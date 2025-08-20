Кому образовательный кредит обойдётся дороже и когда он окупится

Льготные кредиты на образование пока что доступны на всех направлениях подготовки, но скоро оформить их можно будет только на приоритетных для экономики специальностях. Дороже всего учёба обойдётся математикам, а дешевле — архитекторам: им придётся переплатить по кредиту 317 и 280 тысяч рублей соответственно. Об этом говорится в исследовании Банки.ру (есть в распоряжении у «Рамблера»). А мы посчитали, как быстро такой кредит окупится после трудоустройства.

© Madhourse/iStock.com

Кому кредит обойдётся дороже: данные исследования

С сентября в России вступят в силу новые правила предоставления образовательных кредитов. Поправки к закону об образовании позволят правительству регулировать приём в высшие и среднеспециальные учебные заведения в соответствии с потребностями экономики.

Одной из мер станет ограничение доступа к льготным кредитам на учёбу. Оформить их с 2026 года можно будет только для приоритетных с точки зрения государства специальностей. Точный их список пока не утверждён — он должен появиться до 1 декабря. Предполагается, что это будут специальности инженерно-технического, медицинского и педагогического профиля. В частности, среди них могут оказаться математика, информатика, электроника, физика и архитектура.

Согласно исследованию, наиболее затратным образовательный кредит будет для математиков: средняя стоимость курса составила 240 тысяч рублей в год, а общая переплата по кредиту — 317 тысяч рублей. На втором и третьем местах — обучение информатике и электронике: обучение стоит 222 и 214 тысяч рублей в год, а переплата составит 293 и 282 тысячи соответственно.

Курс физики в среднем обойдётся студенту в 213 тысяч рублей в год с итоговой переплатой в 281 тысячу. Самые же лояльные условия банки сейчас предлагают архитекторам: курс стоит 212 тысяч в год, а переплатить придётся 280 тысяч.

Средние результаты для ежегодной оплаты:

Во время льготного периода ежемесячный платёж на разных специальностях и в зависимости от года обучения составляет от 212 до 2 400 рублей (максимум — для математиков на четвёртом курсе).

(максимум — для математиков на четвёртом курсе). После окончания учёбы платёж возрастает до 5 856–6 630 рублей в месяц .

. Средняя переплата за весь срок — 290 тысяч рублей, из которых 79 тысяч рублей приходятся на льготный период.

Средние результаты для посеместровой оплаты:

Размер ежемесячных платежей — от 106 до 2 400 рублей .

. Размер платежей после окончания учёбы будет таким же, как при ежегодной оплате — 5 856–6 630 рублей .

. Итоговая переплата снижается на 5–6 тысяч рублей.

Таким образом, оплата по семестрам оказалась чуть менее затратной за счёт уменьшения переплаты и снижения финансовой нагрузки во время обучения.

Основой для расчётов послужили данные о стоимости обучения из сервиса «Табитуриент». Расходы подсчитывались для двух вариантов оплаты образования: ежегодно или по семестрам. При подсчётах учитывался льготный период по образовательному кредиту. Благодаря ему в ходе обучения и девять месяцев после выпуска заёмщик почти не выплачивает долг. В это время студент обязан погашать только проценты: в первый год — 40%, во второй — 60%, с третьего года — 100%. Основной долг нужно будет выплатить в течение 15 лет после окончания учёбы.

Посчитаем, когда окупится такой кредит

На первый взгляд условия льготного образовательного кредита кажутся выгодными, но оценить это реалистично можно, только подсчитав окупаемость такого вложения. Разберём на примере специальности «Математика», кредит на которую оказался самым дорогим.

Вводные данные

Чтобы рассчитать, за сколько лет окупится обучение, предположим, что студент оплачивал заёмными средствами всю стоимость обучения один раз в год и не вносил досрочных платежей. После получения диплома он устроился на должность аналитика данных.

По подсчётам hh.ru, младшие специалисты (junior) на такой позиции в Москве зарабатывают 54–60 тысяч. Считать мы будем по нижней границе возможного дохода.

По информации Банки.ру, средняя стоимость обучения по специальности «Математика» составляет 240 тысяч рублей в год. То есть за четыре года бакалавриата студенту придётся заплатить 960 тысяч — это и будет сумма кредита. С учётом переплаты в 317 тысяч рублей банку нужно будет вернуть 1,277 миллиона рублей.

Размер ежемесячного платежа во время обучения:

1 год: 240 рублей (всего 2 880 рублей);

2 год: 720 рублей (всего 8 640 рублей);

3 год: 1 800 рублей (всего 21 600 рублей);

4 год: 2 400 рублей (всего 28 800 рублей).

