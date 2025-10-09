Меня просят стать поручителем по кредиту. Надо ли соглашаться?

В тот момент, когда друг или родственник просит стать поручителем по кредиту, кажется, что ничего страшного не произойдёт. Но за подписью поручителя нередко скрываются многолетний долг, судебные иски и испорченные отношения. Что такое поручительство и как себя обезопасить — читайте в статье СберСовы.

Как работает поручительство

Когда человек берёт кредит, банк хочет быть уверен в том, что деньги вернутся. Обычно гарантом этого служат сам заёмщик, его доход и залог. Но если у банка есть сомнения, он может потребовать дополнительные гарантии, например участие в сделке поручителя.

Вот наиболее частые случаи:

Крупная сумма займа, например ипотека или большой потребительский кредит.

Низкий или нестабильный доход заёмщика — если зарплата небольшая или он часто менял место работы.

Испорченная кредитная история — если раньше были просрочки по выплатам.

Нет залога — когда кредит берётся без обеспечения в виде недвижимости или автомобиля.

Поручитель — это третье лицо, которое обязуется погасить долг, если заёмщик не сможет расплатиться. Это не просто свидетель сделки, а полноценный её участник.

Особенности:

Поручитель подписывает договор с банком. В документе прямо указано, что он отвечает за исполнение обязательств. В одностороннем порядке отказаться от них будет нельзя — только по соглашению с банком, если заёмщик найдёт другого поручителя.

В документе прямо указано, что он отвечает за исполнение обязательств. В одностороннем порядке отказаться от них будет нельзя — только по соглашению с банком, если заёмщик найдёт другого поручителя. Поручитель не обязан следить за графиком платежей. Банк не обратится к нему, если заёмщик задержал выплату на пару дней, но при большой просрочке может потребовать внести деньги.

Банк не обратится к нему, если заёмщик задержал выплату на пару дней, но при большой просрочке может потребовать внести деньги. Ответственность распределяется совместно. Если у заёмщика возникают проблемы с выплатами, банк вправе требовать деньги как с него, так и с поручителя.

Важно: поручительство не делает человека владельцем кредита, он не получает заёмные деньги и не пользуется ими. Но юридически он становится гарантом, что кредит будет погашен.

Исключение: если поручителю пришлось уплатить долги по ипотеке за заёмщика, он может потребовать с него возмещения денег под залог недвижимости.

Чем грозит поручительство

На первый взгляд кажется, что ничего не случится, если человек ответственный. Но жизнь часто вносит свои коррективы. Потеря работы, болезнь, развод, неудачи в бизнесе — и заёмщик не может платить по графику.

Основные риски:

Финансовая нагрузка. Если заёмщик перестанет платить, банк имеет полное право требовать деньги с поручителя.

Если заёмщик перестанет платить, банк имеет полное право требовать деньги с поручителя. Кредитная история. Просрочки и штрафы отразятся у поручителя, если банк предъявит требования об уплате. То есть возможность взять ипотеку или кредит может оказаться под угрозой.

Просрочки и штрафы отразятся у поручителя, если банк предъявит требования об уплате. То есть возможность взять ипотеку или кредит может оказаться под угрозой. Имущество и доходы. При серьёзной задолженности банк через суд может обратить взыскание на счета, зарплату и имущество поручителя.

При серьёзной задолженности банк через суд может обратить взыскание на счета, зарплату и имущество поручителя. Отношения. Быть поручителем — испытание для дружбы и родства.

Как обезопасить себя

Если вы решили стать поручителем, помните: у вас есть право не только подписывать договор, но и задавать условия.

Что нужно сделать:

Внимательно прочитать договор. Там бывает масса нюансов — обратите внимание на срок поручительства, сумму, условия взыскания.

Там бывает масса нюансов — обратите внимание на срок поручительства, сумму, условия взыскания. Ограничить ответственность. Можно просить банк указать конкретную сумму или срок, за который вы готовы отвечать.

Можно просить банк указать конкретную сумму или срок, за который вы готовы отвечать. Договориться с заёмщиком. Иногда поручители заключают с заёмщиком отдельное соглашение (расписку или договор займа), чтобы иметь право требовать возмещения в случае необходимости погашать долг за него.

Иногда поручители заключают с заёмщиком отдельное соглашение (расписку или договор займа), чтобы иметь право требовать возмещения в случае необходимости погашать долг за него. Сохранять копии документов . Стоит взять экземпляр кредитного договора и договора поручительства. Они могут пригодиться в случае споров или судебных разбирательств.

. Стоит взять экземпляр кредитного договора и договора поручительства. Они могут пригодиться в случае споров или судебных разбирательств. Оценить платёжеспособность заёмщика. Уточните его доходы, стабильность работы, прошлую кредитную историю. Если уже на этом этапе есть сомнения, лучше отказаться.

Уточните его доходы, стабильность работы, прошлую кредитную историю. Если уже на этом этапе есть сомнения, лучше отказаться. Подумать о залоге. Иногда вместо поручителя банк принимает залог (например, имущество заёмщика). Это может стать более справедливым решением.

Совет: не стесняйтесь взять паузу, чтобы всё обдумать. Поручительство — это серьёзное решение, и банки тоже понимают, что на него редко соглашаются мгновенно.

Как вежливо отказаться

Дать отказ — не значит обидеть. Наоборот, это значит быть честным и с собой, и с человеком, который просит вас поручиться за него. Главное — объяснить позицию спокойно и без резких формулировок.

Как отказаться и сохранить отношения:

Сослаться на принцип — можно подчеркнуть, что вы принципиально не рассматриваете варианты поручительства для кого-либо.

Сделать акцент на ответственности — вы вправе честно сказать, что не готовы брать на себя такое обязательство и риски.

Сослаться на обстоятельства — отказ может быть объяснён личными финансовыми планами.

Предложить альтернативу — вместо поручительства можно предложить другую форму поддержки, например поиска других вариантов займа или содействия в сборе документов.

Главное — показать, что вы не отказываетесь от человека, а попросту не хотите делать рискованный шаг. И если отказ прозвучит с уважением и поддержкой, шанс сохранить доверие гораздо выше.

Стоит ли соглашаться? Если только речь идёт о сумме, которую вы готовы потерять без обид и рисков для себя. В остальных случаях поручительство может стать камнем преткновения, который испортит кредитную историю и отношения.

Полезная опция или ловушка: стоит ли платить за продление льготного периода по кредитке