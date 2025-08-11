Ипотека на ИЖС в 2025 году: что нужно знать заёмщику

В 2025 году ипотека на индивидуальное жильё переживает кризис. При ставках до 30% по рыночным предложениям построить дом в кредит стало практически невозможно. Поэтому 98% сделок теперь заключаются с привлечением льготной ипотеки. Разбираемся, какие программы сейчас работают, кому они доступны и когда ждать восстановления рынка.

© Рамблер

Что происходит на рынке

Резкое повышение ключевой ставки в 2024 — первом полугодии 2025 года повлияло на кредитование индивидуального жилищного строительства (ИЖС) так же негативно, как и на ипотеку для покупки новостроек. По данным Дом.РФ, за первое полугодие 2025-го банки выдали на строительство и покупку готовых загородных домов только 33 тысячи кредитов — на 75% меньше год к году. Объём кредитования при этом снизился на 69% — до 179 миллиардов рублей.

Больше всего выдач — 45 миллиардов рублей — пришлось на минувший июнь. Это максимум с ноября 2024 года. Однако этот показатель скорее связан с сезонным всплеском строительства и не означает, что сложности у сегмента уже позади.

Рыночная ипотека «около нуля»

Один из основных факторов, тормозящих кредитование, — высокие ставки, сделавшие недоступной рыночную ипотеку. Именно поэтому практически все кредиты (98%) на частные дома в этом году были выданы в рамках льготных программ, отмечают аналитики Дом.РФ.

Даже после июльского понижения ключевой ставки ЦБ до 18% годовых кредиты вне субсидий экономически бессмысленны для большинства заёмщиков. Чтобы этот сегмент активизировался, необходимы устойчивое снижение ставки и ослабление регуляторных ограничений. Наталья Круглова управляющий партнёр Trophy Assets

Однако пока Банк России только ужесточает регулирование кредитного рынка. С 1 июля 2025 года введены лимиты на рискованные ипотечные сделки — банки могут выдавать не более 2% кредитов клиентам с первоначальным взносом менее 20% и долговой нагрузкой выше 50%, добавила Наталья Круглова.

С 1 октября условия станут ещё жёстче: банки смогут выдавать ипотеку на ИЖС и кредиты под залог жилья только тем, у кого ежемесячные платежи по всем займам не превышают 80% от дохода. Если долговая нагрузка выше, кредит не одобрят. Сейчас доля заёмщиков с ПДН более 80% в этом сегменте составляет 30%. Эти меры очевидно не способствуют быстрому восстановлению выдачи ипотеки на ИЖС до прежнего уровня.

Изменение условий господдержки

Однако и льготная ипотека уже не обеспечивает рынку загородного жилья прежнего потока клиентов. В первую очередь из-за закрытия программы господдержки «для всех», которая прекратила работу в июле прошлого года. В то же время поменялись условия кредитования по оставшимся программам, после чего круг заёмщиков заметно сузился.

Проблемы с эскроу

Усложняет ситуацию на рынке и то, что с 1 марта 2025 года все частные дома, на которые оформлена ипотека, должны строиться с применением эскроу-счетов. С 1 июля 2024 года это условие уже было обязательным для ИЖС по семейной ипотеке — самой массовой льготной программе. С 1 августа прошлого года такое же требование появилось в правилах выдачи IT-ипотеки.

Цель внедрения проектного финансирования — сделать рынок частного домостроения прозрачным и защитить покупателей от риска недостроя. Однако в моменте это привело к тому, что множество мелких и средних строительных компаний не могут полноценно работать. Механизм эскроу подразумевает, что кредит берёт не только заказчик работ, но и сам застройщик.

Деньги клиента компания получает только после окончания работ и раскрытия счёта, поэтому сама стройка происходит на заёмные средства. При этом банки предъявляют к подрядчикам высокие требования — вплоть до отсутствия негативных упоминаний в СМИ. Те, кто им не соответствует, рассчитывать на кредит не могут. А те, кто подходит под условия, зачастую не готовы платить по текущим ставкам.

