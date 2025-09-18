Как купить квартиру с первоначальным взносом 5%

Хотите купить квартиру, но вас не устраивают условия по ипотеке? В качестве альтернативы можно рассмотреть лизинг жилья. Для его оформления не нужно иметь высокий кредитный рейтинг и платить большой первоначальный взнос, есть возможность адаптировать график выплат под свои финансовые возможности. Однако такая схема имеет дополнительные риски. Рассказываем, как работает лизинг квартир и каких опасностей стоит остерегаться.

© Yuliya Taba/iStock.com

Что такое лизинг жилья

Лизинг жилья — длительная аренда недвижимости с возможностью выкупа. Такую схему приобретения жилья регулирует закон № 164-ФЗ.

Сторонами сделки выступают:

лизингодатель — сторона, которая покупает недвижимость для клиента;

лизингополучатель — лицо, арендующее объект с последующим поэтапным выкупом;

продавец — сторона, которая продаёт жильё.

Лизингодатель передаёт получателю купленный им объект во временное пользование с дальнейшей сменой собственника. Размер платы, срок финансовой аренды и другие условия прописывают в договоре лизинга.

Условия лизинга жилья

Первый взнос — от 5%.

— от 5%. Период действия договора — 10–20 лет.

— 10–20 лет. Собственность на недвижимость — у лизингодателя до полного выкупа.

Требования к объекту недвижимости

Требования к жилью устанавливают лизинговые компании. Недвижимость должна:

быть в хорошем состоянии, годном для проживания;

не находиться под залогом или арестом;

быть ликвидной;

не иметь незаконных перепланировок.

Как приобрести квартиру в лизинг

О том, как работает схема лизинга, «Рамблеру» рассказал управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов:

Чтобы заключить договор лизинга, необходимо обратиться в специализированную компанию. После получения запроса специалисты проводят оценку ликвидности выбранной недвижимости и анализируют платёжеспособность заявителя. Если лизинговую компанию всё устраивает, то она покупает интересующий клиента объект недвижимости. Клиент оплачивает первоначальный взнос, а остальную сумму выплачивает в соответствии с графиком платежей. Вплоть до окончания выплат клиент остаётся в положении арендатора. После исполнения финансовых обязательств квартира переходит в его собственность.

Для оформления сделки нужен небольшой пакет документов — паспорт, СНИЛС, ИНН, официально подтверждать доход не надо. Лизинговые фирмы часто предлагают более гибкие условия, чем банки. В частности, они допускают индивидуальный график выплат, а их размер может не носить фиксированный характер. Руслан Сырцов управляющий директор компании «Метриум»

Преимущества лизинга

Простота оформления . Оформить лизинг легче, чем получить кредит. Для этого не требуется идеальная кредитная история, не нужно собирать большой пакет документов.

. Оформить лизинг легче, чем получить кредит. Для этого не требуется идеальная кредитная история, не нужно собирать большой пакет документов. Нет налога на имущество . Жильё находится в собственности лизингодателя, а значит, именно он и несёт ответственность за уплату налогов.

. Жильё находится в собственности лизингодателя, а значит, именно он и несёт ответственность за уплату налогов. Гибкие условия . Лизинговые компании допускают составление индивидуального графика выплат с учётом финансовых возможностей лизингополучателя. Платежи могут носить ежемесячный или ежеквартальный характер, быть аннуитетными или дифференцированными.

. Лизинговые компании допускают составление индивидуального графика выплат с учётом финансовых возможностей лизингополучателя. Платежи могут носить ежемесячный или ежеквартальный характер, быть аннуитетными или дифференцированными. Небольшой первоначальный взнос. Требования лизинговых компаний менее жёсткие, чем у банков. Взять квартиру в лизинг можно, имея 5–10% от её стоимости.

Какой платёж по ипотеке лучше выбрать: аннуитетный или дифференцированный

Что нужно учитывать при оформлении лизинга

Лизинговая недвижимость до конца периода выплат находится в собственности лизингодателя. 10–20 лет платить немаленькие деньги за чужое жильё сложно с психологической точки зрения. Кроме того, есть риски потерять имущество.

При нарушении ипотечного договора банки ищут компромиссные решения, поскольку изъятие залогового имущества — трудный процесс. Когда клиент допускает просрочку по договору лизинга, недвижимость могут забрать незамедлительно. Руслан Сырцов управляющий директор компании «Метриум»

При наступлении форс-мажорных обстоятельств лизингополучатель никак не защищён: он не сможет оформить кредитные каникулы или реструктурировать задолженность.

Проценты по лизингу зачастую превышают ипотечные ставки. Многие лизингодатели сами кредитуются на рыночных условиях, поэтому не могут предлагать дешёвые услуги.

Лизинг жилья для физлиц — не распространённая услуга. Развитие этого института тормозят отсутствие достаточной юридической базы, а также инерционное мышление участников рынка, отмечает Сырцов. Последние предпочитают использовать проверенные схемы — жилищные кредиты и рассрочки, а внедрять альтернативы банки и девелоперы не спешат.

Главное

Суть лизинга: компания-лизингодатель покупает объект недвижимости и передает его в пользование лизингополучателю с возможностью дальнейшего выкупа.

Главный минус лизинговой схемы — недвижимость остаётся в собственности лизингодателя до того момента, пока клиент полностью с ним не рассчитается. При просрочке платежей лизинговая компания может быстро забрать жильё себе.

Схему можно использовать, если у вас есть проблемы в кредитной истории или нет денег на крупный первоначальный взнос.

Что делать, если нечем платить ипотеку: 8 вариантов