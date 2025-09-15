С 15 сентября Сбербанк снизил ставки по кредитным продуктам на 1–2 процентных пункта в зависимости от программы. Минимальная ставка по ипотечным кредитам на покупку первичного жилья теперь составляет 17,4%, на вторичном рынке — 17,8%. Об этом сообщала пресс-служба банка.

Как снизились ставки по ипотеке в зависимости от величины первоначального взноса:

1% при взносе от 20,1%;

1,5% при взносе от 30,1%;

2% при взносе от 50,1%.

На 1,5% снизилась стоимость нецелевых кредитов под залог недвижимости. Минимальная ставка по потребительским кредитам составляет 19,9% годовых. Ставки по одобренным, но не выданным ипотечным кредитам будут автоматически пересчитаны. Актуальные данные клиенты смогут увидеть в приложении Домклик.

Также Сбер информировал, что с 15 сентября максимальная ставка по вкладу в банке составит 15,5% годовых на срок 3 месяца. Она доступна при тратах по карте от 30 тысяч рублей в месяц, активной подписке СберПрайм и открытом накопительном счёте с остатком от 100 тысяч рублей.

Сбер — один из первых банков, заявивших о снижении процентов по кредитам после понижения ключевой ставки 12 сентября. Остальные банки, скорее всего, последуют за ключевыми игроками, но с задержкой в 2–6 недель, сказал директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков изданию «Коммерсант». Эксперт ожидает, что снижение ставок в других банках будет менее существенным в связи с более высокой стоимостью их ресурсов, худшим риск-профилем клиентов и меньшей депозитной базой.

Пять банков снизили ставки по вкладам в ожидании решения ЦБ