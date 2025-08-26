Можно ли при оформлении ипотеки отказаться от допуслуг без потери ставки

Банки часто предлагают заёмщикам вместе с ипотечным кредитом дополнительные страховки жизни и здоровья, от потери работы и другие продукты — вплоть до подписок на кино и музыку. Взамен на подключение таких услуг кредитные организации предоставляют более выгодные условия по кредиту. Вместе с экспертами разобрались, можно ли отказаться от дополнительных услуг и сохранить изначальную ставку ипотечного договора.

Какие услуги банки предлагают при оформлении кредита

Нередко сотрудники банков проявляют излишнюю настойчивость, предлагая дополнительные услуги, отказ от которых может привести к повышению кредитной ставки. Психологически заёмщикам проще согласиться на дополнительную услугу, чем повысить ставку по ипотеке даже на один процентный пункт (п. п.). Хотя стоимость дополнительных продуктов может составлять до 20–50 тысяч рублей в год.

Что обычно предлагают оформить вместе с ипотекой:

Различные страховки. Клиента просят оформить полисы страхования жизни и здоровья, страхование на случай потери работы, титульное страхование на случай утраты права собственности на жилье, страховку от кражи средств на банковской карте.

Клиента просят оформить полисы страхования жизни и здоровья, страхование на случай потери работы, титульное страхование на случай утраты права собственности на жилье, страховку от кражи средств на банковской карте. Платные подписки. Вместе с кредитом предлагают получать юридические, финансовые и телемедицинские услуги, сервисы помощи на дорогах и даже онлайн-кинотеатры.

Вместе с кредитом предлагают получать юридические, финансовые и телемедицинские услуги, сервисы помощи на дорогах и даже онлайн-кинотеатры. «Гарантия низкой ставки». За определённую комиссию ставку по ипотеке снизят, но эту сумму снимут сразу.

Различные СМС-уведомления. Банк обещает присылать напоминания о платежах, хотя их можно посмотреть в личном кабинете бесплатно.

Банк обещает присылать напоминания о платежах, хотя их можно посмотреть в личном кабинете бесплатно. Платные карты с обслуживанием. Например, клиент берёт ипотеку в банке, где у него не было дебетовой карты — её приходится открывать, даже если клиенту она не нужна. Иногда предлагают и перенести в банк зарплатный счёт.

Например, при оформлении ипотеки в «Совкомбанке» готовы снизить ставку за использование карты «Халва» с подпиской 5Х10 — то есть в месяц надо совершать по карте не менее пяти покупок на сумму от десяти тысяч рублей. Если от услуги отказаться, ставка вырастет на 0,5%.

Менеджеры, которые продают такие пакеты услуг, — за выполнение плана получают премии. Банк России официально запрещает связывать выдачу ипотек с необязательными услугами, поэтому по закону от них можно отказаться.

Законно ли привязывать ставку к дополнительным услугам

Это зависит от услуги — клиенту действительно почти всегда предложат застраховать жизнь и здоровье, но соглашаться на это необязательно. Банк может рассчитать ставку со страховым полисом и без него (ст. 7, ч. 2.2 и 10.1 № 353-ФЗ), говорит Мария Яковлева, директор юридической группы «Яковлев и Партнёры». Обязательно нужно страховать только саму квартиру или дом — это указано в законе об ипотеке (ст. 31 закона № 102-ФЗ). Недвижимость будет во время выплаты ипотеки в залоге у банка.

Законом запрещено заставлять покупать одну услугу только для того, чтобы получить другую — это следует из закона о защите прав потребителей (статья 16), объясняет Яковлева. По её словам, при кредите, в том числе ипотечном, банк обязан дать два варианта: со страховкой и без. С января 2024 года в России действует период охлаждения — 30 дней. За этот срок можно отказаться от добровольной страховки и вернуть деньги (ст. 7, ч. 2.14 353-ФЗ).

