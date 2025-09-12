Набиуллина: рост экономики замедлился, но рецессии нет

Рост экономики действительно замедлился, но рецессии нет, при этом ситуация неоднородна по отраслям, сказала председатель Банка России Эльвира Набиуллина. Она рассказала о двух сценариях, которые ЦБ рассматривал на заседании по ключевой ставке. А также ответила на вопросы журналистов по инфляции, курсу рубля и рынку недвижимости. Корреспондент «Рамблера» собрал главные тезисы с пресс-конференции главы ЦБ.

Экономика

Рост ВВП России по нижней границе прогноза ЦБ (1–2%). Секторы внутреннего спроса в последние месяцы росли, внешнего — снижались. Лидером по наращиванию инвестиций стала обрабатывающая промышленность. Потребительский спрос активизировался. Безработица находится на минимальных уровнях. Есть компании, которые перевели сотрудников на неполную рабочую неделю.

ЦБ прогнозирует, что экономика и в этом, и в следующем году продолжит расти, но более медленными темпами, чем ранее. Рост ускорится, когда она выйдет из перегрева, а спрос и предложение будут расти устойчивыми темпами, сказала Набиуллина. Это возможно при возвращении ставок в область 7,5–8%.

Рецессии нет

Рецессия — значительное снижение макроэкономической активности, которое длится несколько кварталов. Ошибочно считать ситуацию рецессией, если другие показатели это не подтверждают. По оценкам ЦБ, во втором квартале сезонно сглаженный ВВП выше первого квартала. Поэтому о рецессии говорить преждевременно, подчеркнула глава регулятора. Она заключила: рост экономики действительно замедлился, но ситуация неоднородна по отраслям. По итогам года ЦБ ожидает рост экономики в рамках прогноза, по нижней границе.

Инфляция и инфляционные ожидания

Общий индекс потребительских цен в августе снизился, очищенный от сезонного фактора рост цен составил около 4% в пересчёте на год. Но показатели устойчивой инфляции — 4–6% в последние месяцы. По словам Набиуллиной, требуется время для закрепления дезинфляционного тренда в условиях инфляционных ожиданий.

Они, по словам Набиуллиной, очень высокие — в этом свою роль сыграли подорожание бензина и повышение тарифов жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ). Она подчеркнула, как важно понимание людьми механизма принятия решения ЦБ. Однако граждане формируют ожидания, исходя из того, какие цены они видят в магазинах. Чтобы «заякорить» инфляционные ожидания, нужен длительный период невысокой инфляции, пояснила представитель ЦБ.

Денежно-кредитные условия

В ожидании снижения «ключа» ставки по депозитам снизились более ощутимо, чем по кредитам, отметила Набиуллина. Уменьшение ставок привело к активизации кредитования. Прирост кредитного портфеля зафиксирован по верхней границе прогноза, поэтому по итогам года прогноз может быть превышен. Это характерно для фазы смягчения денежно-кредитной политики. Разные ставки подстраиваются с разной скоростью, но в конечном счете мы увидим их сопоставимое движение вниз.

Ставки по депозитам

Сберегательная активность по-прежнему высокая, заключила Набиуллина. По её словам, ставки по вкладам должны компенсировать инфляцию и защищать деньги — это учитывается регулятором при принятии решения по ДКП. Банк России рассматривал два сценария: снижение ключевой ставки на 1% и сохранение ставки на предыдущем уровне.

Ставки по краткосрочным депозитам следуют за «ключом», по долгосрочным — ставки ниже, так как на них влияют ожидания снижения ставок в дальнейшем. Банкам не выгодно резко снижать ставки из-за конкуренции. Банк России не вмешивается в политику коммерческих банков.

Рост цен на жильё

Ключевая ставка снижается постепенно, поэтому рыночная ипотека будет расширяться постепенно. Определённый рост цен возможен, но он будет не таким существенным. Предложения на рынке жилья увеличиваются.

Курс рубля и валютные сбережения

Динамика курса рубля отражает смягчение денежно-кредитных условий, сказала Набиуллина. Колебания курса национальной валюты происходят в нижней части диапазона, в котором курс находился в последние два года. Поэтому рубль остаётся сравнительно крепким.

По словам Набиуллиной, Банк России не может подтвердить, что россияне наращивают валютные сбережения. В ЦБ «не видят переключения граждан с рубля на другие валюты».

