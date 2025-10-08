В условиях экономической нестабильности кредитные каникулы становятся важным инструментом поддержки для многих заёмщиков. Главной причиной для их оформления чаще всего является снижение дохода. Но как доказать банку, что вы потеряли в доходе? Какие документы для этого понадобятся? Кто может претендовать на эту меру поддержки — расскажем в этой статье.

Снижение дохода — основной критерий

В 2020 году в России начал действовать Федеральный закон № 106-ФЗ, позволяющий гражданам получить отсрочку по кредитам во время финансовых трудностей. Первоначально это была временная мера поддержки в период пандемии коронавируса, но в итоге превратилась в постоянную.

Для оформления кредитных каникул закон предусматривает несколько причин.

Воспользоваться мерой поддержки можно, если:

доход заёмщика существенно снизился или был полностью потерян;

жильё заёмщика находится в зоне чрезвычайной ситуации (катастрофы, аварии или стихийные бедствия);

заёмщик стал нетрудоспособным на срок более 2 месяцев или получил инвалидность I или II группы;

у заёмщика увеличилось количество лиц на иждивении.

Ситуаций для запроса на кредитные каникулы много, но чаще всего их предоставляют при значительном уменьшении дохода — более чем на 30% по сравнению со среднемесячным доходом за предыдущие 12 месяцев.

Кредитные каникулы по причине снижения доходов могут предоставить тем, кто официально трудоустроен, самозанятым, женщинам в декрете и пенсионерам. Независимо от вида занятости гражданин обязан подготовить документальное подтверждение. Набор нужных документов определяется статусом занятости заявителя.

Как подтвердить снижение дохода для оформления кредитных каникул

Как подтвердить снижение дохода работающим по трудовому договору

Справка 2-НДФЛ — основной документ для работающих по трудовому договору сотрудников, подтверждающий доход. Она отражает сведения о полученных доходах и удержанных налогах за определённый период времени.

Для оформления кредитных каникул понадобится справка 2-НДФЛ за текущий год, если сотрудник обращается в течение года, или за предыдущий год, если он обращается в начале нового года. Также ему следует подготовить справку 2-НДФЛ за 12 месяцев, предшествующих месяцу обращения за кредитными каникулами. Или несколько справок, если гражданин менял место работы.

Все справки можно запросить в бухгалтерии или отделе кадров по месту работы. В случае, если работодатель по какой-либо причине справку не выдал, есть альтернативный способ через личный кабинет налогоплательщика на сайте Федеральной налоговой службы (ФНС) или портал «Госуслуги».

Как самозанятым подтвердить уменьшение дохода

Для самозанятых единственным способом подтвердить снижение дохода является справка из налоговой. Понадобятся документы за текущий и предыдущий год. Заказать их можно через приложение «Мой налог» или на сайте ФНС.

Как подтвердить снижение дохода в декрете

Сотрудник или сотрудница в декретном отпуске может претендовать на кредитные каникулы. Уход в декрет сам по себе не является основанием для отсрочки выплаты кредита. Основной повод в этом случае — резкое снижение дохода, так как пособие по беременности и родам и пособие по уходу за ребёнком обычно значительно меньше заработной платы, которую женщина получала до декрета.

Чтобы подтвердить, что доход снизился более чем на 30% по сравнению со среднемесячным доходом за последние 12 месяцев до ухода в декрет, потребуются:

справка 2-НДФЛ за 12 месяцев до ухода в декрет (для расчёта среднемесячного дохода);

справка о размере пособия по беременности и родам (выдаёт работодатель или Фонд социального страхования (ФСС));

справка о размере пособия по уходу за ребёнком (выдаёт работодатель или ФСС).

Важно, чтобы сотрудник до декрета была трудоустроен официально, так как пособия выплачиваются только работающим гражданам.

Как подтвердить снижение дохода при выходе на пенсию

Выход на пенсию тоже может послужить причиной для оформления кредитных каникул. Но, как и в случае с декретным отпуском, ключевым фактором является снижение дохода, которое нужно подтвердить документально.

Если размер пенсии существенно меньше, чем заработная плата до выхода на пенсию, то это может привести к снижению общего дохода более чем на 30%. Тогда бывший сотрудник должен будет предоставить:

справку 2-НДФЛ за 12 месяцев до выхода на пенсию (для расчёта среднемесячного дохода до выхода на пенсию);

справку из Пенсионного фонда (СФР) о размере назначенной пенсии;

выписку с банковского счёта, подтверждающую получение пенсии.

Если пенсия значительная и общее снижение дохода не превысило 30%, в предоставлении кредитных каникул могут отказать. Банк может учитывать и другие источники дохода пенсионера: доход от сдачи недвижимости в аренду, проценты по вкладам. Если суммарный доход позволяет обслуживать кредит, то в предоставлении кредитных каникул откажут.

