готовые квартиры стали Магаданская (более 50% выдач), Архангельская (42,1%) и Мурманская области (39,2%).

Самую высокую долю кредитования первички продемонстрировал Санкт-Петербург (78%), который опередил Москву (74,7%) и Воронежскую область (75,3%). А вот в сегменте загородной недвижимости, напротив, зафиксировано сезонное снижение объёмов: выдачи по готовым домам упали на 5,2%, а по индивидуальному жилищному строительству (ИЖС) — на 15,6%. Наиболее востребованными загородные дома остались в Оренбургской области (27,7% выдач), Татарстане (19,9%) и Башкортостане (19%).

С марта 2025 года Домклик перешёл на новую систему учёта, выделив загородную недвижимость в отдельный сегмент и уточнив методику расчёта долей рынка. Аналитики связывают рост рынка со снижением ключевой ставки Банка России и сезонным фактором.

