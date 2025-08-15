Можно ли пepecтaть быть coзaёмщикoм по кредиту и как это сделать

Вы перестаёте быть созаёмщиком по кредиту или ипотеке автоматически после погашения займа. Но что делать, если до конца срока ещё несколько лет, а долговые обязательства по чужому кредиту начали накладывать ограничения на собственные планы? Рассказываем, как выйти из кредитного договора в качестве созаёмщика.

© namii9/Freepik

Как кредит влияет на кредитную историю созаёмщика

Созаёмщик несёт такую же ответственность за кредит, как и основной заёмщик. Это означает, что все платежи, просрочки, изменения условий, реструктуризации и кредитные каникулы отражаются в его кредитной истории и влияют на уровень долговой нагрузки, сказал «Рамблеру» адвокат Шон Бетрозов.

Участие в качестве созаёмщика по чужому кредиту может снизить шансы на одобрение займа для личных целей. Особенно если понадобился кредит на крупную сумму — например, для покупки машины или квартиры.

При обращении за новым кредитом банк будет учитывать ежемесячные платежи по кредиту, где вы являетесь созаёмщиком, как вашу нагрузку. Для расчёта кредитного скоринга это всегда минус, потому что долговая нагрузка увеличивается. Шон Бетрозов Адвокат Московской палаты адвокатов, член Ассоциации юристов России

Важно. После исключения созаёмщика из кредитного договора его кредитная история не стирается — она просто перестаёт обновляться по этому обязательству. Отсутствие просрочек позволит постепенно повысить кредитный рейтинг.

Как перестать быть созаёмщиком по кредиту

Отказаться от статуса созаёмщика можно, но для этого должны соблюдаться определённые условия, сказал «Рамблеру» руководитель департамента по работе с клиентами компании AMCH Даниил Тюнь. По его словам, выйти из договора можно в трёх случаях:

Если кредит погашается досрочно. Например, основной заёмщик погасил долг. Если договор займа допускает изменение состава заемщиков путём внесения изменений в сам договор кредита. Потребуется согласие банка. В судебном порядке при наличии веских оснований.

Рассмотрим второй и третий сценарии подробнее.

Как отменить статус созаёмщика через обращение в банк

Шаг 1. Собрать документы. Подготовьте:

Заявление на выход из статуса созаёмщика.

Копию кредитного договора.

Справку об отсутствии задолженностей по кредиту.

Документы, подтверждающие платёжеспособность оставшегося заёмщика или нового участника сделки. Это могут быть справка о доходах 2-НДФЛ, выписки со счетов, документы на дополнительное имущество, которое может быть залогом.

Шаг 2. Обратиться в банк с просьбой об исключении из договора. Составьте письменное заявление, в котором назовите причины вашего выхода из кредитного договора. Приложите к нему пакет документов и направьте кредитной организации.

Подать заявление можно несколькими способами:

Лично посетите отделение банка.

Отправьте заказное письмо с уведомлением о вручении на юридический адрес кредитной организации.

Воспользуйтесь формой обращений на официальном сайте банка.

Шаг 3. Дождаться решения банка. Кредитор проведёт проверку всех участников, проанализирует их кредитные истории и долговую нагрузку. Обычно процесс занимает 10–14 рабочих дней.

Банк имеет право отказать в выводе созаёмщика из кредитного договора, если посчитает, что без него риск непогашения вырастет, предупредил Шон Бетрозов. Например, если у оставшегося заёмщика недостаточный доход или в его кредитной истории были просрочки.

Если речь идёт об ипотеке и в квартире есть доли детей, заранее требуется согласие органов опеки. Без него кредитор также вправе отказать в изменении сторон кредитного договора, даже при полном согласии взрослых участников, отметил адвокат.

Шаг 4. Подписать дополнительное соглашение об исключении из кредитного договора в качестве созаёмщика. Храните этот документ на случай возможных споров, советует Даниил Тюнь.

При выходе из числа созаёмщиков по ипотеке также необходимо оформить изменения в Росреестре, отметил Шон Бетрозов. Пока запись не внесена в реестр, вас продолжают считать участником залога, а в кредитной истории сохраняется отметка о действующем кредитном обязательстве.

Шаг 5. Проверить кредитную историю спустя месяц, чтобы убедиться, что договор больше не отражается как действующий. Посмотреть свою кредитную историю можно через бюро кредитных историй из реестра ЦБ:

Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

Объединенное кредитное бюро (ОКБ).

Бюро кредитных историй «КредитИнфо».

Бюро кредитных историй «Скоринг бюро».

Кредитное бюро «Спектрум».

Информация в бюро кредитных историй обновляется не мгновенно и иногда содержит ошибки, отметил Шон Бетрозов. Если отчёт по-прежнему показывает активный кредит, обратитесь в банк с просьбой внести корректировку, советует адвокат. Задержка в выгрузке данных способна сорвать одобрение нового займа, предупредил он.

Как отменить статус созаёмщика через суд

Если вы считаете, что ваше участие в договоре было вынужденным, заключено под давлением или существует угроза вашему имуществу и финансовым интересам, — можете подать иск в суд.

Для подачи иска соберите доказательства неправомерности заключения вами договора или нарушения ваших прав. Например, свидетельские показания, письма угроз или давления. Подделку подписи на документе можно доказать через почерковедческую экспертизу.

3 ошибки созаёмщика при выходе из кредита

Договариваться о выходе из числа созаёмщиков на словах. Выход из числа созаёмщиков не решается устными договорённостями между участниками кредита. Для банка имеют значение только сам кредитный договор и подписанное с ним дополнительное соглашение об изменении сторон. Прекращать платежи ради давления на партнёра или ускорения процедуры. Просрочка портит кредитную историю сразу всем участникам и снижает шансы на согласие банка. Не предоставить банку доказательства платёжеспособности оставшихся заёмщиков. Чем яснее ваши планы по выходу из обязательств, тем выше вероятность получить согласие банка. Заранее подготовьте справки о доходах основного заёмщика, при необходимости привлеките нового созаёмщика или предложите дополнительный залог.

Главное

Проверьте, допускает ли ваш договор с банком изменение состава сторон. Если такая опция доступна, составьте письменное заявление о выходе из числа созаёмщиков с указанием конкретных причин отказа от статуса.

Соберите пакет документов и обратитесь в банк, выдавший кредит. Это можно сделать лично в отделении, заказным письмом по почте или онлайн.

Выйти из сделки можно и по решению суда. Для этого вам понадобится доказать, что вас привлекли в качестве созаёмщика под давлением или что ваша подпись на документах была подделана.

После исключения из числа созаёмщиков проверьте свою кредитную историю. В ней должна появиться отметка, что кредит больше не является действующим.

