Ошибки при оформлении кредита, которые могут дорого обойтись заёмщику

По данным Банка России, просроченная кредитная задолженность россиян увеличивается. За год она выросла почти на 30% и на 1 июля 2025 года достигла 1,5 триллиона рублей. К таким последствиям приводят в том числе ошибки, которые совершают заёмщики при оформлении кредита. Вместе с экспертами выяснили, каких действий следует избегать и на что обращать внимание, чтобы не попасть в долговую яму.

Ошибка № 1. Не оценивать свои финансовые возможности

Получив кредит, вы обязаны вернуть его и уплатить начисленные проценты. Чтобы нагрузка на бюджет не была чрезмерной, нужно заранее рассчитать, каким будет ежемесячный платёж, и сравнить его со своими доходами.

Считается, что ежемесячные платежи по кредитам не должны превышать 40–50% от совокупного дохода семьи. В целом чем меньше этот процент, тем комфортнее будет обслуживание долговых обязательств с учётом регулярных бытовых трат. Иван Михайлов продуктовый аналитик АО «Свой Банк»

При оценке платёжеспособности учитывайте возможные изменения в будущем, особенно если берёте кредит на длительный срок. В таком случае подумайте о страховании жизни и здоровья. Это поможет рассчитаться с долгами при болезни или потере трудоспособности.

Ошибка № 2. Соглашаться на кредит, не сравнив условия в нескольких банках

В конкурентной борьбе банки активно привлекают клиентов заманчивыми акциями. Однако за выгодным на первый взгляд предложением могут скрываться не самые лучшие условия. Например, иногда привлекательная ставка действует определённое время, а потом изменяется. Либо для того, чтобы её получить, нужно выполнить дополнительные условия: застраховаться, оформить подписку или воспользоваться другими услугами.

Прежде чем брать кредит, ознакомьтесь с предложениями, которые есть на рынке, рекомендует Михайлов: изучите условия кредитных продуктов в разных банках. Не нужно оформлять заём в спешке, внимательно всё оцените.

Ошибка № 3. Не изучить договор

При оформлении кредита подписывается договор. Это объёмный документ, в котором указаны все условия сделки. Некоторые заёмщики не хотят разбираться в тексте и подписывают бумаги, не вникая в детали. Так делать не стоит.

Подписывать договор, не читая, — это главная ошибка многих заёмщиков. Договор нужно тщательно изучать. Особое внимание следует обратить на полную стоимость кредита (ПСК). Этот показатель учитывает все затраты по обслуживанию долга. Именно он отражает реальную цену кредита. Олег Абелев начальник аналитического отдела инвесткомпании «Риком-Траст»

Если ПСК сильно отличается от процентной ставки по кредиту в большую сторону, это может сигнализировать, что вам навязывают дополнительные услуги, отмечает руководитель направления по развитию потребительского кредитования Инго Банка Дмитрий Долженко. Как правило, от таких услуг можно отказаться — при подписании кредитного договора или в течение 30 дней после, добавляет эксперт.

На что ещё нужно обратить внимание в кредитном договоре, рассказывает Олег Абелев:

Тип процентной ставки . Ставка может быть фиксированной или плавающей. Первая остаётся постоянной на протяжении всего срока кредитования, а вторая может меняться. Разберитесь, какой тип указан у вас в договоре.

. Ставка может быть фиксированной или плавающей. Первая остаётся постоянной на протяжении всего срока кредитования, а вторая может меняться. Разберитесь, какой тип указан у вас в договоре. Пени, неустойки за просрочку . Знать размер штрафов — значит реально оценивать свои риски. Имейте в виду, что просрочка даже на один день обязательно попадёт в вашу кредитную историю и может отразиться на получении новых займов.

. Знать размер штрафов — значит реально оценивать свои риски. Имейте в виду, что просрочка даже на один день обязательно попадёт в вашу кредитную историю и может отразиться на получении новых займов. Условия досрочного погашения . Лучше всего, когда договор не предусматривает никаких ограничений досрочной выплаты кредита: срока, за который нужно подать заявление на погашение, или суммы, которую можно погасить досрочно.