Сложившуюся в ИЖС ситуацию замминистра строительства России Никита Стасишин в своём интервью ТАСС назвал «идеальным штормом». По прогнозам чиновника, объём ввода индивидуального жилья в 2025 году может снизиться.

Восстановление сегмента ипотеки на ИЖС до уровня 60 миллиардов рублей в месяц возможно к середине 2026 года, считает Наталья Круглова. Но только если монетарная политика ЦБ станет мягче и будут созданы гарантии для среднего бизнеса в строительстве.

Льготные программы для ИЖС

Несмотря на сложности с кредитованием и самим строительством, получить льготную ипотеку для возведения частного дома вполне возможно.

Это реально сделать в рамках нескольких ипотечных госпрограмм:

Семейной. Сельской. Для сотрудников IT-сектора. Дальневосточной.

При оформлении ипотеки заёмщикам нужно учитывать несколько ключевых условий. Минимальный первоначальный взнос обычно составляет 20% от стоимости будущего дома, а максимальный срок кредитования может достигать 30 лет.

Размер займа зависит от нескольких факторов: региона, типа недвижимости и финансовых возможностей заёмщика. В среднем банки готовы предоставить от 3 до 12 миллионов рублей, хотя в столичных регионах лимиты могут быть выше.

Также банки принимают во внимание тип жилья и способ строительства. Охотнее всего они кредитуют проекты с участием подрядчиков, которые будут реализованы по согласованному проекту. Самостоятельное строительство без привлечения лицензированных компаний банки рассматривают как более рискованный вариант из-за возможных проблем с завершением объекта и его последующей оценкой.

Как правило, обязательным условием выдачи кредита на ИЖС является право собственности заёмщика на землю. Возможно и одновременное кредитование покупки земли и строительства дома, но такие комплексные предложения встречаются на рынке реже.

Семейная ипотека на загородное жильё

Кредит на ИЖС по ставке не выше 6% могут получить заёмщики, воспитывающие детей до 7 лет, детей с инвалидностью, а также двоих и более несовершеннолетних детей старше 7 лет.

Строительство дома доступно в любой точке России, но только с привлечением подрядчика и использованием эскроу-счёта. Самостоятельное возведение (хозяйственный способ) программой не предусмотрено. Подрядчика и проект дома нужно выбрать из специального реестра. Также по семейной ипотеке доступны уже построенные дома, но исключительно от юридических лиц.

Другие условия:

Первоначальный взнос — от 20%.

Заёмщик и его дети — граждане РФ.

Сумма льготного кредита: до 12 миллионов для столичных регионов, до 6 миллионов для остальных. Можно взять больше, но по рыночной ставке.

Участники программы имеют право использовать маткапитал в качестве первоначального взноса или для погашения уже имеющейся ипотеки.

Сельская ипотека

Ставки по сельской программе колеблются в диапазоне от 0,1% (для приграничных территорий) до 3%. Сельскую ипотеку банки выдают в рамках выделенных государством лимитов финансирования, которые периодически заканчиваются. В таком случае кредитные организации приостанавливают выдачу ипотеки по этой программе.

Варианты использования средств:

Покупка строящегося или построенного дома (в том числе квартиры в таунхаусе) у подрядчика.

Строительство по договору подряда с возможностью включения стоимости участка.

Самостоятельное возведение дома из сертифицированного домокомплекта (также с возможностью покупки земли).

До недавних пор сельская ипотека была доступна практически любому заёмщику, но с 2025 года получить кредит могут в основном:

Сотрудники агропромышленного комплекса, бюджетной сферы и местных органов власти (при стаже от 5 лет).

Сельские предприниматели в сфере АПК.

Заёмщики из этих категорий обязаны подтверждать трудоустройство каждые 6 месяцев в течение 5 лет. При смене сферы деятельности банк может повысить ставку до рыночной.

Программа не действует в Москве, Подмосковье, Петербурге и столицах регионов. Кредит доступен только для населённых пунктов с численностью до 30 тысяч жителей.

Другие параметры программы:

Срок кредитования — до 25 лет.

Первоначальный взнос — от 20% (допускается использование маткапитала).

Сумма льготного кредита: 6 миллионов рублей, но супруги в официальном браке могут оформить два кредита на один объект.

