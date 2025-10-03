Полезная опция или ловушка: стоит ли платить за продление льготного периода по кредитке
Кредитные карты давно стали частью нашей жизни. Это удобно: купил что нужно, а деньги можно вернуть позже. Грейс-период (льготный) даёт возможность использовать заёмные деньги без процентов. Но что делать, если вернуть долг вовремя не получается? Некоторые банки запустили новую услугу — продление льготного периода за дополнительную плату. СберСова разобралась, когда это действительно помогает, а когда может навредить вашему бюджету.
Когда продлевать выгодно
Банки предлагают владельцам кредиток две опции: оплатить разовую отсрочку или оформить подписку на продление льготного периода. В теории такая функция должна выручать, если вы столкнулись с неожиданными трудностями, например заболели, потратились на срочный ремонт техники или лишились внезапно части дохода.
Пример: Марина попала в больницу и пропустила срок выплаты — 30 тысяч рублей по кредитной карте. За 1 тысячу рублей банк предлагает ей продлить льготный период ещё на месяц. Марина подключила услугу и получила время, чтобы восстановиться и закрыть долг без процентов и штрафов.
Платное продление грейс-периода по кредитке выгодно, если комиссия за эту услугу меньше, чем проценты, которые банк начислил бы за просрочку. Особенно это выгодно при большой сумме долга или высокой процентной ставке.
Имейте в виду, что, когда вы продлеваете льготный период по кредитке, банк может изменить процентную ставку — она может стать выше. Тогда вся задолженность перенесётся на новый срок и проценты пересчитают по новой ставке. Обязательно уточняйте этот момент до подключения опции.
Банк останется в выигрыше в любом случае: клиент заплатит за само продление, а если не успеет вернуть долг вовремя — ещё и проценты сверху.
Риски при продлении льготного периода
Но у продления льготного периода есть и обратная сторона. Разовая отсрочка может выручить, если вы уверены, что через месяц или два сможете погасить долг. Подпишитесь на постоянное продление — есть риск, что долг будет постоянно расти, а справиться с ним станет гораздо сложнее.
Что нужно помнить:
- Продление льготного периода не отменяет необходимости возвращать деньги. Вы просто оттягиваете срок, но потом всё равно придётся расплатиться.
- Если всё время пользоваться отсрочкой, долг будет расти как снежный ком, особенно если регулярно делать покупки по карте.
- Если не успеете рассчитаться вовремя даже при продлении льготного периода, процент может быть выше стандартного.
- В предложениях банка могут быть скрыты платные опции и дополнительные комиссии, которые сразу не бросаются в глаза. В этом случае услуга может стать совсем невыгодной.
Как пользоваться продлением выгодно
Вот несколько советов:
- Трезво оцените свои возможности. Если доход нестабилен, лучше постараться вообще не допускать просрочек. Продление — крайний случай, а не регулярное решение.
- Не оформляйте подписку на продление «на всякий случай». Это не даст финансовой стабильности, но может сформировать вредную привычку постоянно жить в долг.
- Читайте договор. Перед тем как подключить опцию, не поленитесь внимательно прочитать все условия. Изучите, нет ли дополнительных сборов, помимо комиссии, о которой банк информирует в рекламе. Уточните, сколько раз можно воспользоваться продлением, на какой срок его дают.
- Уточняйте, когда именно действует услуга. Некоторые банки разрешают подключить продление только до наступления просрочки, а другие — уже после.
- Считайте выгоду: если плата за продление близка к прогнозируемым начислениям процентов, возможно, смысла в такой услуге нет.
Если часто не хватает денег на обязательные платежи
Продление льготного периода — не решение хронических денежных проблем. Если регулярно не удаётся вносить минимальные платежи, это сигнал пересмотреть свои финансовые привычки: уменьшить ненужные траты, отказаться от спонтанных покупок, подумать о дополнительном доходе или более оплачиваемой работе. Никакая временная отсрочка не решит проблему нехватки денег.
Так платить за продление отсрочки или нет?
Платное продление действительно может помочь, если в жизни форс-мажор и вы уверены, что сможете закрыть долг через месяц-другой. Но пользоваться этой услугой постоянно — значит увеличивать долги. Банки заинтересованы в том, чтобы вы чаще пользовались их услугами, поэтому всегда внимательно читайте условия, планируйте бюджет и помните о финансовой дисциплине.