. Лучше всего, когда договор не предусматривает никаких ограничений досрочной выплаты кредита: срока, за который нужно подать заявление на погашение, или суммы, которую можно погасить досрочно. Дополнительные комиссии. Их могут взимать за снятие наличных с кредитной карты, СМС, переводы. Это мелочь, но если комиссий много, это увеличит стоимость обслуживания кредита.

Ошибка № 4. Взять в долг всю одобренную сумму

Максимальную сумму, которую одобрил банк, брать не стоит, отмечает Абелев. Сумму кредита заёмщик должен определять, исходя из потребностей и возможностей. Нужно рассчитать свой свободный денежный поток, отмечает эксперт.

Банки одобряют максимально возможную для клиента сумму, поясняет Михайлов. Она может быть больше, чем 50% от совокупного дохода заёмщика.

По требованиям Центробанка действуют следующие ограничения:

выдача кредитов клиентам с долговой нагрузкой от 50 до 80% не может превышать 20% от всего объёма выдач;

лимит на займы с нагрузкой более 80% — 5% от объёма выдач.

Поэтому заёмщику важно оценить свои силы и брать ровно столько, сколько необходимо и сколько будет впоследствии комфортно обслуживать, отмечает Михайлов.

Ошибка № 5. Брать потребительский кредит на первый взнос по ипотеке

Такой подход ведёт к дополнительной долговой нагрузке, поясняет Михайлов. Вам придётся платить и по ипотеке, и по потребкредиту. А ещё, возможно, обслуживать другие обязательства, например по кредитным картам. Это увеличивает сумму ежемесячных платежей и может привести к финансовым проблемам.

Кроме того, перед выдачей ипотеки банк проверяет имеющиеся у клиента долги. Наличие потребкредита снизит вашу платёжеспособность в глазах кредитора. Это может привести к отказу в ипотеке, говорит эксперт.

Оформление потребительского кредита на первоначальный взнос оправданно в исключительных случаях: если вы проводите альтернативную сделку с недвижимостью и быстро гасите долг или размещаете свободные средства в доходных финансовых инструментах.

Ошибка № 6. Брать кредит, чтобы расплатиться со старыми долгами

Граждане, которые не могут платить по своим счетам и набирают для этого новые кредиты и микрозаймы, незаметно для себя скатываются в долговую яму. Их кредитный рейтинг снижается, новые кредиты выдают на худших условиях, растёт переплата, и ситуация становится только хуже.

Единственное исключение, когда стоит взять новый кредит на закрытие старого, — это рефинансирование. В этом случае вы получаете новый заём на более выгодных условиях и можете сократить ежемесячный платёж или срок возврата задолженности.

Главное

Допустив ошибку при оформлении кредита, можно столкнуться с неприятными последствиями: неожиданно большой переплатой, высокой нагрузкой на бюджет и невозможностью исполнять свои обязательства.

Желательно, чтобы кредитная нагрузка не превышала 30–50% от вашего бюджета. В противном случае расплатиться с долгом будет сложно.

При изучении кредитного договора особое внимание уделяйте полной стоимости кредита, типу процентной ставки, неустойкам за просрочку, условиям досрочного погашения и дополнительным комиссиям. Это главные условия, на которых вы берёте кредит. Они должны быть прозрачными и понятными.

Прежде чем взять кредит, сравнивайте условия в разных банках. Выбирайте продукты с более выгодными параметрами: меньшей стоимостью кредита и переплатой, удобным графиком погашения.

Берите в долг ровно столько, сколько вам нужно. Чрезмерная кредитная нагрузка может привести вас в долговую яму.

Не оформляйте кредит на первоначальный взнос по ипотеке или чтобы рассчитаться с другими долгами. Так вы увеличите общую задолженность или получите менее выгодные условия, и расплатиться по обязательствам станет сложнее.

