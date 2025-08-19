«Домклик» запустил полностью удалённый сервис приобретения жилья в новостройках

«Домклик» первым на рынке предложил пользователям онлайн сервис приобретения квартир в новостройках, сообщает пресс-служба Сбербанка. Чтобы совершить сделку, его клиентам не придётся встречаться с застройщиком или посещать банк.

Чтобы купить квартиру, пользователю нужно:

выбрать жилой комплекс (ЖК) и квартиру среди новостроек на «Домклик»;

отправить заявку на покупку, нажав на кнопку «Купить»;

воспользоваться помощью менеджера, который берёт на себя все этапы оформления: готовит бумаги, согласует ипотеку, проводит регистрацию в Росреестре, контролирует расчёты;

получить новое жилье.

В настоящее время к сервису подключили более 600 жилых комплексов. Их количество будет увеличиваться. Вместе с этим портал совершенствует работу с застройщиками: предлагает им удобные цифровые решения для управления продажами, которые позволяют обновлять актуальные предложения и вести документооборот.

В результате все этапы сделки — от поиска недвижимости до регистрации — проходят онлайн. Клиентам не нужно тратить своё время на поездки в банк или к девелоперу. А процедура приобретения жилья становится такой же простой, как покупка товаров в интернет-магазине, отмечает директор департамента «Домклик» Сбербанка Алексей Лейпи.

