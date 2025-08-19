Как выгодно рефинансировать ипотеку

Снижение ставок по кредитам даёт возможность выгодно рефинансировать ипотеку, полученную ранее под высокий процент. Сбербанк предлагает удобную онлайн-процедуру со всего одним визитом в банк для подписания документов. Вы можете рефинансировать ипотеку, взятую как в Сбере, так и в другой кредитной организации. Рассмотрим подробно, какую ипотеку можно рефинансировать в Сбере, на каких условиях и как предварительно рассчитать новый ежемесячный платёж.

Условия рефинансирования ипотеки в Сбере

Подать заявку на рефинансирование ипотеки можно только при отсутствии долгов по текущему кредиту и реструктуризаций, а также своевременном внесении ежемесячных платежей в последние 12 месяцев. Срок рассмотрения заявки на рефинансирование в Сбере составляет до 8 рабочих дней.

Вы можете рефинансировать как ипотеку, взятую ранее в Сбере, так и кредит из другого банка. Процентная ставка по новому кредиту не будет меняться в течение всего срока выплаты. Можно дополнительно снизить процентную ставку рефинансирования на 1%, если застраховать жизнь и здоровье через страховщика, аккредитованного Сбером.

Остаток по ипотеке под рефинансирование должен составлять от 300 тысяч до 27,5 миллиона рублей. Вы также можете включить в сумму кредита дополнительно до 2,5 миллиона рублей на личные цели. Получается, максимальный лимит рефинансирования — 30 миллионов рублей. Комиссия за выдачу нового кредита не взимается.

Ещё два важных требования:

С даты заключения договора ранее взятой ипотеки прошло больше 180 дней.

До конца выплат по текущей ипотеке осталось не меньше 90 дней.

Сбер позволяет рефинансировать ипотеку каждому сколько угодно раз. Так, можно менять условия по ипотеке на более выгодные и платить меньше.

Требования к заёмщику:

Возраст от 18 до 75 лет.

Трудоустройство на текущем месте работы более 3 месяцев.

Российское гражданство.

Для рефинансирования можно привлечь до шести созаёмщиков. Они должны соответствовать тем же критериям, что и основной заёмщик. Чем больше надежных созаёмщиков участвует в сделке, тем выше вероятность одобрения банком вашей заявки. Они несут равную ответственность перед кредитором: если заёмщик перестанет вносить платежи, их будут должны внести созаёмщики.

Как рассчитать условия рефинансирования

Для проверки условий рефинансирования ипотеки можно воспользоваться калькулятором на сайте банка. Для этого укажите регион покупки недвижимости, в строке — «Цель кредита» — выберите «Рефинансирование» и ставку: базовую или по семейной программе. Укажите стоимость объекта, остаток долга и срок кредита — от 1 года до 30 лет. Если хотите получить дополнительные деньги на любые цели, выберите эту опцию и укажите сумму. Сбер покажет предварительный расчёт, в котором будут указаны:

диапазон полной стоимости кредита в процентах;

процентная ставка;

размер ежемесячного платежа;

необходимый доход;

сумма кредита.

В графике платежей можно также посмотреть примерную переплату по ипотеке.

Пример расчёта:

Предположим, в 2024 году вы купили квартиру в ипотеку за 9,4 миллиона рублей под 28% годовых со сроком погашения 30 лет. Первоначальный взнос составил 2 миллиона рублей, 7,4 миллиона вы взяли в кредит у банка. Ежемесячные платежи составляют около 175 тысяч рублей. Переплата по кредиту к концу срока составит почти 54,8 миллиона рублей.

За 12 месяцев вы уже погасили часть долга, осталось ещё порядка 7,37 миллиона рублей. По базовой ставке можно рефинансировать кредит в Сбере от 22,5%, что на 5,5% ниже, чем по текущему кредиту.

Допустим, вы не продлеваете срок кредита и рефинансируете ипотеку со сроком погашения 29 лет. Ежемесячный платёж после рефинансирования ипотеки на указанных условиях составит около 140,8 тысячи рублей. Переплата по ипотеке к концу срока уменьшилась до 36,4 миллиона рублей.

Так, за счёт рефинансирования вы сэкономили около 18,4 миллиона рублей.

Точные условия можно увидеть только при одобрении заявки на рефинансирование.

Какие документы нужны для рефинансирования в Сбере

Подать заявку на рефинансирование ипотеки можно как в отделении Сбера, так и онлайн на сайте кредитной организации. Подписать документы для заключения сделки можно только лично в офисе банка.

Чтобы оформить рефинансирование ипотеки в Сбере, вам нужно заполнить заявку и предоставить пакет документов: паспорт, справку о доходах, информацию о текущей ипотеке. Выписка по кредиту должна содержать:

номер ипотечного договора;

дату заключения договора;

срок ипотеки;

сумму и валюту займа;

размер процентной ставки;

размер ежемесячного платежа.

Получить такую выписку можно онлайн через личный кабинет банка.

Переводите ипотеку из другого банка в Сбер для рефинансирования? Предоставьте реквизиты вашего счёта из этой кредитной организации. Сбербанк также вправе запросить дополнительную информацию: остаток долга вместе с начисленными процентами, наличие просрочек и задолженность за последние 12 месяцев.

Обратите внимание. Если вы использовали средства материнского капитала при оформлении ипотеки или для досрочного погашения кредита, тогда перед рефинансированием потребуется согласовать залог недвижимости с органами опеки и попечительства.

Главное

Рефинансирование ипотеки позволяет изменить условия по кредиту на более выгодные. В Сбере вы можете рефинансировать ипотеку даже из другого банка. Оформление сделки пройдёт дистанционно, вам потребуется только один раз приехать в офис банка для подписания документов.

Среди основных требований к рефинансируемой ипотеке:

Отсутствие реструктуризаций и долгов за последние 12 месяцев.

Сумма остатка по ипотеке должна составлять от 300 тысяч до 27,5 миллиона рублей.

Срок по текущему кредиту — более 180 дней с момента заключения договора, а до последней выплаты — более 90 дней.

Сбер предлагает фиксированную процентную ставку на весь срок рефинансирования. Дополнительно снизить ставку можно на 1% за счёт оформления страховки.

Сбер разрешает рефинансировать ипотеку несколько раз, что позволяет постепенно менять условия по кредиту на более выгодные по мере снижения процентных ставок.