Как подтвердить снижение дохода в связи с больничным

В определённых случаях больничный лист может служить основанием для получения кредитных каникул, но не напрямую, а опосредованно. Больничный лист сам по себе не является гарантией одобрения кредитных каникул. Решающим фактором, как и в других ситуациях, является снижение дохода.

Поэтому кредитные каникулы становятся доступны, только когда длительная болезнь привела к значительному снижению дохода более чем на 30%. Например, если выплаты по больничному листу значительно меньше, чем обычная зарплата.

Для этого нужны:

больничный лист;

справка 2-НДФЛ за период до начала больничного;

справка от работодателя о размере выплаченного пособия по временной нетрудоспособности.

Какие ещё документы могут потребоваться

Банк может потребовать дополнительные документы, если решит, что они важны для принятия решения. Например, если представленные справки не доказывают однозначное снижение дохода более чем на 30% или если основной документ (например, справка из приложения «Мой налог») не объясняет причину падения дохода.

Банк может потребовать дополнительные документы, если, например, доход начислялся по разным источникам или режимам (наём, самозанятость). В этом случае нужно подтверждать доходы по каждому источнику. Доход неофициальный, полностью или частично, банк может не признать — потребуется официальное подтверждение (декларация, справка работодателя). Евгения Боднар Руководитель отдела сопровождения клиентов по кредитам и долгам «Финансово-правовой альянс»

Эксперт уточнила, что сомнения у кредитора может вызвать разница в доходе за небольшой период. Тогда нужно предоставить информацию за более длительный промежуток (год, полгода).

Могут потребоваться согласия поручителей, залогодателей, сведения о залоге, продолжает эксперт. В ряде случаев даже выписки с банковских счетов можно использовать в качестве одного из доказательств того, что доход уменьшился. Это закреплено в практике банков, добавляет она. Но только выписок, как правило, недостаточно. Банку нужны документы, которые подтверждают официально облагаемый доход.

Выписка должна быть достоверной, с указанием сумм, дат, наименований поступлений (например, видно, что это зарплата, пенсия, доходы от бизнеса), чтобы банк мог отличить разовые поступления или нерегулярные доходы от стабильных. Евгения Боднар Руководитель отдела сопровождения клиентов по кредитам и долгам «Финансово-правовой альянс»

Важно: подделка справок для получения кредитных каникул — это уголовное преступление, наказуемое штрафом, исправительными работами или даже лишением свободы. Подделка документов расценивается как мошенничество в отношении кредитной организации и государства, которое предоставляет эти льготы.

Что делать, если кредитная организация отказала в каникулах

Кредитная организация обязана рассмотреть заявление и принять решение в течение 5 рабочих дней с момента его получения вместе с полным пакетом документов. Если требуется проверка предоставленных документов или уточнение информации, срок рассмотрения может быть продлен не более чем на 10 рабочих дней. Банк обязан уведомить о продлении срока рассмотрения.

Если после отправки документов вам пришёл отказ, запросите его у банка в письменной форме с указанием причин. Возможно, вы не предоставили полный пакет документов или ситуация не соответствует критериям, установленным законом.

Направьте заявление на оформление кредитных каникул повторно, предоставив дополнительные документы с подтверждением финансовых трудностей (например, справки о дополнительных расходах или больничный лист).

Если банк продолжает отказывать без оснований, есть несколько вариантов: обратиться в службу поддержки / претензионный отдел банка или написать жалобу в Банк России, если кредитная организация нарушает условия федерального законодательства. Если отказ нарушает ваши права как заёмщика, обратитесь в суд. Сохраняйте копии всех заявлений, отправленных документов, ответов банка. Евгения Боднар Руководитель отдела сопровождения клиентов по кредитам и долгам «Финансово-правовой альянс»

Коротко

Оформление кредитных каникул позволяет заёмщикам временно приостановить или уменьшить платежи по кредиту при снижении дохода, избежав просрочек и штрафов. Основное условие: снижение дохода должно составлять не менее 30% по сравнению со среднемесячным доходом за предыдущий год.

Претендовать на каникулы могут работающие по трудовому договору, самозанятые, женщины в декрете и пенсионеры, предоставив документы, подтверждающие снижение дохода. Для работников это справка 2-НДФЛ, для самозанятых — справки из приложения «Мой налог» или личного кабинета ФНС.

Срок рассмотрения заявления банком обычно составляет до 5 рабочих дней по льготным программам. Если банк отказывает в кредитных каникулах без оснований, попросите письменный отказ с указанием причин.

