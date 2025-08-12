Период охлаждения для кредитов: как новые правила защитят заёмщиков с 1 сентября

С 1 сентября вводится обязательный период охлаждения при кредитовании — деньги будут зачисляться на счёт не сразу, а через несколько часов или даже суток. Новые правила затронут суммы от 50 тысяч рублей и призваны бороться с мошенничеством и импульсивным оформлением кредитов. Разбираемся, как это будет работать и что изменится для заёмщиков и банков.

Что такое период охлаждения и зачем он нужен

Период охлаждения — это новая мера борьбы с телефонным и онлайн-мошенничеством, которая вводится с 1 сентября для потребительских кредитов. Теперь при оформлении между одобрением займа и зачислением денег на счёт предусмотрена пауза, продолжительность которой зависит от суммы кредита. Соответствующие изменения в закон «О потребительском кредите» в минувшем феврале внесла Госдума.

По данным МВД, в 2024 году телефонные и интернет-мошенники похитили у граждан свыше 200 миллиардов рублей — на 36% больше, чем годом ранее. Часто их жертвами становились пожилые люди. Идея законодателей в том, чтобы дать заёмщикам время осознать, что их обманывают, или просто передумать. Новый механизм позволит отменить сделку в таких случаях.

Как будут работать новые правила

Изменения коснутся почти всех видов потребительских кредитов, кроме целевых — ипотеки, автокредитов у дилеров, займов на образование и рефинансирование. В последнем случае паузы не будет, если сумма нового кредита не превышает прежнюю.

Период охлаждения распространяется на:

Микрозаймы (наличными и онлайн). Кредитные карты. Потребительские кредиты на товары и услуги.

Длительность задержки кредитования будет зависеть от суммы в заявке:

Для кредитов от 50 до 200 тысяч рублей пауза составит 4 часа.

Для кредитов от 200 тысяч рублей — 48 часов.

Банки и микрофинансовые организации должны будут не просто ждать, а убедиться, что клиент не действует под давлением мошенников и сам не является их помощником. Для этого им придётся проводить дополнительные проверки.

Если кредитор не будет выполнять новые требования и заёмщика обманут, то долг фактически спишут. При условии, что полиция возбудила дело о мошенничестве, возвращать деньги банку не придётся.

Если во время периода охлаждения заёмщик откажется от оформления кредита, сделку аннулируют. Сведения об отказе попадут в кредитную историю клиента, но не изменят её к худшему.

Отказ от кредита в этот период будет технически оформляться так, будто договор не вступил в силу: деньги не выдаются, обязательства не возникают. Это значит, что в бюро кредитных историй такая ситуация не должна отражаться как просрочка или негативное событие, поскольку не будет факта нарушения обязательств. Мария Яковлева директор юридической группы «Яковлев и Партнеры»

Согласно закону Центробанк может менять продолжительность периода охлаждения по своему усмотрению. В будущем регулятор обещает сокращать его для банков, добросовестно исполняющих нормы закона.

Сумм до 50 тысяч рублей нововведения не касаются — их продолжат выдавать по старым правилам, без задержек.

Плюсы и минусы для заёмщиков и банков

Давая жертвам время на раздумье, новый закон, безусловно, осложнит деятельность мошенников. Как показывает практика, рано или поздно злоумышленники придумывают новые схемы, однако прежний масштаб проблемы уже не повторится.

Плюсы поправок для заёмщиков:

Есть время, чтобы обдумать свои действия и не попасть на удочку мошенников.

Возможность отказаться от получения ненужного кредита без последствий.

Банкам период охлаждения тоже выгоден, так как снижает число мошеннических операций и, соответственно, попыток заёмщиков оспорить получение денег. Кроме того, уменьшается риск попасть под санкции за слабую борьбу с мошенниками.

У нововведения есть и минусы. Основной из них — недоступность быстрых денег в экстренных случаях. Если человеку потребуется срочный заём, например на лечение, дополнительное ожидание может ухудшить ситуацию.

Некоторые издержки в связи с новыми правилами понесут и банки:

Увеличится время выдачи кредитов.

Сократится число клиентов, которым нужны срочные деньги.

Что делать, если кредит нужен срочно

Период охлаждения осложнит получение денег без задержек, но не сделает это невозможным. Новые правила предусматривают ряд исключений. Получить потребительский кредит для покупки товаров и услуг без паузы по-прежнему можно будет лично — в магазине или другой организации, которая получит деньги напрямую от банка.

Также отсрочка не будет действовать, если кредит оформляют несколько созаёмщиков или в сделке участвует поручитель. Ещё один вариант — привлечь человека, который подтвердит банку, что кредит оформляется не под давлением. Сделать это нужно минимум за два дня до подачи заявки.

То есть после 1 сентября для получения «быстрых» кредитов у заёмщиков будет только четыре варианта:

Выбрать кредит до 50 тысяч рублей, на который правило не распространяется. Если нужна большая сумма, можно попытаться оформить несколько маленьких займов. Оформить кредит на товар или услугу в магазине, который получит деньги от банка напрямую. Рассмотреть целевые продукты — например, кредит на образование или лечение. Деньги в этом случае также перечисляются напрямую поставщику услуг. Привлечь к сделке третьих лиц.

Таким образом, получить крупный потребительский кредит одному человеку в кратчайшие сроки с 1 сентября станет невозможно. Учитывайте это при планировании ближайших финансовых операций.

Чего точно не следует делать — это искать альтернативу легальным кредитам на теневом финансовом рынке. Оформление серых займов может представлять угрозу не только для имущества заёмщика, но и для его личной безопасности.

Главное

С 1 сентября крупные потребительские кредиты будут выдаваться с задержкой в 4 часа для сумм от 50 до 200 тысяч рублей и в 48 часов в случае более крупных займов.

Новые правила не коснутся ипотеки, автокредитов у дилеров и займов до 50 тысяч рублей, очного оформления кредитов в магазинах, а также сделок с привлечением свидетелей, созаёмщиков или поручителей.

Основная цель поправок — борьба с мошенничеством, но это усложнит получение срочных кредитов.

Если деньги после вступления новых правил потребуются быстро, оформляйте заявку лично в магазине, привлекайте к сделке третьих лиц или выбирайте небольшие суммы.