С точки зрения банка страховки жизни, здоровья и от потери работы — услуги вполне обоснованные, говорит проектный лидер Frank RG Ольга Филиппова. Срок выплат по ипотеке может достигать 30 лет, а за это время невозможно прогнозировать, что случится: клиент действительно может заболеть или его сократят по независящим от него причинам.

Страхование жизни или от потери работы — добровольная история, на неё можно не соглашаться. Мне кажется вполне справедливым, что ставка в таком случае выше, ведь у банка появляется больше рисков, что ему не выплатят кредит. Ольга Филиппова руководитель проекта «Ипотека» в Frank RG

Банки часто отказываются принимать полисы от других компаний, хотя страховая премия у них может быть меньше. Такая практика неправомерна, особенно если кредитная организация грозится поднять ставку. В таком случае можно пожаловаться на кредитную организацию в Банк России — регулятор отслеживает такие жалобы и проводит проверки. Заявления ЦБ принимает через интернет-приёмную, по почте или в общественной приёмной в Москве, куда нужно заранее записываться. Пожаловаться можно и на сайте ФАС: служба рассматривает обращения о нарушении закона о конкуренции.

Страхование имущества — обоснованное требование закона. Страхование жизни — опция, поэтому должна быть альтернатива без неё. Совсем иная ситуация с подписками и пакетами. Их навязывание в обмен на пониженную ставку нарушает закон о защите прав потребителей и правила потребительского кредитования. Мария Яковлева директор юридической группы «Яковлев и Партнеры»

Получится ли сохранить ставку при отказе от услуг

Если речь идёт об обязательной страховке жилья, полис можно оформить у любой аккредитованной компании, которая соответствует требованиям банка (ст. 7, ч. 10 и 10.1 № 353-ФЗ). Если банк уверяет, что полис от другого страховщика не подойдёт, и требует оформить его у партнёра, давит и говорит, что ставка вырастет — это уже незаконно.

Верховный суд в 2025 году подтвердил: если полис подходит по условиям, ставку повышать нельзя. Если же отказаться полностью и не заменить — банк вправе поднять ставку до уровня «без страховки». Мария Яковлева директор юридической группы «Яковлев и Партнеры»

По словам Яковлевой, если клиент отключил личную страховку со скидкой и не предоставил замену, то ставка вырастет (ст. 7, ч. 11 № 353-ФЗ). В таком случае вам должны вернуть за страховку либо всю премию, либо её неиспользованную часть.

Если вы отключите страхование залога — банк застрахует его самостоятельно, но взыщет с вас деньги, это также прописано в законе. Банк имеет право потребовать досрочного погашения кредита, если заемщик отказывается от предусмотренного договором обязательного страхования и не представляет альтернативный страховой полис.

Как легально сохранить ставку без покупки ненужных продуктов:

Купить страховой полис на ипотечную недвижимость у любого страховщика, который отвечает требованиям банка (это позиция Банка России).

Заменить полис в течение 30 дней или до окончания текущего — ставка останется прежней.

Попросить банк сразу предоставить два варианта кредита — со страховкой и без — а затем выбрать выгодный.

Если пакет или подписка «привязаны» к ставке, можно пожаловаться в ФАС или Банк России.

Главное

При оформлении ипотечного кредита банки нередко предлагают сниженную процентную ставку, но при условии покупки дополнительных услуг: страховок, подписок, премиальных карт. По закону обязательно лишь страхование недвижимости, остальные услуги можно приобрести только на добровольной основе.

Стоимость пакета дополнительных услуг может свести экономию от полученной скидки на нет. От дополнительной услуги можно отказаться в период охлаждения, оформить полис у сторонней страховой или позже рефинансировать кредит. Стоит заранее рассчитывать выгоду и проверять условия договора. Если банк навязывает дополнительные условия при оформлении кредита, на него можно написать жалобу в Банк России или ФАС.

