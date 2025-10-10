Кредит — удобный инструмент, который помогает воплощать наши мечты без необходимости долго копить деньги. Однако соблазн получить нужную сумму здесь и сейчас нередко приводит к накапливанию долгов, расплатиться с которыми получается не у всех. Как взять кредит и не попасть в долговую яму, «Рамблеру» рассказали эксперты.

Определите, какую сумму вам комфортно выплачивать

Прежде чем накладывать на себя финансовые обязательства, нужно правильно оценить свои возможности. Комфортными считаются выплаты, если они составляют не более 30–40% от вашего совокупного дохода. Более крупные платежи будут ощутимо бить по вашему бюджету. Особенно если вы оформили кредитный договор на долгий срок.

Если кредитная нагрузка выше 40% от дохода, это прямой сигнал об опасности. Например, если ваша зарплата 70 тысяч рублей, то платёж по новому кредиту не должен превышать 21–28 тысяч рублей. Олег Абелев Начальник аналитического отдела инвесткомпании «Риком-Траст»

Эксперт рассказал, как оценить свои финансовые возможности:

Рассчитайте свой ежемесячный доход. Сложите все ежемесячные доходы — зарплату, проценты по вкладам, дополнительные поступления. Вычтите из доходов расходы — коммунальные платежи, питание, транспорт, связь, интернет, образование, кружки детей, регулярные платежи по существующим кредитам. Определите сумму свободных средств. Все, что осталось после произведенных подсчётов, это и есть финансовая подушка для нового кредита. Учитывайте запас прочности. Жизнь непредсказуема. Спросите себя, смогу ли я платить по кредиту, если мой доход уменьшится на 20–30%. Если ответ «нет» или «с огромным трудом», лучше кредит не брать.

Скорректировать сумму ежемесячного платежа всегда можно с помощью изменения срока кредитования. Если вы хотите снизить платёж — увеличивайте период выплаты долга.

Чтобы обезопасить себя, стоит оформлять кредит на максимальный срок, досрочно погашая его на регулярной основе. При максимальном сроке снижается ежемесячный платёж, что позволяет в случае непредвиденных финансовых трудностей не допустить дефолта. Анастасия Кривельская PR-директор Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств

Сравните предложения разных банков

Каждый банк предлагает свои условия кредитования. Они могут значительно различаться. Эксперты рекомендуют сравнивать предложения как минимум в 3–4 кредитных организациях.

При сравнении условий используйте следующие рекомендации:

Проанализируйте процентные ставки. Чем ниже ставка, тем меньше переплата по кредиту.

Чем ниже ставка, тем меньше переплата по кредиту. Сравните другие условия кредитования . Узнайте, какие способы погашения задолженности предлагает банк, какой порядок досрочного погашения долга, какие пени начисляются за просрочку.

. Узнайте, какие способы погашения задолженности предлагает банк, какой порядок досрочного погашения долга, какие пени начисляются за просрочку. Используйте кредитный калькулятор. Рассчитайте параметры кредита с помощью калькуляторов на сайтах выбранных банков. Сравните сумму переплаты, размер ежемесячного платежа, например в кредитном калькуляторе Сбера или Банки.ру.

Рассчитайте параметры кредита с помощью калькуляторов на сайтах выбранных банков. Сравните сумму переплаты, размер ежемесячного платежа, например в кредитном калькуляторе Сбера или Банки.ру. Узнайте про дополнительные комиссии. Иногда кредитные организации включают в договор скрытые комиссии и услуги. Из-за них стоимость кредита увеличивается.

Также помните, что на сайтах кредитных организаций указаны лишь общие условия — окончательные параметры кредита вы узнаете только после того, как вам одобрят заявку.

Однако не стоит отправлять заявки во все банки подряд. При проверке кредитной истории могут решить, что вы испытываете финансовые затруднения и пытаетесь достать деньги хоть где-нибудь. В таком случае повышается вероятность отказа.

Кроме того, при выборе банка отдавайте предпочтение надёжным организациям. Для этого вы можете проверить рейтинги кредитных учреждений.

Обратите внимание на полную стоимость кредита

Дороговизну кредита нельзя оценить по ставке или ежемесячному платежу. Именно полная стоимость кредита (ПСК) даёт реальное представление о переплате, рассказывает Абелев. В полную стоимость входят не только проценты, но и страховка, комиссия, прочие платежи.

