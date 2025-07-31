Как получить IТ-ипотеку в 2025 году: актуальные условия

IT-ипотека даёт возможность специалистам в области информационных технологий покупать жильё под 6% годовых, что является практически самой низкой ставкой на сегодня. По этой программе доступен широкий выбор новостроек, но к участию в ней предъявляются высокие требования. Рассмотрим, кто имеет право на льготный кредит, каким образом его оформить, а также какие виды жилья подходят под эту программу.

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О программе

Льготную ипотеку для представителей IT-индустрии начали выдавать в середине 2022 года — таким образом государство попыталось мотивировать ценные кадры не уезжать за границу. На конец июля 2025 года программой воспользовались более 86 тысяч человек, следует из данных ДОМ.РФ.

За три года существования IT-ипотека существенно изменилась. Последние поправки в регламент её выдачи внесены 1 августа 2024 года.

Ключевые изменения:

Базовую ставку увеличили с 5 до 6% годовых .

. Программа не распространяется на жильё в Москве и Санкт-Петербурге . По задумке властей это должно стимулировать развитие IT-кластеров в регионах.

. По задумке властей это должно стимулировать развитие IT-кластеров в регионах. Ужесточены критерии для компаний-участников, и установлен общероссийский лимит кредитования в размере 9 миллионов рублей.

Программу продлили до 2030 года.

После внесения этих изменений востребованность программы снизилась. По данным ДОМ РФ на текущий момент, с 1 августа 2024 года россияне взяли всего около 8,4 тысячи таких кредитов. Для сравнения: за тот же временной отрезок в 2023–2024 годах число выданных льготных IT-ипотек достигло 58,8 тысячи.

В 2025 году выдачи немного выросли за счёт расширения списка аккредитованных Минцифры компаний, сотрудники которых имеют право на льготный кредит. Количество таких работодателей увеличилось с 3 до 6 тысяч. Однако динамика оформления льготной ипотеки всё равно далека от пиковых значений прошлых лет (1,2–2 тысячи в неделю).

Условия кредитования

Ставка — от 6% годовых. Её могут снизить, если заёмщик примет участие в региональной программе поддержки или банк предложит ему скидку (например, при проведении электронной сделки или страховании жизни). Сумма кредита — до 9 миллионов рублей по льготной ставке и до 18 миллионов в целом. Но сумма, превышающая лимит, выдаётся на рыночных условиях. Срок — до 30 лет. Первоначальный взнос — от 20% (можно использовать маткапитал). Ипотеку можно получить только один раз. В отличие от других льготных программ, которыми можно пользоваться повторно, если первый кредит оформлялся до 23 декабря 2023 года, IT-ипотека выдаётся однократно вне зависимости от даты оформления. IT-ипотеку не выдают для рефинансирования другого жилищного кредита.

Требования к заёмщикам

Чтобы получить льготный кредит, заёмщик должен соответствовать нескольким критериям:

Быть гражданином России в возрасте 18–50 лет. Официальное трудоустройство в компании с аккредитацией Минцифры. Проверить это можно на Госуслугах по названию или ИНН работодателя. Стаж — разные банки предъявляют разные требования к трудовому стажу заёмщиков. Например, в Сбере требуют не менее трёх месяцев на текущем месте работы. Доход (гросс) за последние 90 дней:

от 150 тысяч рублей для сотрудников компаний из Подмосковья, Ленинградской области и региональных мегаполисов;

от 90 тысяч рублей для других городов и областей.

При определении необходимого уровня дохода банки ориентируются на юридический адрес работодателя, а не место проживания заёмщика. Например, если IT-специалист из Чебоксар работает дистанционно в компании из Гатчины, он должен подтвердить доход от 150 тысяч рублей, даже если планирует покупать жильё в своём родном городе.

Однако для сотрудников филиалов действует региональный принцип: требования к доходу привязываются к месту официальной регистрации подразделения. При рассмотрении заявки кредитор будет определять место работы, исходя из того, что указано в трудовом договоре.

Это означает, что претендовать на IT-ипотеку могут даже работники московских и петербургских компаний, оформленные через филиалы в других регионах (если хотят купить жильё вне столиц). Причём пороговое значение по заработку снижается: со 150 до 90 тысяч рублей.

