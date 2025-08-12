Выдачи семейной ипотеки в Сбере за месяц выросли на 15%

В июле Сбер выдал россиянам 159,2 миллиарда рублей в рамках cемейной ипотеки. Это на 15% больше, чем месяцем ранее, и на 110% превышает объём выдачи по итогам июля 2024 года. Об этом говорится в пресс-релизе кредитной организации.

© Freepik

Доля семейной ипотеки выросла на 0,6 процентного пункта к июню и приблизилась к 70% от всего рынка.

Региональным лидером по доле в выдачах ипотеки с господдержкой для семей в июле снова стала Республика Хакасия с показателем 91,9%. Второе и третье места заняли Республика Адыгея и Астраханская область, где на семейную ипотеку пришлось 91,1% и 87% всех выдач соответственно. В топ-5 также вошли Краснодарский край (82,5%) и Ростовская область (82,4%).

© www.sberbank.com

Повышенный спрос в июле фиксировался также по «Дальневосточной и Арктической ипотеке» от Сбера. В прошлом месяце банк выдал около 19 миллиардов рублей в рамках этой программы. Это второй результат за последние два года после августа 2024 года, когда объём выдачи по «Дальневосточной и Арктической ипотеке» составил рекордные 19,2 миллиарда рублей.

На данный момент семейная ипотека — это самый доступный вид ипотеки на рынке. Процентные ставки по льготным ипотечным программам в августе 2025 года остаются в 2–3 раза ниже ставок по рыночной ипотеке. По данным ДОМ.РФ на 8 августа, топ-20 банков предлагали 22,4% по рыночной ипотеке и 5,99% по семейной ипотеке.