ПСК указывают на первой странице кредитного договора — в правом верхнем углу. Это — требование, обязательное для выполнения всеми кредитными организациями. Оно обозначено в ст. 6 закона № 353-ФЗ.

При анализе стоимости заёмных средств учитывайте инфляцию — чем она выше, тем меньше реальная кредитная ставка. Например, вы купили в кредит под 20% ноутбук за 40 тысяч рублей. Ваша переплата за него составила 8 тысяч рублей. Но из-за инфляции через год ноутбук стал стоить 45 тысяч рублей. В итоге переплата оказалась ниже — только 3 тысячи рублей. То есть кредит оказался не таким дорогим из-за роста цены.

Внимательно читайте договор, не подписывайте ничего в спешке, обращайте внимание на мелкий шрифт, рекомендует Абелев. Обязательно проверьте, какая сумма и ПСК указаны в документе, изучите график платежей.

Вовремя вносите платежи или информируйте кредитора до просрочки

При просрочке платежей банк начисляет пени — из-за этого ваша задолженность становится только больше. Несвоевременное внесение денег отражается на вашей кредитной истории и приводит к невозможности рефинансирования кредита.

В своевременном погашении кредита заинтересован не только плательщик, но и банк. Если клиент не вносит платежи, кредитной организации приходится предпринимать действия по взысканию задолженности — подавать в суд, реализовывать заложенное имущество. Это связано с дополнительными затратами времени и денег. Поэтому обычно банки идут навстречу заёмщикам и стремятся урегулировать сложные вопросы.

Кредиторы, в том числе и профессиональные коллекторские организации, всё чаще придерживаются модели экологичного взыскания, отмечает Кривельская. Они пытаются найти оптимальное решение на досудебной стадии.

Если возникла ситуация, при которой не получается вовремя внести ежемесячный платёж, необходимо уведомить об этом банк и уточнить возможность переноса или отсрочки платежа. При более сложной финансовой ситуации можно обсудить с банком возможность реструктуризации. Дмитрий Долженко Руководитель направления по развитию потребительского кредитования Инго Банка

При невозможности вносить платежи банк может предложить увеличение срока кредита или кредитные каникулы, говорит Абелев. Если кредитная нагрузка велика, можно рассмотреть рефинансирование. То есть обратиться в другой банк за более дешёвым кредитом, чтобы погасить старый, добавляет эксперт.

Кроме того, Абелев предупреждает, что не нужно обращаться к быстрым займам под высокий процент, чтобы закрыть просрочку. Это путь в замкнутый круг — в долговую яму.

Когда не стоит брать кредит

Абелев приводит несколько ситуаций, в которых кредит брать целесообразно:

Инвестиции в будущее. К ним относятся ипотека квартиры, кредит на образование. Покупка активов. Когда вы покупаете какой-то актив, который сразу начинает генерировать доход. Например, приобретаете квартиру под сдачу. Неотложные медицинские нужды. Здоровье — прежде всего. Если нужны деньги на лечение, лучше взять их, даже под процент. Крупные покупки по выгодной акции. Когда экономия превышает переплату по кредиту.

От оформления кредита лучше отказаться, если вам не хватает денег на повседневные расходы. Если у вас недостаточно денег на «коммуналку» и одежду, то брать кредит — это только усугубление проблемы. В этом случае лучше поискать способы сократить свои расходы или повысить заработок.

Также эксперт не рекомендует обращаться к кредитным продуктам для покупки предметов роскоши, например, чтобы съездить в отпуск или купить дорогой смартфон. От импульсивных покупок нужно отказываться.

Главное

Кредит — инструмент, пользоваться которым нужно с осторожностью. Необдуманные поступки могут привести к наращиванию долгов и попаданию в долговую яму.

Чтобы избежать неприятностей, стоит точно определить сумму, которую вы сможете комфортно выплачивать. Не нужно соглашаться на первое предложение банка — лучше сравнить несколько программ.

При оформлении кредита обращайте внимание на полную стоимость кредита и внимательно читайте условия договора.

Вносите платежи вовремя и не скрывайтесь от банка, если возникли финансовые сложности.

