Как оплатить кредит через банкомат

Если у вас возникли проблемы с оплатой кредита через мобильное приложение или онлайн-банк, можете внести платёж на кредитный счёт через банкомат. Мы узнали, какие кредиты можно оплатить таким способом и подготовили пошаговую инструкцию по пополнению кредитного счёта через банкомат.

Какие кредиты можно оплатить через банкомат

Внести деньги на кредитный счёт через банкомат можно по любому кредитному продукту, сказала «Рамблеру» директор по контенту и аналитике «Выберу.ру» Ирина Андриевская.

Через терминал вы можете погасить долг по:

кредитной карте,

ипотеке,

автокредиту,

потребительскому кредиту,

образовательному кредиту.

Такой платёж будет медленнее, чем мобильный перевод на счёт через банк или Систему быстрых платежей (СБП), отметила эксперт. По её словам, деньги могут идти до 2–3 рабочих дней. Это необходимо учитывать должникам, которые вносят деньги в дату списания платежа, рассчитывая, что зачисление произойдёт сразу, предупредила она.

Пример:

Предположим, дата погашения по вашему кредиту в этом месяце выпала на воскресенье. Вы внесли деньги на кредитный счёт через «чужой» банкомат заранее — в пятницу. Но до вашего банка–кредитора они могут дойти только к понедельнику или вторнику. Вы рискуете получить отметку о просрочке в кредитной истории, что снизит ваш кредитный рейтинг.

Как внести деньги на кредит через банкомат

Вам нужен банкомат с опцией «Внести деньги».

Для оплаты кредита:

Вставьте банковскую карту в картоприёмник или приложите её к специальному считывателю на терминале для входа в стартовое меню. Введите пин-код. Найдите на экране кнопку «Оплата услуг», следом «Оплата кредита». Введите в поле номер договора или кредитного счёта (до 20 цифр). Отдельные терминалы могут потребовать ввести дату подписания договора. Современные банкоматы крупных банков оснащены сканерами, которые могут считать штрихкод или QR-код со страницы кредитного договора и автоматически заполнить необходимые поля. Проверьте ФИО заёмщика и сумму ближайшего платежа на экране. Выберите способ оплаты: это могут быть наличные или банковская карта. Нажмите «оплатить». Возьмите чек об операции. Он пригодится вам, чтобы доказать факт оплаты, если в момент транзакции в банкомате случится сбой.

При оплате кредита через банкомат выбирайте терминалы «родного» банка–кредитора, рекомендует Ирина Андриевская. При внесении платежа на кредитный счёт в банкомате стороннего банка может взиматься комиссия до 3–5% от суммы, предупредила эксперт.

Найти банкоматы с опцией оплаты кредита можно через 2gis. В фильтрах среди услуг выберите «Оплата кредитов». Перечень терминалов можно смотреть списком или на карте.

Главное

Если вы не можете или вам неудобно вносить платежи по кредиту переводом на счёт через мобильный банк или онлайн-банк, воспользуйтесь банкоматом. Используйте терминалы своего банка-кредитора, чтобы избежать комиссии за транзакцию.

Выберите опцию «Оплатить кредит» и далее следуйте указаниям на экране банкомата. Для перечисления средств вам потребуется ввести номер кредитного договора или счёта. Некоторые терминалы также могут запросить дату подписания договора.

Вы можете внести сумму наличными или списать её с карты. Срок зачисления денег на кредитный счёт может занять до 2–3 рабочих дней.

