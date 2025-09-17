Названы главные причины просрочек по кредитам

Задержка зарплаты, потеря работы и ошибки самих заёмщиков чаще всего приводят к просрочке платежей по кредитам. К такому выводу пришёл Сбер, проведя исследование. Попавшим в сложную ситуацию клиентам банк готов предложить помощь.

По данным исследования, наиболее распространённая причина несвоевременных платежей — задержка зарплаты. С ней сталкивался каждый третий клиент (34%), допустивший просрочку. Особенно уязвимы сотрудники малых компаний со штатом до 100 человек, а также работники сфер строительства, недвижимости и розничной торговли.

На втором месте в топе причин просрочки стоит потеря работы (11%). По данным Росстата, поиск нового места в среднем занимает 5 месяцев, что создаёт серьёзное финансовое давление на заёмщика. Ещё 11% респондентов просрочили платёж из-за банальной ошибки: забыли оплатить, перевели деньги не на тот счёт или держали средства на вкладе.

В десятку наиболее частых причин также вошли: отсутствие денег, болезнь, превышение расходов над доходами, непредвиденные траты, технические сложности, снижение доходов и крупные покупки.

При любых трудностях важно сразу обращаться в банк, чтобы вместе найти персональное решение, подчеркнул директор дивизиона «Розничное взыскание и урегулирование» Сбербанка Денис Кузнецов.

У нас много вариантов поддержки: от реструктуризации и кредитных каникул до помощи в трудоустройстве. А цель одна — найти персональное решение для каждого, кто оказался в сложной ситуации. Но сделать это можно только в диалоге с клиентом, — отметил он.

Также в банке сообщили, что клиентам, у которых сразу несколько просроченных кредитов или кредитных карт в разных банках, Сбер готов предложить программу комплексного урегулирования.

