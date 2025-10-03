Полезная опция или ловушка: стоит ли платить за продление льготного периода по кредитке

Кредитные карты давно стали частью нашей жизни. Это удобно: купил что нужно, а деньги можно вернуть позже. Грейс-период (льготный) даёт возможность использовать заёмные деньги без процентов. Но что делать, если вернуть долг вовремя не получается? Некоторые банки запустили новую услугу — продление льготного периода за дополнительную плату. СберСова разобралась, когда это действительно помогает, а когда может навредить вашему бюджету.

Когда продлевать выгодно

Банки предлагают владельцам кредиток две опции: оплатить разовую отсрочку или оформить подписку на продление льготного периода. В теории такая функция должна выручать, если вы столкнулись с неожиданными трудностями, например заболели, потратились на срочный ремонт техники или лишились внезапно части дохода.

Пример: Марина попала в больницу и пропустила срок выплаты — 30 тысяч рублей по кредитной карте. За 1 тысячу рублей банк предлагает ей продлить льготный период ещё на месяц. Марина подключила услугу и получила время, чтобы восстановиться и закрыть долг без процентов и штрафов.

Платное продление грейс-периода по кредитке выгодно, если комиссия за эту услугу меньше, чем проценты, которые банк начислил бы за просрочку. Особенно это выгодно при большой сумме долга или высокой процентной ставке.

Имейте в виду, что, когда вы продлеваете льготный период по кредитке, банк может изменить процентную ставку — она может стать выше. Тогда вся задолженность перенесётся на новый срок и проценты пересчитают по новой ставке. Обязательно уточняйте этот момент до подключения опции.

Банк останется в выигрыше в любом случае: клиент заплатит за само продление, а если не успеет вернуть долг вовремя — ещё и проценты сверху.

Риски при продлении льготного периода

Но у продления льготного периода есть и обратная сторона. Разовая отсрочка может выручить, если вы уверены, что через месяц или два сможете погасить долг. Подпишитесь на постоянное продление — есть риск, что долг будет постоянно расти, а справиться с ним станет гораздо сложнее.

Что нужно помнить:

Продление льготного периода не отменяет необходимости возвращать деньги. Вы просто оттягиваете срок, но потом всё равно придётся расплатиться.

Если всё время пользоваться отсрочкой, долг будет расти как снежный ком, особенно если регулярно делать покупки по карте.

Если не успеете рассчитаться вовремя даже при продлении льготного периода, процент может быть выше стандартного.

В предложениях банка могут быть скрыты платные опции и дополнительные комиссии, которые сразу не бросаются в глаза. В этом случае услуга может стать совсем невыгодной.

Как пользоваться продлением выгодно

Вот несколько советов:

Трезво оцените свои возможности. Если доход нестабилен, лучше постараться вообще не допускать просрочек. Продление — крайний случай, а не регулярное решение. Не оформляйте подписку на продление «на всякий случай». Это не даст финансовой стабильности, но может сформировать вредную привычку постоянно жить в долг. Читайте договор. Перед тем как подключить опцию, не поленитесь внимательно прочитать все условия. Изучите, нет ли дополнительных сборов, помимо комиссии, о которой банк информирует в рекламе. Уточните, сколько раз можно воспользоваться продлением, на какой срок его дают. Уточняйте, когда именно действует услуга. Некоторые банки разрешают подключить продление только до наступления просрочки, а другие — уже после. Считайте выгоду: если плата за продление близка к прогнозируемым начислениям процентов, возможно, смысла в такой услуге нет.

Если часто не хватает денег на обязательные платежи

Продление льготного периода — не решение хронических денежных проблем. Если регулярно не удаётся вносить минимальные платежи, это сигнал пересмотреть свои финансовые привычки: уменьшить ненужные траты, отказаться от спонтанных покупок, подумать о дополнительном доходе или более оплачиваемой работе. Никакая временная отсрочка не решит проблему нехватки денег.

Так платить за продление отсрочки или нет?

Платное продление действительно может помочь, если в жизни форс-мажор и вы уверены, что сможете закрыть долг через месяц-другой. Но пользоваться этой услугой постоянно — значит увеличивать долги. Банки заинтересованы в том, чтобы вы чаще пользовались их услугами, поэтому всегда внимательно читайте условия, планируйте бюджет и помните о финансовой дисциплине.

