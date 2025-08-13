Сбербанк зафиксировал рост спроса на вторичное и загородное жильё

В июле 2025 года Сбербанк выдал рекордные 228,7 миллиарда рублей ипотечных кредитов, что стало максимумом с момента ограничения господдержки год назад. Структура спроса на жилищные кредиты изменилась: доля ипотеки на первичку упала, а кредитование вторичного и загородного сегментов, наоборот, выросло. Эксперт объяснил это удорожанием квадратного метра в новостройках.

О сдвиге в структуре ипотечных выдач сообщил аналитический центр Домклик. Несмотря на сокращение доли первичного жилья до 63,8%, объёмы кредитования новостроек в июле достигли исторического максимума — 146,2 миллиарда рублей. Это на 11,6% больше, чем в июне.

При этом рынок вторичного и загородного жилья продемонстрировал значительный рост: объёмы выдач по ипотеке на вторичном рынке увеличились на 16,8%, а на рынке загородной недвижимости — на 22,6%.

Аналитики Домклик связывают эти изменения со снижением ключевой ставки до 18%, что оживило ипотечный рынок. Наибольший спрос на вторичное жильё зафиксирован в Магаданской области (67% выдачи), а готовая загородная недвижимость лидирует в Республике Калмыкия (30,3%), Башкирии (23,6%) и Ставропольском крае (21,8%).

Также отмечается рост кредитования индивидуального жилищного строительства в Якутии (23,2%), Камчатском крае (20,3%) и Астраханской области (19,5%).

Причина этого не в росте популярности загородной недвижимости, а в удорожании новостроек в городах, считает управляющий партнёр Trophy Assets Наталья Круглова. В такой ситуации именно загородная недвижимость становится единственной доступной альтернативой для тех, кто хочет улучшить жилищные условия. Поэтому в «городских» сделках площадь лота неуклонно снижается все последние годы, говорит эксперт.

С марта 2025 года Сбербанк изменил методику учёта выдачи ипотеки, выделив загородную недвижимость в отдельный сегмент и уточнив критерии для первичного и вторичного рынков. Эти изменения позволили более точно отражать динамику спроса на разные виды жилья.