но супруги в официальном браке могут оформить два кредита на один объект. Срок строительства дома: не более 2 лет.

В течение 6 месяцев после завершения строительства заёмщик обязан прописаться в новом жилье, но жить там не обязан. Нарушение сроков строительства может привести к пересмотру ставки.

IT-ипотека на загородное жильё

IT-ипотеку по ставке до 6% годовых могут получить сотрудники аккредитованных Минцифры компаний из сферы информационных технологий. Чтобы получить кредит, нужно иметь определённый уровень дохода:

от 150 тысяч рублей для сотрудников компаний из Подмосковья, Ленинградской области и региональных мегаполисов;

для сотрудников компаний из Подмосковья, Ленинградской области и региональных мегаполисов; от 90 тысяч рублей для других городов и областей.

Каждые полгода заёмщик должен подтверждать, что всё ещё работает в аккредитованной фирме. Если он уволится и не найдёт нового места в течение 6 месяцев, ставка вырастет.

Другие условия:

Сумма кредита — до 9 миллионов рублей по льготной ставке и до 18 миллионов в целом. Но сумма, превышающая лимит, выдаётся на рыночных условиях.

по льготной ставке и Но сумма, превышающая лимит, выдаётся на рыночных условиях. Срок — до 30 лет.

Первоначальный взнос — от 20% (можно использовать маткапитал).

Программа не действует в Москве и Санкт-Петербурге, но распространяется на МО и ЛО. За городом по ней можно оплатить строительство дома на своём участке по договору и с проектным финансированием.

Также IT-ипотека позволяет купить:

Индивидуальные дома и таунхаусы от юрлиц или ИП (на тех же условиях, что и при строительстве на заказ).

Землю с подрядом, если есть договор на строительство дома на этом участке.

Прописываться в купленном или построенном жилье по условиям программы необязательно.

Как получить IТ-ипотеку в 2025 году: актуальные условия

Дальневосточная и арктическая ипотека на частный дом

Обе эти ипотеки выдаются в рамках одной госпрограммы и позволяют купить на загородном рынке:

квартиру в таунхаусе;

готовый или строящийся частный дом;

земельный участок с последующим строительством дома хозспособом или через подрядчика.

Условия программы:

Ставка — до 2%.

Сумма льготного кредита — до 9 миллионов рублей.

Срок кредитования — до 20 лет.

Первоначальный взнос — от 20% (можно маткапиталом).

Дальневосточная ипотека распространяется на весь одноимённый федеральный округ. Арктическая ипотека действует в регионах, которые входят в Арктическую зону России.

Получить льготный кредит могут:

Молодые семьи, где ни мужу, ни жене ещё не исполнилось 36 лет.

Единственный родитель моложе 36 лет, если он воспитывает хотя бы одного несовершеннолетнего ребёнка любого возраста.

Участники программ «Дальневосточный гектар» и «Арктический гектар».

Сотрудники оборонных предприятий, государственных и муниципальных медцентров и образовательных организаций, расположенных в зоне действия программы.

Участники программ повышения мобильности трудовых ресурсов.

Чтобы кредит одобрили, стоимость квадратного метра жилья должна быть не выше среднего значения по региону, установленного министерством строительства. В построенном жилье нужно зарегистрироваться не позднее чем через 9 месяцев после ввода и сохранять прописку на протяжении 5 лет.

Дальневосточная и Арктическая ипотека в 2025 году: условия, нюансы, как оформить

Главное

Наиболее востребованными сейчас остаются четыре государственные программы поддержки. Семейная ипотека предлагает ставки до 6% для семей с детьми, но требует обязательного привлечения подрядчика из специального реестра. Сельская ипотека со ставками от 0,1 до 3% теперь доступна в основном работникам АПК и бюджетной сферы.

IT-специалисты могут рассчитывать на льготные условия до 6% годовых, а жители Дальнего Востока и Арктической зоны — на ставки около 2%.

Эксперты считают, что для полноценного восстановления рынка ИЖС необходимы либо значительное снижение ключевой ставки, либо появление новой массовой программы с доступными ставками.

Как взять ипотеку без первоначального взноса