Сбербанк за 7 месяцев заработал 971,5 миллиарда рублей

Сбербанк опубликовал сокращённые финансовые результаты за первые семь месяцев текущего года. Согласно отчёту по РПБУ, чистая прибыль организации составила 971,5 миллиарда рублей, что на 6,8% превышает показатель аналогичного периода прошлого года.

Председатель правления банка Герман Греф отметил устойчивый рост ключевых показателей. Общий кредитный портфель Сбера превысил 45,5 триллиона рублей и вырос на 0,4% за последний месяц. Особенно заметный рост показали вклады частных клиентов, увеличившиеся на 7,9% с начала года — до 29,8 триллиона рублей. Банк продолжает снижать ставки по кредитам и депозитам, следуя за смягчением денежно-кредитной политики Банка России.

В ипотечном сегменте Сбербанк сохраняет лидерские позиции: портфель жилищных кредитов вырос на 4,5% с января 2025 года, достигнув 11,3 триллиона рублей. В июле банк выдал ипотечных кредитов на сумму 228 миллиардов рублей.

Количество активных пользователей мобильного приложения Сбербанк Онлайн превысило 84 миллиона человек в месяц и продолжает расти. Для защиты клиентов от мошеннических операций в приложение добавили функцию быстрого возврата ошибочных платежей.

Также в июле банк выплатил держателям своих акций дивиденды за 2024 год в размере 786,9 миллиарда рублей и запустил специальный проект для инвесторов — Клуб акционеров Сбера, чтобы расширить возможности владельцев ценных бумаг банка. Основным акционером банка является государство, владеющее 50% уставного капитала плюс одной голосующей акцией.

