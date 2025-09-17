Как снизить ставку по ипотеке вслед за ключевой

После снижения ключевой ставки крупнейшие банки уменьшили ставки по ипотеке и кредитам на 1–2%. И хотя говорить об оживлении рынка ещё рано, этот шаг всё же делает жилищное кредитование более доступным. Те, кто не подходит под условия льготных программ, могут оформить рыночную ипотеку с расчётом на рефинансирование в будущем. А в некоторых случаях им даже не придётся перекредитовываться. Сбер предложил клиентам решение, позволяющее снизить процент по ипотеке, если в дальнейшем Банк России опустит ключевую ставку. Рассказываем, кому и на каких условиях доступна такая опция.

Как это работает

С декабря 2024 года клиенты Сбера получили возможность воспользоваться услугой «Ставка на снижение» при оформлении ипотеки на рыночных условиях или кредита под залог недвижимости.

Опция предусматривает снижение ставки по займу в случае снижения ключевой ставки ЦБ. Услуга подключается бесплатно и не требует от клиента никаких дополнительных действий, так как автоматически включается в текст договора (в пункт 4) при оформлении кредита.

Опция подключается к базовым ипотечным программам и кредитам под залог недвижимости. Для программ с господдержкой (семейной, ИТ-ипотеки и так далее) она не применяется.

Воспользоваться правом на снижение ставки заёмщик может один раз. Сделать это можно в течение семи лет, но не ранее чем через 13 месяцев после начала выплаты долга. После снижения ставки ЦБ клиенту нужно подать заявление онлайн, и уже после следующего платежа ставка по кредиту уменьшается. В дальнейшем ставка остаётся на прежнем уровне даже в случае нового повышения «ключа».

В чём выгода

Меньше ежемесячный платёж. Если ключевая ставка снижается, уменьшается и размер платежа по ипотеке — соответственно, сокращается ежемесячная нагрузка на бюджет семьи. Вы сами выбираете момент. У клиентов Сбера есть семь лет на то, чтобы выбрать наиболее подходящее время для использования опции. Защита от роста ставок. В случае роста ставки ЦБ ставка по вашему кредиту не изменится. Всё бесплатно и без сложных процедур. В отличие от рефинансирования, не нужно собирать документы, подтверждать доходы или переходить в другой банк. Снижение происходит по заявлению, без комиссии и дополнительных условий.

Как изменится ваша ставка

После получения заявления банком ваша процентная ставка будет уменьшена начиная с даты, следующей за ближайшим плановым списанием платежа.

Пример:

Если платить по кредиту нужно 10-го числа, а заявление подано, скажем, 20 сентября, то новая ставка начнёт действовать с 11 октября.

Формула расчёта новой ставки:

Здесь:

S — новая ставка по договору.

F — исходная ставка по кредиту на момент заключения договора.

T — ставка по программе рефинансирования на дату выдачи кредита.

Y — ставка по программе рефинансирования на дату подачи заявления.

При расчётах банк использует ставки рефинансирования при сумме кредита ниже 79,9% стоимости объекта с учётом дисконта по специальному условию «Защищённый кредит».

Ограничения:

Право на снижение имеет только основной заёмщик. Ставка не может быть снижена более чем на 10 процентных пунктов. Итоговая ставка не должна быть ниже рыночной на день подачи заявления.

Пример расчёта:

Допустим, клиент взял в ипотеку 5,5 миллиона рублей на 20 лет по ставке 22%. Каждый месяц он платит банку 102 тысячи рублей. Ключевая ставка при оформлении кредита составляла 17%.

Через 1,5 года ЦБ снижает «ключ» до 12%, и ставка по программе рефинансирования в Сбере опускается с 20,9 до 11%. После применения опции ставка клиента снижается на 9,9 — до 12,1%. Новый ежемесячный платёж — уже около 61 тысячи рублей. Экономия составит более 40 тысяч рублей в месяц.

Главное

Опция распространяется только на кредиты, оформленные после 2 декабря 2024 года. Если вы взяли ипотеку до этой даты, то задним числом подключить «Ставку на снижение» нельзя.

Если вы не хотите подключать эту опцию, нужно сказать об этом кредитному менеджеру до заключения договора. В противном случае она применится автоматически.

Чтобы проверить, подключена ли у вас «Ставка на снижение», загляните в пункт 4 кредитного договора — там должно быть прописано соответствующее условие.

