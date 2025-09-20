Что делать, если потерял кредитную карту

Если вы обнаружили пропажу кредитной карты, действовать необходимо сразу. В первую очередь заблокируйте её, чтобы предотвратить крупные финансовые потери. Рассказываем, как быстро заморозить потерянную кредитку, как закрывать оставшийся долг по карте и как правильно её перевыпустить, чтобы случайно не оформить новый кредит.

© pong-photo9/iStock.com

Заблокируйте кредитку

Первое, что вы должны сделать при потере или краже кредитной карты — заблокировать её, чтобы предотвратить списания. Это можно сделать следующими способами:

Способ 1. Зайдите в карту в мобильном приложении банка или в интернет-банке. Найдите кнопку «Заблокировать». Банк спросит причину заморозки и заблокирует карту.

Способ 2. Напишите в чат поддержки. Опишите кратко ситуацию, сотрудник поможет вам оперативно поставить запрет на операции по кредитке.

Способ 3. Позвоните на горячую линию вашего банка и запросите блокировку кредитки из-за утери. На телефонный звонок может сначала ответить робот-помощник. Ему нужно дать чёткую команду: «Заблокировать кредитную карту». Если робот не поймёт команду, он переведёт вас на сотрудника банка.

Телефоны горячих линий крупнейших российских банков:

Сбер — 900.

ВТБ — 1000, 8 (800) 100-24-24.

Газпромбанк — 400, 8 (800) 100-07-01.

Альфа-Банк — +7 (495) 78-888-78, 8 (800) 200-00-00.

Россельхозбанк — 7787, 8 (800) 100-01-00.

Т-Банк — 8 (800) 333‑33‑33.

МКБ — 8 (800) 100-48-88.

Совкомбанк — 8 (800) 100-00-06, +7 (495) 988-00-00.

Способ 4. Посетите ближайшее отделение банка, выпустившего кредитную карту, которую вы потеряли. Обратитесь к сотруднику за помощью в блокировке.

Проверьте операции по счёту

После блокировки кредитной карты проверьте, совершались ли платежи после потери. Полную историю платежей можно посмотреть в мобильном приложении банка. Если у вас подключены СМС-оповещения, можно проверить сообщения о последних списаниях по кредитке.

Если кто-то успел воспользоваться вашей кредиткой, необходимо зафиксировать факт несанкционированных списаний, сказал «Рамблеру» адвокат Игорь Ким. Для этого:

Сделайте скриншоты об операциях, которые не совершали.

Скачайте выписку по счёту со спорными транзакциями.

Сообщите о потере в банк и полицию

Сообщите вашему банку о факте утери кредитной карты в письменной форме с подробным описанием всех обстоятельств. Игорь Ким рекомендует зафиксировать факт утери официально, даже если карту удалось заблокировать сразу. По словам адвоката, это позволит избежать спорных ситуаций в будущем.

Если вашей потерянной кредитной картой успели воспользоваться мошенники, списав с неё деньги, то в течение суток вы имеете право направить протест на совершение банковской операции, отметил Ким. Параллельно необходимо обратиться в полицию, добавил адвокат. Заявление можно подать:

Через сайт МВД.

Лично в отделении полиции.

В обращении:

укажите дату, время и место пропажи карты;

перечислите несанкционированные операции: сумма списания, в каком магазине совершены покупки;

приложите документы для подтверждения личности;

прикрепите доказательства: скриншоты списаний, выписку со счёта.

В полиции вам выдадут талон о регистрации заявления. Его копию нужно направить в банк, это можно сделать прямо в чате поддержки. Наличие заявления в полицию повысит шансы получить от банка одобрение на оспаривание операций, но не гарантирует его. Часто добиться возврата средств можно только через суд, отметил Игорь Ким.

Перевыпустите кредитку

Банк по вашей заявке выпустит новую пластиковую кредитную карту. Номер счёта останется прежним, изменятся только реквизиты на пластиковом носителе. Все условия пользования кредиткой сохранятся.

Заказать перевыпуск кредитной карты можно:

В мобильном приложении банка или его веб-версии через кнопку «Перевыпуск».

При помощи оператора кол-центра или чата поддержки.

В офисе банка.

Обратите внимание. Вы лишились «пластика», но у вас остался доступ к счёту кредитной карты через мобильное приложение банка и его веб-версию. Пока банк перевыпускает карту, вы по-прежнему можете вносить платежи на номер кредитного счёта, а также переводить деньги с кредитки в рамках лимита. Не пропускайте платежи, любая просрочка сразу отражается в кредитной истории и ухудшает кредитный рейтинг.

Главное

Если вы не можете найти свою кредитную карту, сразу заблокируйте её через мобильное приложение банка, чат поддержки, горячую линию или в ближайшем офисе кредитной организации.

Проверьте последние операции по счёту и зафиксируйте все несанкционированные списания по потерянной кредитке. Направьте в банк заявление на оспаривание операций и обращение в полицию о краже денег.

Закажите перевыпуск кредитной карты. Банк заменит «пластик», условия по кредиту и реквизиты счёта останутся прежние. Пока вам перевыпускают карту, вы можете продолжать обслуживать долг через переводы на кредитный счёт.