В качестве дохода банк может учесть не только заработную плату на основной работе, но и дополнительные заработки, если они получены в аккредитованной Минцифры компании.

Важное условие: каждые полгода заёмщик должен подтверждать, что всё ещё работает в аккредитованной фирме. Если он увольняется и не находит нового места в течение 6 месяцев, ставка вырастет.

Формула увеличения:

при покупке квартиры: «ключевая ставка Банка России на дату кредитования + 1,5%»;

при строительстве частного дома: «ключевая ставка Банка России на дату кредитования + 2%».

Если ипотека получена до 31 июля 2024 года, ставку могут изменить только в течение первых 5 лет, и по их истечении подтверждать трудоустройство не нужно. По договорам, заключённым позднее, проценты могут пересмотреть в течение всего срока кредита.

Программа не предъявляет требований к образованию или конкретной специальности заёмщика. Право на участие имеют все сотрудники компаний с аккредитацией, чей доход соответствует установленным нормативам. То есть оформить льготный кредит могут как айтишники, так и, например, маркетологи и эйчары.

Что будет, если компанию лишат аккредитации

Последствия зависят от того, когда заключён договор:

Если это произошло до начала августа 2024 года , льготный процент сохранится, даже если работодатель лишился аккредитации. Однако заёмщик обязан по-прежнему отчитываться раз в полгода о работе в IT-сфере.

, льготный процент сохранится, даже если работодатель лишился аккредитации. Однако заёмщик обязан по-прежнему отчитываться раз в полгода о работе в IT-сфере. Если договор подписан начиная с 1 августа 2024 года, то у заёмщика есть 6 месяцев, чтобы устроиться в другую аккредитованную компанию. Если он не найдёт подходящую работу, банк поднимет проценты.

Какое жильё можно купить

С августа прошлого года по программе нельзя купить недвижимость в Москве и Санкт-Петербурге. Также с привлечением IT-ипотеки нельзя приобрести вторичное жильё, оформить сделку по переуступке или рефинансировать действующий жилищный кредит.

Ипотеку можно оформить на:

Новостройки — квартиры в строящихся или сданных домах от застройщиков. Готовое жильё от ЗПИФов недвижимости или Фонда развития территорий. Индивидуальные дома и таунхаусы от юридических лиц или индивидуальных предпринимателей (ИП) с договором подряда и эскроу-счётом. Землю с подрядом, если есть договор на строительство дома на этом участке.

Также IT-ипотекой можно оплатить строительство дома на имеющемся земельном участке. Для этого тоже понадобится договор подряда (можно заключить несколько с разными фирмами) и эскроу-счёт.

Дом при этом должен быть:

не выше 3 этажей и 20 метров;

пригоден для жизни;

подключён к инженерным сетям.

Земельным участком нужно владеть на праве собственности, а также он должен подходить для строительства — относиться к землям поселений или землям сельхозназначения с возможностью проживания и прописки.

Программа не накладывает ограничений на место прописки заёмщика. Можно быть прописанным в одном регионе России и взять ипотеку на жильё в другом (кроме столиц). Главное, чтобы приобретаемый объект соответствовал критериям. После покупки жилья регистрироваться в нём необязательно.

Главное

IT-ипотека — программа господдержки, по которой сотрудники индустрии цифровых технологий могут взять до 9 миллионов рублей на покупку жилья под 6% на срок до 30 лет. Сумму можно увеличить до 18 миллионов, но ставка на часть, превышающую лимит, будет рыночной.

Программа доступна сотрудникам прошедших аккредитацию в Минцифры компаний с доходом от 150 тысяч рублей в Подмосковье, Ленобласти и региональных мегаполисах и от 90 тысяч рублей в других поселениях.

По ней можно купить новостройки, частные дома, таунхаусы или землю под строительство, но только вне Москвы и Санкт-Петербурга. Вторичное жильё и рефинансирование по программе недоступны.

Каждые полгода нужно подтверждать работу в IT-сфере, иначе ставка вырастет. Участие в программе возможно только один раз.

IT-ипотека — удобный инструмент для покупки жилья, если вы работаете в аккредитованной компании, получаете достаточный доход и готовы к регулярной отчётности перед банком.

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