За те девять месяцев после выпуска, в которые продолжает действовать льготный период, заёмщик выплатит банку ещё 21 600 рублей. К началу погашения основного долга банк получит 83 520 рублей в качестве процентов, а общая задолженность снизится до 1,193 миллиона рублей. Для её погашения заёмщик в течение следующих 15 лет должен будет ежемесячно платить 6 630 рублей.

Считаем окупаемость

Чтобы вычислить срок окупаемости кредита, нужно понять, за какое время зарплата аналитика данных за вычетом ежемесячных платежей позволит заработать аналогичную сумму.

В таком случае:

Ежегодный доход младшего специалиста составит: 54 000 × 12 = 648 тысяч рублей. То есть за два года он заработает 1,296 миллиона рублей .

. Двухгодичный платёж по кредиту составит: 6 630 × 12 × 2 = 159 120 рублей.

Чистый доход: 1,136 миллиона рублей.

Эта сумма уже почти перекрывает долг по кредиту вне льготного периода (1,193 миллиона рублей). Чтобы полностью окупить заём, аналитику нужно заработать ещё 57 тысяч рублей. То есть кредит оправдает себя за 2 года и 1 месяц.

Конечно, это идеальный сценарий. В жизни могут быть подработки и быстрый рост зарплаты или, наоборот, долгий поиск работы и более скромный доход. Разумеется, не все математики после вуза работают в сфере информационных технологий, но даже при минимальной зарплате, которая в Москве в 2025 году составляет 32 916 рублей, затраты на обучение оправдают себя примерно за четыре года.

Напомним, что обучение по математическому профилю, по подсчётам Банки.ру, является самым дорогим среди приоритетных специальностей. Значит кредиты по остальным окупятся скорее.

Кто может участвовать в программе

Кредит под льготную ставку 3% доступен каждому гражданину России, достигшему 14-летнего возраста. Верхний возрастной предел программой не установлен. По действующим сейчас условиям программы обучение в кредит возможно только в вузах, колледжах и техникумах, лицензированных Рособрнадзором. Это могут быть и государственные, и частные учебные заведения — главное, чтобы они числились в реестре ведомства.

Однако с 1 сентября 2025 года в силу вступят новые правила, которые сузят круг доступных для льготного кредитования специальностей. Изменения связаны с реформой платного образования, направленной на повышение его качества и соответствия потребностям экономики.

Основные нововведения:

Приоритет техническим и дефицитным специальностям . Льготные кредиты сохранят для направлений, где есть кадровый дефицит (инженерия, IT, медицина). Гуманитарные специальности (юриспруденция, экономика) могут исключить из программы.

. Льготные кредиты сохранят для направлений, где есть кадровый дефицит (инженерия, IT, медицина). Гуманитарные специальности (юриспруденция, экономика) могут исключить из программы. Ограничение платных мест . Государство установит квоты для платного приёма для избежания «перепроизводства» выпускников невостребованных профессий.

. Государство установит квоты для платного приёма для избежания «перепроизводства» выпускников невостребованных профессий. Жёсткий контроль вузов. Учебные заведения, не обеспечивающие должного качества образования, могут лишиться права участвовать в программе.

Абитуриенты, поступающие в учебные заведения в 2025 году, ещё смогут оформить кредит на любую специальность. Поступающим в 2026 году предстоит учитывать список приоритетных направлений.

Главное

В России меняется система льготного образовательного кредитования. В следующем году кредит под 3% годовых останется доступен только для приоритетных специальностей — в первую очередь инженерно-технических, медицинских и педагогических.

Точный список направлений будет утверждён позже, но в него с большой вероятностью войдут направления подготовки «Математика», «Информатика», «Электроника», «Физика» и «Архитектура».

Исследование Банки.ру показало, что дороже всего обучение в кредит обойдётся математикам (переплата составит 317 тысяч рублей), а самые выгодные условия — у архитекторов (переплата 280 тысяч). При этом оплата по семестрам немного снижает финансовую нагрузку и уменьшает итоговую переплату на 5–6 тысяч рублей.

Наши расчёты на примере специальности «Математика» показали, что даже при скромной зарплате в 54 тысячи рублей выпускник на должности младшего аналитика данных окупит кредит чуть больше чем за два года. Это подтверждает, что льготный кредит — выгодное решение.

В этом году абитуриенты ещё могут оформить кредит на любую специальность, но с 2026 года список доступных направлений сократится.