Самозапрет на кредиты установили 14 миллионов россиян

14 миллионов россиян установили самозапрет на получение кредитов по итогам семи месяцев работы сервиса, следует из данных Объединённого кредитного бюро (ОКБ) на 1 октября. За этот период было подано 15,7 миллиона заявлений на установление ограничений и 1,1 миллиона — на их снятие.

Согласно статистике, абсолютное большинство заёмщиков (90,9%) выбрали полный запрет на получение кредитов. Ограничения только на онлайн-кредитование в банках и микрофинансовых организациях (МФО) установили 4,3% граждан, а полный запрет на займы в МФО — 1,6%.

1,4% пользователей выбрали комбинированные ограничения на получение займов в МФО и онлайн-кредитов в банках. Еще 1,8% обращений было связано с иными типами самозапретов. От установленных ограничений впоследствии отказалось только 7% от общего количества пользователей.

Наиболее активно сервисом пользуются граждане среднего возраста. Самую значительную долю (21%) составляют заёмщики в возрасте 35–45 лет. Одинаковое количество обращений (20%) зафиксировано в возрастных группах 45–55 лет и 55–65 лет. На долю граждан старше 65 лет пришлось 17% установленных самозапретов, а россияне в возрасте 25–35 лет составили 12% от общего числа пользователей сервиса. Наименьшую активность (всего 9%) в этом вопросе проявила молодёжь до 25 лет.

Больше всего заявлений в кредитные бюро поступило от жителей Москвы — 1,48 миллиона обращений. Столичные заёмщики также подали 66,7 тысячи заявлений на снятие ограничений.

По доле обращений лидирует Мурманская область, где на каждые 100 жителей приходится 18 человек с установленным самозапретом. В тройку лидеров также вошли Магаданская область и Ямало-Ненецкий автономный округ — там на 100 жителей приходится по 16 воспользовавшихся сервисом.

Сервис самозапрета на кредитование запущен в феврале 2025 года. Это добровольный отказ человека от оформления новых потребительских кредитов и займов, который вносится в его кредитную историю.

Самозапрет на кредиты: для чего и когда оформить

